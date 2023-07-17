https://ukraina.ru/20230717/1048056692.html

Сергей Марков: В ответ за Крымский мост вагнеровцы должны ударить по беззащитному Лондону и Вашингтону

Сергей Марков: В ответ за Крымский мост вагнеровцы должны ударить по беззащитному Лондону и Вашингтону - 17.07.2023 Украина.ру

Сергей Марков: В ответ за Крымский мост вагнеровцы должны ударить по беззащитному Лондону и Вашингтону

Глава МИД РФ Сергей Лавров не раз говорил, что зерно – это только часть зерновой сделки. Мы должны говорить о Черноморской инициативе, которая помимо зерна,... Украина.ру, 17.07.2023

2023-07-17T11:42

2023-07-17T11:42

2023-07-17T11:56

интервью

россия (рф)

украина

крымский мост

чвк "вагнер"

лондон

сша

великобритания

теракт

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Глава МИД РФ Сергей Лавров не раз говорил, что зерно – это только часть зерновой сделки. Мы должны говорить о Черноморской инициативе, которая помимо зерна, включает в себя еще и минеральные удобрения.Для нас в ней гораздо важнее вопрос с аммиаком, но киевский режим взорвал аммиакопровод в двух местах. И по минеральным удобрениям тоже ничего не выполняется. Именно по этой причине сделка должна быть прекращена, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Сергей Александрович, украинский режим стал обвинять Россию в том, что она якобы специально устроила теракт на Крымском мосту, чтобы использовать это в качестве повода не продлевать зерновую сделку. Но сейчас российские эксперты и политики в один голос стали говорить о том, что после теракта ни о каком продлении договоренностей быть не может. Не подыгрываем ли мы таким образом врагу?- Не подыгрываем, потому что враг будет использовать любые наши действия для обеспечения своей информационно-пропагандистской кампании.Я считаю, что зерновую сделку не надо продлевать по одной простой причине – Запад не выполняет свою часть договоренностей.Кстати, когда мы говорим "зерновая сделка", мы тоже подыгрываем врагу. Сергей Лавров не раз говорил, что зерно – это только часть ее. Мы должны говорить о Черноморской инициативе, которая помимо зерна, включает в себя еще и минеральные удобрения. Для нас в ней гораздо важнее вопрос с аммиаком, но киевский режим взорвал аммиакопровод в двух местах. И по минеральным удобрениям тоже ничего не выполняется. Именно по этой причине сделка должна быть прекращена.Более того, суда, которые идут якобы с зерном, используются в обратном направлении для поставок оружия на Украину. И с них запускают дроны, которые атакуют Севастополь чуть ли не еженедельно.Таким образом, оснований у России для прекращения сделки достаточно и без этого теракта на Крымском мосту.- Чисто в военном отношении нам что даст выход из зерновой сделки?- Дело в том, что сделка используется США и Евросоюзом для частичной компенсации своих трат на украинский режим. Это самое главное. Следовательно, в случае ее прекращения затраты США и Евросоюза на финансирование Киева чуть-чуть увеличится. Да, в военном отношении этот шаг нам многого не даст, но мы хотя бы проявим волю.- Надо ли в качестве ответа бить по центрам принятия решений в Киеве? - А куда мы можем ударить? По центру Киева бить бесполезно. Мы убьем только девчонок-секретарш. Реальные центры принятия решений находятся в советских бункерах на глубине в 50-60 метров. Если бы мы могли, мы бы давно туда ударили.Проблема в другом. Эту террористическую войну против нас ведет не Украина. Ее ведут США и Британия. МИД РФ сегодня впервые об этом сказал. Поэтому отвечать нужно США и Британии. А мы пока этого побаиваемся.- Почему побаиваемся? - Мы могли бы взорвать мост в Лондоне. Но это может быть воспринято как нападение на Британию и начнется термоядерная война.В этом смысле Запад нашел хороший способ воздействия на Россию. Они создали свой прокси-режим, устраивают теракты, а они вроде бы не при чем.Честно говоря, нам нужно было тоже создать свой прокси-режим, который занялся бы актами мести. Таким прокси-режимом могли стать ДНР/ЛНР, но мы включили их в состав РФ. Но у нас есть еще один вариант.Мы можем объявить ЧВК "Вагнер" вне закона в России и в Белоруссии, чтобы у него были нелегальные базы, с которых он бы устраивал Западу акты мести. Тогда они бы задергались. Тогда теракты прекратились бы.К сожалению, поскольку мы не отвечаем, скоро могут быть теракты в московском метро. И будут они нам говорить: "Хотите ответить? Взорвите метро в Киеве". Зачем нам взрывать метро в Киеве? Там наши люди ездят.- Если ваша идея о том, чтобы ЧВК "Вагнер" стал нашей полноценной прокси-силой воплотится в жизнь, куда он должен ударить в первую очередь, учитывая, что по Киеву бить бессмысленно и вредно, а до Лондона мы пока не дотянемся?- Почему не дотянемся? В Лондоне как раз хрупкая инфраструктура, которая не готова к обороне. Так что отмороженный Пригожин вполне может отомстить американцам, британцам и французам.

https://ukraina.ru/20230221/1043779594.html

https://ukraina.ru/20230717/1048049631.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия (рф), украина, крымский мост, чвк "вагнер", лондон, сша, великобритания, теракт