Кремль похвалил Аксенова за действия при пожаре на крымском полигоне - 19.07.2023 Украина.ру
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Кремль похвалил Аксенова за действия при пожаре на крымском полигоне
Кремль похвалил Аксенова за действия при пожаре на крымском полигоне - 19.07.2023 Украина.ру
Кремль похвалил Аксенова за действия при пожаре на крымском полигоне
Глава Республики Крым Сергей Аксенов оперативно отреагировал на пожар на военном полигоне в Кировском районе полуострова. Об этом заявил 19 июля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2023-07-19T14:25
2023-07-19T14:25
крым
пожар
аксенов
кремль
новости
дмитрий песков
владимир путин
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"Аксенов очень оперативно отреагировал. Мы знаем, что было возгорание. Меры экстренно принимаются. Ситуация уточняется", - сказал официальный представитель Кремля.Он также утвердительно ответил на вопрос, знает ли российский лидер Владимир Путин о пожаре на полигоне.Утром Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Организованы схемы объезда. Из четырех сел, расположенных рядом с полигоном, эвакуировали жителей.
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крым, пожар, аксенов, кремль, новости, дмитрий песков, владимир путин
Крым, пожар, Аксенов, Кремль, Новости, Дмитрий Песков, Владимир Путин

Кремль похвалил Аксенова за действия при пожаре на крымском полигоне

14:25 19.07.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов оперативно отреагировал на пожар на военном полигоне в Кировском районе полуострова. Об этом заявил 19 июля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
"Аксенов очень оперативно отреагировал. Мы знаем, что было возгорание. Меры экстренно принимаются. Ситуация уточняется", - сказал официальный представитель Кремля.
Он также утвердительно ответил на вопрос, знает ли российский лидер Владимир Путин о пожаре на полигоне.
"Разумеется, всё докладывается президенту", - заверил Песков.
Утром Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Организованы схемы объезда. Из четырех сел, расположенных рядом с полигоном, эвакуировали жителей.
Крым
14:00
Удары возмездия, пожар в Крыму, шокирующая потеря техники. Главное на Украине на 14:00 19 июля
 
КрымпожарАксеновКремльНовостиДмитрий ПесковВладимир Путин
 
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