https://ukraina.ru/20230719/1048118270.html

Кремль похвалил Аксенова за действия при пожаре на крымском полигоне

Кремль похвалил Аксенова за действия при пожаре на крымском полигоне - 19.07.2023 Украина.ру

Кремль похвалил Аксенова за действия при пожаре на крымском полигоне

Глава Республики Крым Сергей Аксенов оперативно отреагировал на пожар на военном полигоне в Кировском районе полуострова. Об этом заявил 19 июля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2023-07-19T14:25

2023-07-19T14:25

2023-07-19T14:25

крым

пожар

аксенов

кремль

новости

дмитрий песков

владимир путин

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"Аксенов очень оперативно отреагировал. Мы знаем, что было возгорание. Меры экстренно принимаются. Ситуация уточняется", - сказал официальный представитель Кремля.Он также утвердительно ответил на вопрос, знает ли российский лидер Владимир Путин о пожаре на полигоне.Утром Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Организованы схемы объезда. Из четырех сел, расположенных рядом с полигоном, эвакуировали жителей.

https://ukraina.ru/20230719/1048117277.html

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крым, пожар, аксенов, кремль, новости, дмитрий песков, владимир путин