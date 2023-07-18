В Ростовской области открыли "горячую линию" для крымских туристов - 18.07.2023 Украина.ру
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В Ростовской области открыли "горячую линию" для крымских туристов
В Ростовской области открыли "горячую линию" для крымских туристов - 18.07.2023 Украина.ру
В Ростовской области открыли "горячую линию" для крымских туристов
В Ростовской области заработала "горячая линия" для туристов из Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области 18 июля
2023-07-18T13:59
2023-07-18T13:59
новости
ростовская область
туризм
крым
транспорт
новые регионы
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Круглосуточная телефонная линия для помощи туристам, путешествующим из Крыма и обратно, заработала в Ростовской области, говорится в сообщении. Все туристы, вынужденные изменить свой маршрут по пути на Крым, могут получить квалифицированную помощь и консультацию по номеру 8-804-333-32-31.Автобусное движение в Крым из ДНР возобновлено в полном объёме, транспорт будет следовать по альтернативному сухопутному маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса ДНР. Маршрут будет временно изменен. Автобусы будут следовать по сухопутному пути через новые российские территории.Движение в Крым через территорию ДНР будет круглосуточным. Комендантский час временно отменен. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Врио главы ДНР сообщил о мерах по ускоренному прохождению КПП на административной границе республик. По пути следования автомобилистов все АЗС будут обеспечены бензином и товарами первой необходимости.Альтернативный маршрут в Крым проложен от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой Народной Республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, ростовская область, туризм, крым, транспорт, новые регионы
Новости, Ростовская область, туризм, Крым, транспорт, Новые регионы

В Ростовской области открыли "горячую линию" для крымских туристов

13:59 18.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста после ЧП
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В Ростовской области заработала "горячая линия" для туристов из Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области 18 июля
Круглосуточная телефонная линия для помощи туристам, путешествующим из Крыма и обратно, заработала в Ростовской области, говорится в сообщении. Все туристы, вынужденные изменить свой маршрут по пути на Крым, могут получить квалифицированную помощь и консультацию по номеру 8-804-333-32-31.
"Специалисты Агентства по туризму и деловым коммуникациям области проконсультируют путешественников по вопросам альтернативных схем объездов Крымского моста и предложат туристические локации, пролегающие по пути следования в Ростовской области", - говорится в сообщении.
Автобусное движение в Крым из ДНР возобновлено в полном объёме, транспорт будет следовать по альтернативному сухопутному маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса ДНР. Маршрут будет временно изменен. Автобусы будут следовать по сухопутному пути через новые российские территории.
Движение в Крым через территорию ДНР будет круглосуточным. Комендантский час временно отменен. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Врио главы ДНР сообщил о мерах по ускоренному прохождению КПП на административной границе республик. По пути следования автомобилистов все АЗС будут обеспечены бензином и товарами первой необходимости.
Альтернативный маршрут в Крым проложен от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой Народной Республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.
Первые за восемь лет пассажирские автобусы начинают курсировать между Крымом, Херсоном и Мелитополем - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
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Движение автобусов в Крым возобновлено по сухопутному пути - Минтранс ДНРАвтобусное движение в Крым из ДНР возобновлено в полном объёме, транспорт будет следовать по альтернативному сухопутному маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса ДНР 18 июля
 
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