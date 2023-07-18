Юмор против бокса. На место комика в президентском кресле Украины появились соискатели с кулаками - 18.07.2023 Украина.ру
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Юмор против бокса. На место комика в президентском кресле Украины появились соискатели с кулаками
Юмор против бокса. На место комика в президентском кресле Украины появились соискатели с кулаками - 18.07.2023 Украина.ру
Юмор против бокса. На место комика в президентском кресле Украины появились соискатели с кулаками
Приостановка участия России в так называемой "зерновой сделке" может иметь самые удивительные последствия для активизации политической жизни на Украине. Особенно если Россия возьмет курс на отрезание "нэньки" от Черного моря. И сможет надежно блокировать выходы в море в Одессе и попутно в Херсоне и Николаевской области
2023-07-18T10:06
2023-07-18T11:48
эксклюзив
украина
владимир зеленский
петр порошенко
александр усик
владимир кличко
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Во всяком случае зампред международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров призвал к этому. «Украина должна быть полностью отсечена от Черного моря, иначе угрозы Крыму будут повторяться вновь и вновь. Одесса и Николаев вновь должны стать русскими регионами», — написал он в своем Telegram-канале. И это довольно распространенное мнение в России. Хотя бы потому, что практически исчерпаны или невозможны иные меры воздействия на киевский режим и предотвращения его атак в черноморской акватории.Для неонацистской Украины превращение ее в исключительно сухопутное государство будет иметь совершенно непредсказуемые материальные и политические последствия, резко снизив ее доходы от морской торговли и возможности поставок того же западного оружия, чтобы наносить дополнительные удары по российским объектам в рамках спецвоенной операции (СВО).К тому же, грубо говоря, "великая аграрная держава" без выхода к морю будет мало кому интересна со своим аграрными "здобутками" (достижениями) – как этим всем торговать без России, даже если все заграбастать себе, как сейчас, когда все украинское зерно, например, в зерновой сделке – уже давно не украинское?И Россия, похоже, готова к активности на море. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на Reuters, Международная морская организация ООН получила от России письмо, в котором гарантии безопасности судоходства в Черном море отменяются. В этом документе сказано, что "гарантии безопасности навигации, выданные российской стороной, будут отменены". Кроме того, как утверждает Reuters, Россия заявила, что "необходимые действия и ответные меры по нейтрализации угроз со стороны киевского режима в этом районе будут приняты".Если это так, то теперь России останется только перекрыть западные сухопутные пути поставок вооружений (взорвать наконец тоннели, переходы, ж-д дороги и мосты), и тогда сухопутной Украине точно кирдык.Потери доходов только усилят политическую турбулентность в Украине, которая уже очень явственно наметилась после оглушительного провала неонацистского режима и его фюрера президента Владимира Зеленского и с контрнаступом ВСУ в рамках СВО и на саммите НАТО в Вильнюсе, когда Украину просто оставили одну таскать каштаны из огня военного противостояния с Россией, пообещав только напичкивать оружием.Но гибнуть-то приходится украинцам! Зеленскому и его режиму на собственных сограждан плевать, но вот другие силы внутри Украины готовы воспользоваться провалами и нежеланием украинцев умирать. Соединив эти провалы и нежелание в некую синергию, направленную против зелебобиков (так называют неонацистов, преданных исключительно Зеленскому и его ближайшей камарилье).Сегодня в политике Украины, практически зачищенной Зеленским в процессе узурпации власти, остались, увы, тоже только неонацисты. Но иного сорта, ориентированные на другие фигуры, которые и напомнили о себе на фоне общей усталости кураторов и спонсоров на Западе от самого Зеленского в его вечно застиранной камуфляжной майке.Зеленский по-прежнему готов перед Западом бросить в горнило войны в "мясные штурмы" десятки тысяч украинцев. Но Западу нужны результаты, а их нет.И усталость от бывшего комика нарастает. Не так комично, как ощутимо. Характерно и то, что слухи об "усталости от Зеленского" получают реальное подтверждение. Вот, например, две карикатуры в западных СМИ о том, как делали селфи с Зеленским год назад и сейчас, после саммита в столице Литвы — реально есть что сравнить:Тут, кажется, ничего добавлять не требуется. Но ведь и это еще не все — намечается бунт на корабле в семействе крысиных.