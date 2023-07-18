Лукашенко подписал закон о народном ополчении - 18.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230718/1048084039.html
Лукашенко подписал закон о народном ополчении
Лукашенко подписал закон о народном ополчении - 18.07.2023 Украина.ру
Лукашенко подписал закон о народном ополчении
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О народном ополчении". Об этом сообщили в пресс-службе главы государства
2023-07-18T12:18
2023-07-18T12:18
новости
белоруссия
зарубежье
россия (рф)
чвк "вагнер"
"вагнеровцы"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103202/66/1032026698_0:0:2930:1649_1920x0_80_0_0_13fa0068ccfbf20d3d06b4154b5b6a43.jpg
Граждане Белоруссии смогут добровольно участвовать в обеспечении военного положения, а также оказывать содействие территориальным органам внутренних дел при исполнении ими полномочий и защиты имущества от посягательств.28 июня белорусские депутаты одобрили соглашение с РФ о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.Два учебных центра должны появиться на территории Белоруссии, один — в России. Их будут создавать министерства обороны двух стран. Повседневной работой контингентов будет руководить объединенное командование.Задачей центров является повышение уровня слаженности и боевой выучки военнослужащих России и Белоруссии. При этом основными целями является унификация боевой подготовки двух стран, обмен опытом по применению оружия и спецтехники, а также дежурство контингентов.17 июля Белоруссия ратифицировала соглашение.14 июля в пресс-службе министерства обороны Белоруссии сообщили, что бойцы ЧВК "Вагнер" выступили инструкторами на занятиях белорусской территориальной обороны в Могилёвской области.Военнообязанные отметили высокую квалификацию "вагнеровцев", занятия были построены на личном опыте и разборе реальных боевых ситуаций.
https://ukraina.ru/20230718/1048082965.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103202/66/1032026698_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b64e715aaa3887acff4727219c03e907.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, зарубежье, россия (рф), чвк "вагнер", "вагнеровцы"
Новости, Белоруссия, Зарубежье, Россия (РФ), ЧВК "Вагнер", "вагнеровцы"

Лукашенко подписал закон о народном ополчении

12:18 18.07.2023
 
© БелТА / Перейти в фотобанкП/к президента Белоруссии А. Лукашенко
П/к президента Белоруссии А. Лукашенко
© БелТА
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О народном ополчении". Об этом сообщили в пресс-службе главы государства
Граждане Белоруссии смогут добровольно участвовать в обеспечении военного положения, а также оказывать содействие территориальным органам внутренних дел при исполнении ими полномочий и защиты имущества от посягательств.
"Документом создаются правовые основы для добровольного участия граждан в обеспечении военного положения, введенного в административно-территориальных (территориальных) единицах республики, а также дополнительные условия для оказания содействия территориальным органам внутренних дел при исполнении ими полномочий и защиты имущества всех форм собственности от преступных и иных посягательств", - говорится в документе.
28 июня белорусские депутаты одобрили соглашение с РФ о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.
Два учебных центра должны появиться на территории Белоруссии, один — в России. Их будут создавать министерства обороны двух стран. Повседневной работой контингентов будет руководить объединенное командование.
Задачей центров является повышение уровня слаженности и боевой выучки военнослужащих России и Белоруссии. При этом основными целями является унификация боевой подготовки двух стран, обмен опытом по применению оружия и спецтехники, а также дежурство контингентов.17 июля Белоруссия ратифицировала соглашение.
14 июля в пресс-службе министерства обороны Белоруссии сообщили, что бойцы ЧВК "Вагнер" выступили инструкторами на занятиях белорусской территориальной обороны в Могилёвской области.
Военнообязанные отметили высокую квалификацию "вагнеровцев", занятия были построены на личном опыте и разборе реальных боевых ситуаций.
Марш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
11:51
Поляки тренируют новую пехотную дивизию на границе с Белоруссией - СМИВ учениях "Безопасное Подлясье" на польско-белорусской границе примут участие около тысячи военнослужащих. Об этом сообщил корреспондент радиостанции RMF FM Кшиштоф Засада
 
НовостиБелоруссияЗарубежьеРоссия (РФ)ЧВК "Вагнер""вагнеровцы"
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:30Удары по Одессе и Николаеву стали возмездием за теракт на Крымском мосту - Песков
14:19Премьер Польши рассказал, как готовится пугать Латинскую Америку страшилками о колониализме
14:157 трагических ошибок Зеленского. Чешский журналист Роман Блашко о происходящем на Украине
14:14Роман Блашко: кто он
14:14День рождения Евтушенко. Очередь за русской поэзией
13:59В Ростовской области открыли "горячую линию" для крымских туристов
13:57В Киево-Печерской лавре собирают деньги на непомерный залог для митрополита Павла
13:56Поставки техники бессмысленны, ВСУ погрязли в битве на истощение - британский эксперт
13:48Пинчук о сроках и тактике настоящего наступления Киева. Видео
13:48"Удар возмездия": Россия бьет по объектам, где готовили теракты. Главное на Украине на 14.00 18 июля
13:19В Минобороны РФ заявили об уничтожении 70 тысяч тонн топлива для ВСУ
13:19Алексей Зубец: После отмены зерновой сделки "Искандеры" и "Герани" устроят фейерверк в порту Одессы
13:18Украина использует "зерновой коридор" в боевых целях - Песков
13:16Российские войска нанесли удар возмездия по заводу беспилотников в Одессе
13:09Ван Ивэй: "Кредит доверия НАТО давно исчерпан". Что в Китае думают от отношениях с ЕС и НАТО
12:47В Кремле озвучили позицию России по зерну для развивающихся стран
12:46Песков ответил на вброс об ударе России по Крымскому мосту
12:33Ван Ивэй: кто он
12:18Лукашенко подписал закон о народном ополчении
12:17Всушник потребовал от Зеленского расправиться с русским языком на сайте президента
Лента новостейМолния