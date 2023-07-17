Сергей Марков: В ответ за Крымский мост вагнеровцы должны ударить по беззащитному Лондону и Вашингтону - 17.07.2023 Украина.ру
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Сергей Марков: В ответ за Крымский мост вагнеровцы должны ударить по беззащитному Лондону и Вашингтону
Сергей Марков: В ответ за Крымский мост вагнеровцы должны ударить по беззащитному Лондону и Вашингтону - 17.07.2023 Украина.ру
Сергей Марков: В ответ за Крымский мост вагнеровцы должны ударить по беззащитному Лондону и Вашингтону
Глава МИД РФ Сергей Лавров не раз говорил, что зерно – это только часть зерновой сделки. Мы должны говорить о Черноморской инициативе, которая помимо зерна,... Украина.ру, 17.07.2023
2023-07-17T11:42
2023-07-17T11:56
интервью
россия (рф)
украина
крымский мост
чвк "вагнер"
лондон
сша
великобритания
теракт
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Глава МИД РФ Сергей Лавров не раз говорил, что зерно – это только часть зерновой сделки. Мы должны говорить о Черноморской инициативе, которая помимо зерна, включает в себя еще и минеральные удобрения.Для нас в ней гораздо важнее вопрос с аммиаком, но киевский режим взорвал аммиакопровод в двух местах. И по минеральным удобрениям тоже ничего не выполняется. Именно по этой причине сделка должна быть прекращена, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Сергей Александрович, украинский режим стал обвинять Россию в том, что она якобы специально устроила теракт на Крымском мосту, чтобы использовать это в качестве повода не продлевать зерновую сделку. Но сейчас российские эксперты и политики в один голос стали говорить о том, что после теракта ни о каком продлении договоренностей быть не может. Не подыгрываем ли мы таким образом врагу?- Не подыгрываем, потому что враг будет использовать любые наши действия для обеспечения своей информационно-пропагандистской кампании.Я считаю, что зерновую сделку не надо продлевать по одной простой причине – Запад не выполняет свою часть договоренностей.Кстати, когда мы говорим "зерновая сделка", мы тоже подыгрываем врагу. Сергей Лавров не раз говорил, что зерно – это только часть ее. Мы должны говорить о Черноморской инициативе, которая помимо зерна, включает в себя еще и минеральные удобрения. Для нас в ней гораздо важнее вопрос с аммиаком, но киевский режим взорвал аммиакопровод в двух местах. И по минеральным удобрениям тоже ничего не выполняется. Именно по этой причине сделка должна быть прекращена.Более того, суда, которые идут якобы с зерном, используются в обратном направлении для поставок оружия на Украину. И с них запускают дроны, которые атакуют Севастополь чуть ли не еженедельно.Таким образом, оснований у России для прекращения сделки достаточно и без этого теракта на Крымском мосту.- Чисто в военном отношении нам что даст выход из зерновой сделки?- Дело в том, что сделка используется США и Евросоюзом для частичной компенсации своих трат на украинский режим. Это самое главное. Следовательно, в случае ее прекращения затраты США и Евросоюза на финансирование Киева чуть-чуть увеличится. Да, в военном отношении этот шаг нам многого не даст, но мы хотя бы проявим волю.- Надо ли в качестве ответа бить по центрам принятия решений в Киеве? - А куда мы можем ударить? По центру Киева бить бесполезно. Мы убьем только девчонок-секретарш. Реальные центры принятия решений находятся в советских бункерах на глубине в 50-60 метров. Если бы мы могли, мы бы давно туда ударили.Проблема в другом. Эту террористическую войну против нас ведет не Украина. Ее ведут США и Британия. МИД РФ сегодня впервые об этом сказал. Поэтому отвечать нужно США и Британии. А мы пока этого побаиваемся.- Почему побаиваемся? - Мы могли бы взорвать мост в Лондоне. Но это может быть воспринято как нападение на Британию и начнется термоядерная война.В этом смысле Запад нашел хороший способ воздействия на Россию. Они создали свой прокси-режим, устраивают теракты, а они вроде бы не при чем.Честно говоря, нам нужно было тоже создать свой прокси-режим, который занялся бы актами мести. Таким прокси-режимом могли стать ДНР/ЛНР, но мы включили их в состав РФ. Но у нас есть еще один вариант.Мы можем объявить ЧВК "Вагнер" вне закона в России и в Белоруссии, чтобы у него были нелегальные базы, с которых он бы устраивал Западу акты мести. Тогда они бы задергались. Тогда теракты прекратились бы.К сожалению, поскольку мы не отвечаем, скоро могут быть теракты в московском метро. И будут они нам говорить: "Хотите ответить? Взорвите метро в Киеве". Зачем нам взрывать метро в Киеве? Там наши люди ездят.- Если ваша идея о том, чтобы ЧВК "Вагнер" стал нашей полноценной прокси-силой воплотится в жизнь, куда он должен ударить в первую очередь, учитывая, что по Киеву бить бессмысленно и вредно, а до Лондона мы пока не дотянемся?- Почему не дотянемся? В Лондоне как раз хрупкая инфраструктура, которая не готова к обороне. Так что отмороженный Пригожин вполне может отомстить американцам, британцам и французам.
https://ukraina.ru/20230221/1043779594.html
https://ukraina.ru/20230717/1048049631.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия (рф), украина, крымский мост, чвк "вагнер", лондон, сша, великобритания, теракт
Интервью, Россия (РФ), Украина, Крымский мост, ЧВК "Вагнер", Лондон, США, Великобритания, теракт

