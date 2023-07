https://ukraina.ru/20230719/1048101781.html

Символ амбиций России. Как западные СМИ оправдали украинский удар по Крымскому мосту

Большинство западных СМИ признали вину Киева в теракте, однако постарались сместить акценты на заявления о том, что мост – это символ оккупационных претензий России и Путина, а также не гражданский объект, а артерия, позволяющая снабжать армию и военная цель.

Мощный взрыв на Крымском мосту прогремел рано утром 17 июля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Во время атаки на мосту находился легковой автомобиль с семьей из Белгородской области. Родители погибли, а их несовершеннолетнюю дочь срочно доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании. 17 июля заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил о необходимости разобраться, насколько британские спецслужбы причастны к теракту на Крымском мосту.Повреждена автодорожная составляющая моста. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Позже в Минтрансе заявили, что на пролетах моста повреждено дорожное полотно, но опоры остались нетронутыми.Иностранные СМИ вынесли новость об ударе украинских дронов-камикадзе на первые полосы. Ведущие западные издания и телеканалы отметили, что атаку на Крымский мост организовала Украина, отметив, что если в октябре 2022 года украинские власти хранили молчание относительно авторства теракта на Крымском мосту, то теперь не скрывают своей причастности.Однако, большинство западных СМИ, признав вину Киева в теракте, попытались сместить акценты, заявив, что мост – это символ оккупационных претензий России и Путина, а также не гражданский объект, а артерия, позволяющая снабжать армию.Конец "зерновой сделки"Первое, что обсуждалось на страницах западных СМИ — это окончание "зерновой сделки" после атаки на мост. Время теракта — последний день её действия — только подталкивали к таким предположениям.Американское издание The Washington Post обнародовало слова советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, который заявил, что "не может предсказать, как поступит Владимир Путин" в отношении зерновой сделки по мере приближения срока ее продления. Однако, если Путин откажется от сделки, "остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от обеспечения стран Глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии продовольствием по доступным ценам". "И я думаю, что это повлечет за собой огромные дипломатические издержки", — сказал Салливан в эфире канала CBS.Корреспондент итальянского издания Corriere della Sera в Киеве Лоренцо Кремонези отмечает, что Киев на этот раз открыто заявляет, что несет ответственность за нападение на Керченский мост. В отличие от атаки 8 октября прошлого года, когда украинские официальные лица не высказывались об авторстве действия, теперь их военные говорят об нападении как о большом успехе.Кремонези предугадал прекращение зерновой сделки и ответные удары за теракт: Вскоре после атаки Москва объявила, что выходит из зерновой сделки, позволявшей экспортировать украинское зерно по морю, пишет NYT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что нападение на мост не было связано с этим решением. Он заверил, что Москва вернется к сделке, как только российские условия будут выполнены.Киев взял на себя ответственность – это необычноИнформацию о причастности Киева к теракту сообщает AFP со ссылкой на украинский источник в СБУ: Собеседник агентства подтвердил, что "сегодняшняя атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС", добавив, что "мост был атакован с помощью военно-морских беспилотников". На эту же информацию сослался и британский The Guardian.The Guardian даже вынесла в заголовок сообщение о гибели двух российских туристов в результате взрывов. Автор статьи напомнил, что Крым – одно из самых популярных у россиян мест отдыха и большинство граждан, которые направляются в отпуск на полуостров, проезжают по мосту.Американский телеканал CNN отмечает: столь быстрое признание Киевом собственной вины – беспрецедентно. Алекс Магкордт, корреспондент CNN в Одессе, сообщил:Немецкое издание Bild отметило, что СБУ после взрыва "ехидно заметила" в соцсетях: "Снова мост пошёл "поспать"… И раз… Два!".Newsweek напомнил, что экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в мае, что наступление Украины будет нацелено на Крымский мост: "Мы снесем Крымский мост. Все это возможно при определенных условиях, мы в настоящее время согласовываем условия". Он подчеркивал, что Киев попытается отрезать россиян от сухопутного коридора в Крым.Только через сутки после трагедии в МИД Великобритании отвергли обвинения России в том, что британские спецслужбы причастны к подрыву Крымского моста. Об этом сообщает Reuters."Это беспочвенная спекуляция со стороны России, и мы не будем удостаивать ее дальнейшими комментариями", — заявил агентству представитель британского Министерства иностранных дел.Символ амбиций России или военная цельБританская The Guardian пишет о значимости моста: "Тщательно охраняемое автомобильное и железнодорожное сообщение является одним из наиболее важных и престижных инфраструктурных проектов Кремля и единственным сухопутным сообщением, которое напрямую ведет из России в оккупированный Крым".Французское издание Le Figaro, напоминает, что Крым "служит тыловой базой для российских войск, в частности, для переброски подкреплений и обслуживания техники. Несколько мостов, соединяющих полуостров с оккупированным югом Украины, имеют большое значение для военных операций Москвы".В немецком Welt профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карл Масала убеждает, что подрыв Крымского моста вовсе не теракт, потому что сам мост - "законная цель": The Washington Post подчеркивает, что "мост, как и сам Крымский полуостров, имеет символическую и стратегическую ценность для России, являясь символом самобытности и власти — помимо того, что он является логистическим и военным активом". Авторы издания, как и многие, отметили, что мост служил ключевым маршрутом военного снабжения, позволяя российским силам снабжать базы на занятых территориях.Они также сделали акцент на том, что "мост также важен лично для Путина и Кремля. Он символизирует способность Путина реализовывать крупные инфраструктурные проекты и его мечты о восстановлении былого величия России. Что крайне важно, он также символизирует амбиции России контролировать Украину и укрепить свои претензии на Крым".The New York Times считает, что нападение стало еще одним ударом по российскому военному командованию после пригожинского мятежа, "учитывая военное и символическое значение моста": В другом материале NYT отмечает что мост "жизненно важный символ претензий президента Владимира Путина на суверенитет над украинской территорией" и приводит слова советника Зеленского Михаила Подоляка о "недолговечности любых незаконных сооружений".NYT размышляет о трудностях разрушения гражданских объектов: "Хотя разрушение моста в военное время исторически было трудным делом, беспилотные летательные аппараты воздушного и водного базирования могут предоставить новые способы поражения самых слабых мест".“Высокоточное оружие, с помощью которого вы можете поразить определенную часть моста, облегчает его разрушение, - приводит издание слова Сэмюэла Дж. Кокса, контр-адмирала в отставке. — Это позволяет вам добраться до определенной точки на мосту, где вы можете нанести больший ущерб”.Западные СМИ практически единогласно называют один из ключевых смыслов атаки – попытка пошатнуть авторитет Путина и нанести пропагандистский удар. Однако, как признает NYT, конструкции мостов с годами улучшались, и мост часто сохраняет структурную целостность и подлежит ремонту вместо того, чтобы подлежать замене в результате атаки. “Я думаю, что русские смогут починить его довольно быстро”, - подытоживает адмирал Кокс в комментарии NYT.

