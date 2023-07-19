В Крыму эвакуируют жителей нескольких сёл из-за пожара на полигоне - 19.07.2023 Украина.ру
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В Крыму эвакуируют жителей нескольких сёл из-за пожара на полигоне
В Крыму эвакуируют жителей нескольких сёл из-за пожара на полигоне - 19.07.2023 Украина.ру
В Крыму эвакуируют жителей нескольких сёл из-за пожара на полигоне
В Крыму эвакуируют жителей четырёх населённых пунктов Кировского района. Об этом 19 июля сообщили в МЧС Республики Крым
2023-07-19T10:01
2023-07-19T10:01
новости
крым
сергей аксенов
полигон
эвакуация
мчс
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В Кировском районе сотрудники МЧС эвакуируют жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.Власти расселят около 2225 человек по пунктам временного размещения: в школе в селе Первомайское и школе в Кировском, уточнили в министерстве.В МЧС добавили, что для эвакуированных организовано горячее питание и все необходимое.Утром 19 июля глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на войсковом полигоне в Кировском районе Республики Крым произошло возгорание. Причины возгорания установят следственные органы.
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новости, крым, сергей аксенов, полигон, эвакуация, мчс
Новости, Крым, Сергей Аксенов, полигон, эвакуация, МЧС

В Крыму эвакуируют жителей нескольких сёл из-за пожара на полигоне

10:01 19.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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В Крыму эвакуируют жителей четырёх населённых пунктов Кировского района. Об этом 19 июля сообщили в МЧС Республики Крым
В Кировском районе сотрудники МЧС эвакуируют жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.
Власти расселят около 2225 человек по пунктам временного размещения: в школе в селе Первомайское и школе в Кировском, уточнили в министерстве.
В МЧС добавили, что для эвакуированных организовано горячее питание и все необходимое.
Утром 19 июля глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на войсковом полигоне в Кировском районе Республики Крым произошло возгорание. Причины возгорания установят следственные органы.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
09:33
В Крыму загорелся полигон - АксеновПричины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы. Об этом заявил 19 июля глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале
 
НовостиКрымСергей АксеновполигонэвакуацияМЧС
 
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