https://ukraina.ru/20230719/1048105909.html

Планы НАТО: бить по России на двухсторонней основе с подачи США

Планы НАТО: бить по России на двухсторонней основе с подачи США - 19.07.2023 Украина.ру

Планы НАТО: бить по России на двухсторонней основе с подачи США

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что Польша перебрасывает дополнительные войска к своей восточной границе с Белоруссией. Туда направлены 12-я и 17-я бригады.

2023-07-19T10:20

2023-07-19T10:20

2023-07-19T10:33

мнения

украина

нато

владимир скачко

польша

спецоперация

россия (рф)

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А корреспондент радиостанции RMFFM Кшиштоф Засада уже поведал, что около тысячи польских военнослужащих примут участие в учениях "Безопасное Подлясье" на польско-белорусской границе, которые продлятся как минимум до конца октября.Это сообщения – об одном и том же. То есть об усилении польской группировки на восточной границе. Один из польских военных сообщил журналисту: "Бойцы 12-й бригады за счет того, что имеют колесные БТР "Росомак", обладают очень высокой мобильностью. ...Нынешняя операция также является доказательством того, что мы можем очень быстро перебросить крупные силы в любую точку нашей страны".Это главное – готовность перебросить боеспособные войска и начать войну, если поступит команда от "хозяина" из-за Атлантики. Ведь известно также, что военнослужащие выполняют "различные тактические действия", применяют тяжелую военную технику, тренируются на новых объектах, скоро приступят к обучению новой 1-й пехотной дивизии легионов и т. д. и т. п. И при этом, уверяет журналист, Варшаве все равно, "какие мнения и заявления делаются за восточной границей", они не влияют на выполнение конкретных задач.И это есть ложь чистой воды. Поляки постоянно следят за тем, что происходит "за восточной границей" в Белоруссии, особенно за новостями о ЧВК "Вагнер". "Музыкантов" они боятся до непроизвольного заикания.Но главное – в другом. В Польше, как видим, почти немедленно, началось выполнение планов, которые были приняты на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года. Ну, поляки, они такие – бегут впереди паровоза, чтобы по-прежнему сохранятся в качестве "любимой жены" то Госдепа США, то Пентагона. Это сулит им и защиту от США в противостоянии с Германией и Францией за гегемонию в Европе (поляки аж из штанов выпрыгивают, но с помощью американцев и холуйствуя перед ними хотят стать таким гегемоном за счет, например, Германии). И это же может дать и солидные деньги на войну с "путинским Мордором", как и предписал саммит НАТО в Литве.Об этом саммите журналист Денис Дубровин точно написал:"Если смотреть на саммит с позиции Украины -- он не оправдал ожиданий. Но саммит был не об Украине и не для Украины. В Вильнюсе лидеры НАТО заложили основы долгосрочного плана по спасению западного миропорядка военными средствами -- утвердили чертеж нового глобального военного противостояния и холодной войны. Успех этого плана не гарантирован, но они будут очень стараться. В этом смысле саммит стал историческим. …Масштабный горячий конфликт остается нежелателен, но мы возвращаемся в эпоху глобального военного сдерживания. Это долгосрочная ситуация военного противостояния - новой холодной войны, с горячими точками и целыми горячими зонами, с торговыми войнами и всеми видами гибридных форм борьбы. Саммит НАТО в Вильнюсе заложил серьезную основу для такого будущего".В Вильнюсе, как известно, были приняты программа многолетней помощи Украине и план обороны НАТО в случае войны с Россией. Они – о том, что было сказано выше: об обеспечении дальнейшего доминирования "золотого миллиарда" во главе с США. Как написал тот же Дубровин, "спешная милитаризация всех ближайших союзников Вашингтона... и выстраивание жесткой дисциплины в их рядах имеет теперь для США экзистенциальное значение".Остановимся на плане НАТО на войну с Россией. По данным немецкой газеты Bild, генсек Альянса Йенс Столтенберг охарактеризовал его, как "самый крупный оборонный план со времен холодной войны", и содержит в себе более 4,4 тысяч страниц. И это действительно реальный план войны с Россией с задействованием сил НАТО, уже детально расписанный.И видимых новшеств, облегчающих задачу такой войны для стран-членов НАТО, в нем два. Касаются они одного – как преодолеть необходимость принимать все решения консенсусом, который достигать становится все труднее и труднее, так как воевать с Москвой в Европе готовы не все. Даже США пока опасаются говорить об этом открыто. Но готовятся. Скорость же принятия решений – одно из преимуществ на войне. С подачи "ястребов войны" по обе стороны Атлантики этим в НАТО и озаботились.Во-первых, в новом плане главнокомандующий силами НАТО в Европе будет более самостоятелен и сможет принимать часть решений самостоятельно, без дополнительных консультаций с Альянсом. И какую страну будет представлять этот главнокомандующий? Ясно дело, что не Венгрию и не Черногорию с Албанией, маломощные донельзя во всех отношениях. А вот американцы или британцы вкупе с воспитанными генералами-грантоедами из Германии, Франции или стран Бенилюкса начнут войну аж бегом – им только команду дай и печенюшки к погонам посули. Новые генералы НАТО национальных интересов своих стран не знают так же, как и политики, они уже по-другому воспитаны – в почитании США.