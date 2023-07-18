https://ukraina.ru/20230718/1048087622.html

В Ростовской области открыли "горячую линию" для крымских туристов

В Ростовской области открыли "горячую линию" для крымских туристов - 18.07.2023 Украина.ру

В Ростовской области открыли "горячую линию" для крымских туристов

В Ростовской области заработала "горячая линия" для туристов из Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области 18 июля

2023-07-18T13:59

2023-07-18T13:59

2023-07-18T13:59

новости

ростовская область

туризм

крым

транспорт

новые регионы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/12/1048089305_0:62:2830:1654_1920x0_80_0_0_6c18c6f2540e98405b41ec4a01c6e2fe.jpg

Круглосуточная телефонная линия для помощи туристам, путешествующим из Крыма и обратно, заработала в Ростовской области, говорится в сообщении. Все туристы, вынужденные изменить свой маршрут по пути на Крым, могут получить квалифицированную помощь и консультацию по номеру 8-804-333-32-31.Автобусное движение в Крым из ДНР возобновлено в полном объёме, транспорт будет следовать по альтернативному сухопутному маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса ДНР. Маршрут будет временно изменен. Автобусы будут следовать по сухопутному пути через новые российские территории.Движение в Крым через территорию ДНР будет круглосуточным. Комендантский час временно отменен. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Врио главы ДНР сообщил о мерах по ускоренному прохождению КПП на административной границе республик. По пути следования автомобилистов все АЗС будут обеспечены бензином и товарами первой необходимости.Альтернативный маршрут в Крым проложен от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой Народной Республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.

https://ukraina.ru/20230718/1048080121.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ростовская область, туризм, крым, транспорт, новые регионы