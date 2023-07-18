Лукашенко подписал закон о народном ополчении
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О народном ополчении". Об этом сообщили в пресс-службе главы государства
Граждане Белоруссии смогут добровольно участвовать в обеспечении военного положения, а также оказывать содействие территориальным органам внутренних дел при исполнении ими полномочий и защиты имущества от посягательств.
"Документом создаются правовые основы для добровольного участия граждан в обеспечении военного положения, введенного в административно-территориальных (территориальных) единицах республики, а также дополнительные условия для оказания содействия территориальным органам внутренних дел при исполнении ими полномочий и защиты имущества всех форм собственности от преступных и иных посягательств", - говорится в документе.
28 июня белорусские депутаты одобрили соглашение с РФ о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.
Два учебных центра должны появиться на территории Белоруссии, один — в России. Их будут создавать министерства обороны двух стран. Повседневной работой контингентов будет руководить объединенное командование.
Задачей центров является повышение уровня слаженности и боевой выучки военнослужащих России и Белоруссии. При этом основными целями является унификация боевой подготовки двух стран, обмен опытом по применению оружия и спецтехники, а также дежурство контингентов.17 июля Белоруссия ратифицировала соглашение.
14 июля в пресс-службе министерства обороны Белоруссии сообщили, что бойцы ЧВК "Вагнер" выступили инструкторами на занятиях белорусской территориальной обороны в Могилёвской области.
Военнообязанные отметили высокую квалификацию "вагнеровцев", занятия были построены на личном опыте и разборе реальных боевых ситуаций.