Зеленский от страха, безысходности и неумения правильно оценивать собственные возможности иногда позволяет выходить за рамки дозволенного холую и хамить своим хозяевам, обвиняя их в своих бедах. Крайний срыв с ним случился во время подготовки и работы вильнюсского саммита НАТО. Зеленский тогда обвинил в своих провалах всех на Западе. Под критику попали и американцы во главе с президентом Джо Байденом, и даже британцы во главе с тамошним министром обороны Беном Уоллесом, которые из кожи вон лезли друг перед другом, поставляя Украине и кассетное оружие, и снаряды с обедненным ураном.Но Зеленский все равно хамил, и его, своего непосредственного начальника и благодетеля, осудил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Сарказм критики Зеленского он назвал "нездоровым" и указал, что не следует "показывать россиянам", что между странами НАТО и Украиной есть какое-то напряжение, а не сплошные поцелуи в десны.Засуетились и другие соискатели. О недобитых и подлеченных главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном или начальнике Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилле Буданове говорить нужно отдельно. Но они – известные сменщики Зеленского, когда тот полностью выработает свой ресурс, загрузится негативом по самое никуда и доведет войну до почти полного поражения. Тогда его и могут сменить каким-нибудь генералом из указанных. Для того, чтобы то ли окончательно сжечь Украину в борьбе, то ли для заключения перемирия с Россией, где Зеленский уже давно является нерукопожатным и недоговороспособным.Появились и крайне неожиданные соискатели. Первый это, конечно же, экс-президент Петр Порошенко, в прежней жизни известные по погонялу "Шоколадный Барыга" или просто "Барыга". В 2019 году на волне всеобщей ненависти людей к Барыге Зеленский "сделал" его, как щенка. Но властные амбиции, как оказалось, не отбил. Наоборот – Порошенко спит и видит, как он возвращается на Банковую, а коврик ему перед входим расстилает униженный комик, с привычно хрипотцой выкрикивая здравицы.После провала Зеленского в Вильнюсе Порошенко взял именно его, как главное оружие борьбы и критики. Многие говорили, что порохоботы (сторонники Барыги) будут утверждать, что, мол, видите, Порошенко сделал все, чтобы Украина стала членом НАТО, но пришел этот комик-недомерок и профукал тему.Так и случилось — Порошенко в Верховной Раде и соцсетях буквально витийствовал и заливался критическими пассажами, сравнивая Зеленского — вы не поверите — с Виктором Януковичем.— переходя на гневный фальцет, орал Порошенко.А потом и вбил первый гвоздик в остов своей предвыборной программы, которой он хочет накрыть Зеленского с головой: "К сожалению, и итоговый документ Вильнюса-23 является ксерокопией Бухареста 2008 года. Заявление семерки напоминает исключительно протокол о намерениях. Тот, кто хочет посмотреть — там слово "гарантии" отсутствует. Единственное, что там есть — это начало консультаций в случае, если будет предстоящая война. Я знаю, как эти консультации я проводил в 2014 году, и ни в коем случае нам нельзя это повторить. Не надо нам слов об открытой двери. Если дверь открыта, дайте нам войти. Если вы нас не пускаете, это значит, дверь закрыта, и говорите правду".Фактически это поведение Порошенко свидетельствует: предвыборная борьба на Украине не прекратилась, а таки получила новый импульс. И Порошенко первым воспользовался тем, что Зеленский своим хамством, вечным попрошайничеством и черной неблагодарностью, граничащей с откровенной неадекватностью, уже очень надоел своим хозяевам-кураторам. И что они готовы сменить шило на мыло, извините, Зеленского на кого угодно более вменяемого. Вот Порошенко и суетится: дескать, а вот он я, красивый, худой и трезвый. И по-английски "спикаю" лучше, чем криворожский клоун.Теперь Порошенко осталось только дождаться, когда кураторы на Западе опять обратят на него внимание. Если обратят, конечно.Параллельно в бой пошли боксеры. Причем первым неожиданно прорезался Александр Усик, чемпион чемпионов и, как еще совсем недавно многим казалось, вменяемый человек, который, однако, от частых ударов в голову, видимо, тоже стал патриотом-идиотом. И вот Усик заявил, что планирует баллотироваться на пост президента Украины. "Я еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться", — заявил он."Зеленский должен волноваться", — явно опешил журналист-интервьюер. "Зеленский спокоен, потому что у него есть сила", — лизнул в ответ, одумавшись, Усик. Но дело было сделано — тенденция обозначилась.За Усиком вскинулся еще один боксер -- мэр Киева Виталий Кличко, который тоже периодически демонстрирует чудеса словесного интеллектуализма, вгоняя в ступор комиссии, консилиумы и даже целые симпозиумы психиатров, но не оставляя идею стать президентом Украины.