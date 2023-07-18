https://ukraina.ru/20230718/1048084039.html

Лукашенко подписал закон о народном ополчении

Лукашенко подписал закон о народном ополчении - 18.07.2023 Украина.ру

Лукашенко подписал закон о народном ополчении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О народном ополчении". Об этом сообщили в пресс-службе главы государства

2023-07-18T12:18

2023-07-18T12:18

2023-07-18T12:18

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чвк "вагнер"

"вагнеровцы"

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Граждане Белоруссии смогут добровольно участвовать в обеспечении военного положения, а также оказывать содействие территориальным органам внутренних дел при исполнении ими полномочий и защиты имущества от посягательств.28 июня белорусские депутаты одобрили соглашение с РФ о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.Два учебных центра должны появиться на территории Белоруссии, один — в России. Их будут создавать министерства обороны двух стран. Повседневной работой контингентов будет руководить объединенное командование.Задачей центров является повышение уровня слаженности и боевой выучки военнослужащих России и Белоруссии. При этом основными целями является унификация боевой подготовки двух стран, обмен опытом по применению оружия и спецтехники, а также дежурство контингентов.17 июля Белоруссия ратифицировала соглашение.14 июля в пресс-службе министерства обороны Белоруссии сообщили, что бойцы ЧВК "Вагнер" выступили инструкторами на занятиях белорусской территориальной обороны в Могилёвской области.Военнообязанные отметили высокую квалификацию "вагнеровцев", занятия были построены на личном опыте и разборе реальных боевых ситуаций.

https://ukraina.ru/20230718/1048082965.html

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2023

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новости, белоруссия, зарубежье, россия (рф), чвк "вагнер", "вагнеровцы"