Сергей Марков: В ответ за Крымский мост вагнеровцы должны ударить по беззащитному Лондону и Вашингтону

11:42 17.07.2023 (обновлено: 11:56 17.07.2023)
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаСергей Марков интервью
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Глава МИД РФ Сергей Лавров не раз говорил, что зерно – это только часть зерновой сделки. Мы должны говорить о Черноморской инициативе, которая помимо зерна, включает в себя еще и минеральные удобрения.
Для нас в ней гораздо важнее вопрос с аммиаком, но киевский режим взорвал аммиакопровод в двух местах. И по минеральным удобрениям тоже ничего не выполняется.
Именно по этой причине сделка должна быть прекращена, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Сергей Александрович, украинский режим стал обвинять Россию в том, что она якобы специально устроила теракт на Крымском мосту, чтобы использовать это в качестве повода не продлевать зерновую сделку. Но сейчас российские эксперты и политики в один голос стали говорить о том, что после теракта ни о каком продлении договоренностей быть не может. Не подыгрываем ли мы таким образом врагу?
- Не подыгрываем, потому что враг будет использовать любые наши действия для обеспечения своей информационно-пропагандистской кампании.
Я считаю, что зерновую сделку не надо продлевать по одной простой причине – Запад не выполняет свою часть договоренностей.
Кстати, когда мы говорим "зерновая сделка", мы тоже подыгрываем врагу. Сергей Лавров не раз говорил, что зерно – это только часть ее. Мы должны говорить о Черноморской инициативе, которая помимо зерна, включает в себя еще и минеральные удобрения.
Для нас в ней гораздо важнее вопрос с аммиаком, но киевский режим взорвал аммиакопровод в двух местах. И по минеральным удобрениям тоже ничего не выполняется. Именно по этой причине сделка должна быть прекращена.
Сергей Марков - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 11:58
Сергей Марков: кто онПолитолог, директор Института политических исследований
Более того, суда, которые идут якобы с зерном, используются в обратном направлении для поставок оружия на Украину. И с них запускают дроны, которые атакуют Севастополь чуть ли не еженедельно.
Таким образом, оснований у России для прекращения сделки достаточно и без этого теракта на Крымском мосту.
- Чисто в военном отношении нам что даст выход из зерновой сделки?
- Дело в том, что сделка используется США и Евросоюзом для частичной компенсации своих трат на украинский режим. Это самое главное. Следовательно, в случае ее прекращения затраты США и Евросоюза на финансирование Киева чуть-чуть увеличится.
Да, в военном отношении этот шаг нам многого не даст, но мы хотя бы проявим волю.
- Надо ли в качестве ответа бить по центрам принятия решений в Киеве?
- А куда мы можем ударить? По центру Киева бить бесполезно. Мы убьем только девчонок-секретарш. Реальные центры принятия решений находятся в советских бункерах на глубине в 50-60 метров. Если бы мы могли, мы бы давно туда ударили.
Проблема в другом. Эту террористическую войну против нас ведет не Украина. Ее ведут США и Британия. МИД РФ сегодня впервые об этом сказал. Поэтому отвечать нужно США и Британии. А мы пока этого побаиваемся.
- Почему побаиваемся?
- Мы могли бы взорвать мост в Лондоне. Но это может быть воспринято как нападение на Британию и начнется термоядерная война.
В этом смысле Запад нашел хороший способ воздействия на Россию. Они создали свой прокси-режим, устраивают теракты, а они вроде бы не при чем.
Честно говоря, нам нужно было тоже создать свой прокси-режим, который занялся бы актами мести. Таким прокси-режимом могли стать ДНР/ЛНР, но мы включили их в состав РФ. Но у нас есть еще один вариант.
Мы можем объявить ЧВК "Вагнер" вне закона в России и в Белоруссии, чтобы у него были нелегальные базы, с которых он бы устраивал Западу акты мести. Тогда они бы задергались. Тогда теракты прекратились бы.
К сожалению, поскольку мы не отвечаем, скоро могут быть теракты в московском метро. И будут они нам говорить: "Хотите ответить? Взорвите метро в Киеве". Зачем нам взрывать метро в Киеве? Там наши люди ездят.
Зерновая сделка коллаж
03:41
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- Если ваша идея о том, чтобы ЧВК "Вагнер" стал нашей полноценной прокси-силой воплотится в жизнь, куда он должен ударить в первую очередь, учитывая, что по Киеву бить бессмысленно и вредно, а до Лондона мы пока не дотянемся?
- Почему не дотянемся? В Лондоне как раз хрупкая инфраструктура, которая не готова к обороне. Так что отмороженный Пригожин вполне может отомстить американцам, британцам и французам.
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"Это теракт, но мы не можем, отвечая, уподобляться террористам. Эта месть очень в духе Украины, украинского менталитета"

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ИнтервьюРоссия (РФ)УкраинаКрымский мостЧВК "Вагнер"ЛондонСШАВеликобританиятеракт
 
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