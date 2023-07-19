https://ukraina.ru/20230719/1048118270.html
Кремль похвалил Аксенова за действия при пожаре на крымском полигоне
Кремль похвалил Аксенова за действия при пожаре на крымском полигоне - 19.07.2023 Украина.ру
Кремль похвалил Аксенова за действия при пожаре на крымском полигоне
Глава Республики Крым Сергей Аксенов оперативно отреагировал на пожар на военном полигоне в Кировском районе полуострова. Об этом заявил 19 июля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2023-07-19T14:25
2023-07-19T14:25
2023-07-19T14:25
крым
пожар
аксенов
кремль
новости
дмитрий песков
владимир путин
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"Аксенов очень оперативно отреагировал. Мы знаем, что было возгорание. Меры экстренно принимаются. Ситуация уточняется", - сказал официальный представитель Кремля.Он также утвердительно ответил на вопрос, знает ли российский лидер Владимир Путин о пожаре на полигоне.Утром Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Организованы схемы объезда. Из четырех сел, расположенных рядом с полигоном, эвакуировали жителей.
https://ukraina.ru/20230719/1048117277.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крым, пожар, аксенов, кремль, новости, дмитрий песков, владимир путин
Крым, пожар, Аксенов, Кремль, Новости, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Кремль похвалил Аксенова за действия при пожаре на крымском полигоне
Глава Республики Крым Сергей Аксенов оперативно отреагировал на пожар на военном полигоне в Кировском районе полуострова. Об этом заявил 19 июля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
"Аксенов очень оперативно отреагировал. Мы знаем, что было возгорание. Меры экстренно принимаются. Ситуация уточняется", - сказал официальный представитель Кремля.
Он также утвердительно ответил на вопрос, знает ли российский лидер Владимир Путин о пожаре на полигоне.
"Разумеется, всё докладывается президенту", - заверил Песков.
Утром Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Организованы схемы объезда. Из четырех сел, расположенных рядом с полигоном, эвакуировали жителей.