Его этим обманули еще в 2014 году, когда Кличко вдруг оказался одним из трех фронтменов госпереворота на майдане, а канцлер Германии Ангела Меркель, как оказалась, не просто давно таяла от бугристых мышц боксера, но и была уверена, что этот "накачанный малыш-здоровяк" принесет немцам пользу на посту президента Украины.И вот опять у Кличко фантомно засвербело. -- сказал он в интервью YouTube-каналу "Левый берег" на вопрос, хочет ли он быть президентом Украины.Зеленский надвигающуюся беду прочухал и даже демонстративно дурканул под Порошенко в роли "Графа Дякулы" (от слова "дякую" — "спасибо" по-украински, которым Барыга в бытность президентом благодарил всех, кого надо и кого не надо). Так вот и Зеленский в своем телеграм-канале опубликовал видеообращение к странам НАТО, во время которого 47 раз сказал "спасибо". 47 за 8 минут, Карл!Он "подякувал" и президента Байдена, и США, и Литву за организацию саммита, и Нидерланды, и Данию, и Францию, и другие страны НАТО. За все хорошее!И может так случиться, что его опять оставят. Более того, помогут организовать поединок между Усиком и Кличко. На ринге! Ну, чтобы знали свое место. Да и народ останется с приварком по-любому – хоть хороший бокс посмотрит: Усик и Кличко, будем объективны, боксеры-то отменные…
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Владимир Скачко
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эксклюзив, украина, владимир зеленский, петр порошенко, александр усик, владимир кличко
Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Александр Усик, Владимир Кличко

Юмор против бокса. На место комика в президентском кресле Украины появились соискатели с кулаками

10:06 18.07.2023 (обновлено: 11:48 18.07.2023)
 
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Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Приостановка участия России в так называемой "зерновой сделке" может иметь самые удивительные последствия для активизации политической жизни на Украине. Особенно если Россия возьмет курс на отрезание "нэньки" от Черного моря. И сможет надежно блокировать выходы в море в Одессе и попутно в Херсоне и Николаевской области
Во всяком случае зампред международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров призвал к этому. «Украина должна быть полностью отсечена от Черного моря, иначе угрозы Крыму будут повторяться вновь и вновь. Одесса и Николаев вновь должны стать русскими регионами», — написал он в своем Telegram-канале. И это довольно распространенное мнение в России. Хотя бы потому, что практически исчерпаны или невозможны иные меры воздействия на киевский режим и предотвращения его атак в черноморской акватории.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Для неонацистской Украины превращение ее в исключительно сухопутное государство будет иметь совершенно непредсказуемые материальные и политические последствия, резко снизив ее доходы от морской торговли и возможности поставок того же западного оружия, чтобы наносить дополнительные удары по российским объектам в рамках спецвоенной операции (СВО).
К тому же, грубо говоря, "великая аграрная держава" без выхода к морю будет мало кому интересна со своим аграрными "здобутками" (достижениями) – как этим всем торговать без России, даже если все заграбастать себе, как сейчас, когда все украинское зерно, например, в зерновой сделке – уже давно не украинское?
И Россия, похоже, готова к активности на море. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на Reuters, Международная морская организация ООН получила от России письмо, в котором гарантии безопасности судоходства в Черном море отменяются. В этом документе сказано, что "гарантии безопасности навигации, выданные российской стороной, будут отменены". Кроме того, как утверждает Reuters, Россия заявила, что "необходимые действия и ответные меры по нейтрализации угроз со стороны киевского режима в этом районе будут приняты".
Если это так, то теперь России останется только перекрыть западные сухопутные пути поставок вооружений (взорвать наконец тоннели, переходы, ж-д дороги и мосты), и тогда сухопутной Украине точно кирдык.
Потери доходов только усилят политическую турбулентность в Украине, которая уже очень явственно наметилась после оглушительного провала неонацистского режима и его фюрера президента Владимира Зеленского и с контрнаступом ВСУ в рамках СВО и на саммите НАТО в Вильнюсе, когда Украину просто оставили одну таскать каштаны из огня военного противостояния с Россией, пообещав только напичкивать оружием.
Но гибнуть-то приходится украинцам! Зеленскому и его режиму на собственных сограждан плевать, но вот другие силы внутри Украины готовы воспользоваться провалами и нежеланием украинцев умирать. Соединив эти провалы и нежелание в некую синергию, направленную против зелебобиков (так называют неонацистов, преданных исключительно Зеленскому и его ближайшей камарилье).
