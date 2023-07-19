Попрошайничество и эксперимент. Как на Украине собрались восстанавливать Каховскую ГЭС - 19.07.2023 Украина.ру
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Попрошайничество и эксперимент. Как на Украине собрались восстанавливать Каховскую ГЭС
Попрошайничество и эксперимент. Как на Украине собрались восстанавливать Каховскую ГЭС - 19.07.2023 Украина.ру
Попрошайничество и эксперимент. Как на Украине собрались восстанавливать Каховскую ГЭС
Правительство Украины разработало двухлетний проект по восстановлению Каховской ГЭС. Об этом за заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль
2023-07-19T12:05
2023-07-19T12:05
новости
каховская гэс
денис шмыгаль
кабинет министров
украина
мария захарова
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18 июля Кабмин Украины утвердил экспериментальный проект восстановления Каховской ГЭС, которая находится на российской части Херсонской области. По словам Шмыгаля, проект рассчитан на два года и сыграет важную роль для развития украинского агрокомплекса.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прежде чем реализовывать очередные фантазии, Украина должна восстановить уничтоженный аммиакопровод. Она добавила, что Киев должен это сделать на свои средства, а не выпрашивать деньги у Запада.На первом этапе проекта Кабмин Украины подготовит базу для восстановления и заново спроектирует здания станции. Второй этап восстановления предполагает собственно строительные работы. По словам Шмыгаля, он начнётся после того, как ВСУ получат контроль над территорией Каховской ГЭС.Решение о восстановлении ГЭС было принято "после консультаций с экспертами и специалистами". Координировать проект будет министерство экономики. Заказчиком работ является компания "Укргидроэнерго".В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый сброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, было полностью затоплены три населенных пункта. В результате затопления погибли 53 человека.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.
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новости, каховская гэс, денис шмыгаль, кабинет министров, украина, мария захарова
Новости, Каховская ГЭС, Денис Шмыгаль, Кабинет министров, Украина, Мария Захарова

Попрошайничество и эксперимент. Как на Украине собрались восстанавливать Каховскую ГЭС

12:05 19.07.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкПоследствия прорыва Каховской ГЭС
Последствия прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Правительство Украины разработало двухлетний проект по восстановлению Каховской ГЭС. Об этом за заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль
18 июля Кабмин Украины утвердил экспериментальный проект восстановления Каховской ГЭС, которая находится на российской части Херсонской области. По словам Шмыгаля, проект рассчитан на два года и сыграет важную роль для развития украинского агрокомплекса.
"Важным пунктом нашего агрокомплекса будет обновление системы орошения. <...> Каховская ГЭС в этом плане играла и будет играть важную роль. <...> Восстановление Каховской ГЭС умножит экономический потенциал Украины как в аграрной, как и в энергетической сфере", - сказал Шмыгаль.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прежде чем реализовывать очередные фантазии, Украина должна восстановить уничтоженный аммиакопровод. Она добавила, что Киев должен это сделать на свои средства, а не выпрашивать деньги у Запада.
"Попрошайничество и жульничество - вот это финансово-экономический базис киевского режима", - написала дипломат в телеграм-канале.
На первом этапе проекта Кабмин Украины подготовит базу для восстановления и заново спроектирует здания станции. Второй этап восстановления предполагает собственно строительные работы. По словам Шмыгаля, он начнётся после того, как ВСУ получат контроль над территорией Каховской ГЭС.
Решение о восстановлении ГЭС было принято "после консультаций с экспертами и специалистами". Координировать проект будет министерство экономики. Заказчиком работ является компания "Укргидроэнерго".
В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый сброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, было полностью затоплены три населенных пункта. В результате затопления погибли 53 человека.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.
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НовостиКаховская ГЭСДенис ШмыгальКабинет министровУкраинаМария Захарова
 
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