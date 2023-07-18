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Зерновая сделка закончилась. На что теперь может пойти Украина

Зерновая сделка закончилась. На что теперь может пойти Украина - 18.07.2023 Украина.ру

Зерновая сделка закончилась. На что теперь может пойти Украина

Во вторник, 18 июля, официально прекращено действие так называемой зерновой сделки – соглашения об экспорте украинского зерна, кукурузы и подсолнечника по Черному морю в Турцию

2023-07-18T12:03

2023-07-18T12:03

2023-07-18T13:05

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зерновая сделка

зерно

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Решение по Черноморской инициативе – окончательное, переговоров больше нет, заявили в миссии РФ при ООН.Международная морская организация ООН также получила от России письмо с отзывом гарантий безопасности судоходства в Чёрном море."Зерновая сделка ушла в историю", – заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, добавив, однако, что намерен обсудить её в ходе ожидающегося визита российского президента в Турцию в августе.За год действия зерновой сделки Украина заработала $9,2 миллиарда, вывезла морским путем 32,9 миллиона тонн зерна. В РФ сельхозпроизводители говорят о потерях около миллиарда рублей за этот же год из-за скидок на украинское зерно.Международный валютный фонд недавно оценивал потенциальные потери Украины в $800 миллионов в месяц, если не будет работать зерновая сделка, а в Евросоюзе будут продлены запреты на экспорт украинского зерна.На Россию систематически оказывалось давление с требованием продлить сделку, при этом требования РФ не выполнялись. В ООН, в Лондоне, Вашингтоне и Киеве проливали крокодиловы слезы о голодающих в странах Третьего мира, хотя большая часть зерна из Украины поступала отнюдь не в беднейшие страны.На страны Запада пришлось 53% экспорта украинского зерна, в беднейшие же страны поступило лишь 8%.Основная причина давления по поводу экспорта украинского зерна – желание финансово поддержать киевский режим, а также обеспечить сверхприбыли международным спекулянтам, скупавшим украинское зерно с большой скидкой.Примечательно, что самые гневные комментарии из-за выхода РФ из сделки звучат из Берлина, Лондона и Брюсселя, а не из Эфиопии или Йемена.Киевский режим заявил, что надеется продолжить поставки зерна черноморским коридором без РФ, ссылаясь на то, что украинские и российские представители подписывали договоренности по отдельности, что якобы позволяет не учитывать выход Москвы из сделки для дальнейшего их функционирования.В Киеве хотели бы видеть военные корабли НАТО и, в частности, Турции у своих берегов.В США пока заявили, что они не рассматривают возможность военной блокады Чёрного моря в свете непродления зерновой сделки. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.Киеву рекомендовали сосредоточиться пока на сухопутных путях экспорта зерна."Единственный вариант, который есть, это перевозить по суше, по железной дороге, грузовым транспортом. Это более затруднительно, менее эффективно", – добавил Кирби.Однако этот вариант давно вызывает протесты фермеров Польши, Молдавии и Румынии, не говоря о дополнительной нагрузке на транспортную инфраструктуру.Пять стран-соседей Украины – Венгрия, Болгария, Польша, Румыния и Словакия – 17 июля заявили, что хотят, чтобы Еврокомиссия продлила запрет на импорт украинской сельхозпродукции.Речь о том, чтобы ограничения продолжали действовать и после 15 сентября, когда истекает срок нынешних ограничений. Об этом заявил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь.Следует ожидать, что Киев теперь нарочно отправит в ближайшее время суда через Черное море, поставив под угрозу жизнь моряков. В этом случае Киев окажется в выигрыше при любом раскладе.Если суда беспрепятственно пройдут, Зеленский заявит о "слабости" Москвы. Если суда подвергнуться атаке, Киев и Запад заявят о "пиратстве" и усилят давление на страны Третьего мира, чтобы те прекратили сотрудничество с Москвой.Если же Россия будет топить корабли под чужими флагами, это будет означать эскалацию конфликта и попытку втянуть в него другие страны, а также увеличение финансирование киевского режима.При этом Зеленский фактически предупредил, что суда он отправит."Даже без РФ нужно делать всё, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся.К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы. Если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, то все готовы продолжать поставку зерна", – сказал Зеленский.Одесский анархист Вячеслав Азаров считает, что ВС РФ будут атаковать портовую инфраструктуру, поэтому туда будут перебрасывать западные системы ПВО."Атаки на балкеры иностранных судовладельцев или даже их подрыв на вновь установленных минах вызовут большой негатив в международном сообществе и ужесточение санкций.Поэтому наиболее вероятной операцией россиян для пресечения работы коридора может быть уничтожение зерновых терминалов в портах Большой Одессы. Если там недостаточно ПВО для отражения массированных налетов", – пишет Азаров.И в этом плане киевскому режиму даже выгоднее будет потопить самому какой-нибудь турецкий балкер, обвинив в этом РФ.От военного поражения Зеленского может спасти только втягивание третьих стран в конфликт, поэтому он не погнушается провокациями против гражданских объектов Турции, Румынии или Польши.

https://ukraina.ru/20230717/1048054048.html

https://ukraina.ru/20230717/1048049631.html

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