https://ukraina.ru/20230719/1048105796.html

В Крыму эвакуируют жителей нескольких сёл из-за пожара на полигоне

В Крыму эвакуируют жителей нескольких сёл из-за пожара на полигоне - 19.07.2023 Украина.ру

В Крыму эвакуируют жителей нескольких сёл из-за пожара на полигоне

В Крыму эвакуируют жителей четырёх населённых пунктов Кировского района. Об этом 19 июля сообщили в МЧС Республики Крым

2023-07-19T10:01

2023-07-19T10:01

2023-07-19T10:01

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крым

сергей аксенов

полигон

эвакуация

мчс

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В Кировском районе сотрудники МЧС эвакуируют жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.Власти расселят около 2225 человек по пунктам временного размещения: в школе в селе Первомайское и школе в Кировском, уточнили в министерстве.В МЧС добавили, что для эвакуированных организовано горячее питание и все необходимое.Утром 19 июля глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на войсковом полигоне в Кировском районе Республики Крым произошло возгорание. Причины возгорания установят следственные органы.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, сергей аксенов, полигон, эвакуация, мчс