И это грантоедчество в политике – уже серьезная проблема для Европы, для Евросоюза, они уже не защищаются перед напором Вашингтона и Европа тихонько загибается от американского "обезжиривания". Премьер Венгрии Виктор Орбан в Европе пока один…Во-вторых, некоторые страны Альянса возьмут на себя "защиту стран восточного фланга" не в его составе, не как члены единого Альянса, а, так сказать, персонально. Германия будет отвечать за Литву, Британия – за Эстонию, Канада – за Латвию, а США – за Польшу.При этом Германия в указанном документе обозначена как важнейший логистический узел – для этого НАТО откроет в немецком Висбадене второй штаб своих сухопутных сил. Наряду с первым, который находится в турецком Измире. И к этому саммиту Турцию опять подтянули поплотнее к делам Альянса, в частности, Анкара практически дала согласие на вступление в НАТО Швеции, несмотря на то, что в Стокгольме и думать не думают, чтобы выполнить турецкие требования по обуздания той же курдской оппозиции.Все это – продолжение долгоиграющей политики, которую НАТО с подачи США, умеющих играть в долгую, начала еще осенью 2014 года на своем саммите в Уэльсе. То есть через полгода после переворота в Украине и начала заточку этой страны как гигантской АнтиРоссии, которая должна была готовиться к войне с северо-восточным соседом.Тогда, в Уэльсе, напоминаю, были приняты решения о создании трастовых фондов для помощи Украине. Причем – заметьте нынешнюю преемственность! – на двухсторонней основе, чтобы уже тогда не париться поиском консенсуса для задирания России.В сентябре 2014-го было принято решение о создании четырех трастов, направленных "на реформирование и модернизацию армии в четырех секторах: логистика, командование и контроль, кибероборона, военная медицина и реабилитация раненых". И "о своих взносах уже объявили более 10 государств".А уже в декабре того же года НАТО запустила пять трастовых фондов для поддержки военных реформ в Украине. И как заявил тогда новый генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Комиссии НАТО – Украина (КУН), "Украина -- это суверенная страна, и право выбора военных альянсов -- это часть ее суверенитета. Ранее Украина приняла решение сохранять внеблоковый статус. Если она изменит это решение -- это будет решение украинского народа".Украина в Конституции отменила свой внеблоковый нейтральный статус, но помогло ей это мало. Ее юзают и будут юзать в войне с Россией, что называется, до последнего украинца, но в НАТО не берут. Только вместо КУН создали в Вильнюсе СУН – Совет Украина – НАТО. Как в насмешку. Но в Киеве и этом рады.И вот теперь Польша первой начала сосредотачивать живую силу для потенциальной войны с Россией. Как и предписывает план НАТО. Первые – это так называемый "довоенный" контингент НАТО в странах Восточной Европы, призванный обслуживать базы, на которые, в случае обострения отношений с Россией, должны будут прибыть подразделения Альянса из Западной Европы и США. Крупных боеготовых соединений там не было — буквально несколько тактических групп, которые могли лишь оказать незначительную поддержку условной Прибалтике и Центральной Европе. До СВО их было 10, 5 тысяч человек. Сейчас их численность увеличат до 30 тысяч.Вторые – это подразделения, которые должны первыми отправиться на усиление в случае перехода конфликта между Альянсом и Россией в горячую фазу. Они находятся в подчинении командующего силами НАТО. Саммит в Вильнюсе решил, что их численность должна быть доведена до 300 тысяч человек. Хотя еще весной этого года планировали, что увеличенная группировка войск разделится на два эшелона. В первом будет 100 тыс. военных, готовых к отправке в течение десяти дней. Второму эшелону для отправки потребуется до 30 суток.Раздуплились и США. Мало того, что решили поставить Украине кассетное оружие, чтобы получить время для более массового производства обычных ракет и снарядов. Так американцы еще по указу президента Джо Байдена решили развернуть подразделения военного резерва США для службы в Европе в рамках операции "Атлантическая решимость". В Европу направится 3 тысячи американских военных. А "Атлантическая решимость" определяется как операция на случай непредвиденных обстоятельств. И дает резервистам те же преимущества, что и военнослужащим, находящимся на действительной службе.Собралась НАТО улучшить защиту трубопроводов и других объектов критической инфраструктуры, усилить подразделения, оснащенные тяжелыми вооружениями, и системы ПВО, нарастить запасы дальнобойных ракет и артиллерийских систем.А чтобы на все это хватило денег, саммит НАТО в Вильнюсе, как известно, по указанному плану решил: обязательное повышение трат на оборону до уровня в минимум 2% от своего ВВП. Повторяю – обязательное, не целевой план, как было раньше, а минимальный показатель.И это тоже продолжение политики, заложенной на саммите в Уэльсе-2014: тогда страны НАТО приняли решение довести свои военные расходы до 2% за 10 лет -- до 2024 года. По состоянию на 2022 год только 8 из 31 страны НАТО достигли этой отметки. Теперь же показатель будет достигнут, иначе, по данным специалистов, страны Альянса просто не смогут компенсировать потерянные в ходе боев в Украине запасы вооружений и боеприпасов.Для восстановления же былой мощи предстоит быстрыми темпами запускать свои ВПК: наращивать инвестиции в военную промышленность, открывать новые военные производства. И воевать с Россией хотя бы в Украине и на двухсторонней основе, потому что США сейчас так нужно и выгодно…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230719/1048102862.html

https://ukraina.ru/20230614/1047085123.html

https://ukraina.ru/20230718/1048003962.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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мнения, украина, нато, владимир скачко, польша, спецоперация, россия (рф)