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
04:52
Искать и ликвидировать. Политики России и украинские эксперты о последствиях теракта на Крымском мостуВ Киеве обеспокоены возможным и неизбежным ответом России на очередную атаку на Крымский мост. Каким может быть этот ответ, сказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, единственным действенным методом борьбы с террористами являются "персональные и совсем негуманные методы"
Сегодня в политике Украины, практически зачищенной Зеленским в процессе узурпации власти, остались, увы, тоже только неонацисты. Но иного сорта, ориентированные на другие фигуры, которые и напомнили о себе на фоне общей усталости кураторов и спонсоров на Западе от самого Зеленского в его вечно застиранной камуфляжной майке.
Зеленский по-прежнему готов перед Западом бросить в горнило войны в "мясные штурмы" десятки тысяч украинцев. Но Западу нужны результаты, а их нет.
И усталость от бывшего комика нарастает. Не так комично, как ощутимо. Характерно и то, что слухи об "усталости от Зеленского" получают реальное подтверждение. Вот, например, две карикатуры в западных СМИ о том, как делали селфи с Зеленским год назад и сейчас, после саммита в столице Литвы — реально есть что сравнить:
© cont.ws
© cont.ws
© cont.ws
© cont.ws
Тут, кажется, ничего добавлять не требуется. Но ведь и это еще не все — намечается бунт на корабле в семействе крысиных.
Зеленский от страха, безысходности и неумения правильно оценивать собственные возможности иногда позволяет выходить за рамки дозволенного холую и хамить своим хозяевам, обвиняя их в своих бедах. Крайний срыв с ним случился во время подготовки и работы вильнюсского саммита НАТО. Зеленский тогда обвинил в своих провалах всех на Западе. Под критику попали и американцы во главе с президентом Джо Байденом, и даже британцы во главе с тамошним министром обороны Беном Уоллесом, которые из кожи вон лезли друг перед другом, поставляя Украине и кассетное оружие, и снаряды с обедненным ураном.
Но Зеленский все равно хамил, и его, своего непосредственного начальника и благодетеля, осудил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Сарказм критики Зеленского он назвал "нездоровым" и указал, что не следует "показывать россиянам", что между странами НАТО и Украиной есть какое-то напряжение, а не сплошные поцелуи в десны.
Зеленский
13 июля, 14:03
Пристайко осудил "нездоровый" сарказм Зеленского в общении с британским министром Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко 13 июля осудил ответ Владимира Зеленского министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, передает телеканал Sky News
Засуетились и другие соискатели. О недобитых и подлеченных главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном или начальнике Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилле Буданове говорить нужно отдельно. Но они – известные сменщики Зеленского, когда тот полностью выработает свой ресурс, загрузится негативом по самое никуда и доведет войну до почти полного поражения. Тогда его и могут сменить каким-нибудь генералом из указанных. Для того, чтобы то ли окончательно сжечь Украину в борьбе, то ли для заключения перемирия с Россией, где Зеленский уже давно является нерукопожатным и недоговороспособным.
Появились и крайне неожиданные соискатели. Первый это, конечно же, экс-президент Петр Порошенко, в прежней жизни известные по погонялу "Шоколадный Барыга" или просто "Барыга". В 2019 году на волне всеобщей ненависти людей к Барыге Зеленский "сделал" его, как щенка. Но властные амбиции, как оказалось, не отбил. Наоборот – Порошенко спит и видит, как он возвращается на Банковую, а коврик ему перед входим расстилает униженный комик, с привычно хрипотцой выкрикивая здравицы.
После провала Зеленского в Вильнюсе Порошенко взял именно его, как главное оружие борьбы и критики. Многие говорили, что порохоботы (сторонники Барыги) будут утверждать, что, мол, видите, Порошенко сделал все, чтобы Украина стала членом НАТО, но пришел этот комик-недомерок и профукал тему.
Так и случилось — Порошенко в Верховной Раде и соцсетях буквально витийствовал и заливался критическими пассажами, сравнивая Зеленского — вы не поверите — с Виктором Януковичем.
"Вся страна предыдущие два дня жила надеждой на исход саммита НАТО в Вильнюсе. Я не вижу, где нашли победу те, кто утверждает, что Вильнюс был очень удачным для Украины. К сожалению, вчерашний Вильнюс был очень похож на Вильнюс 2013 года, когда Украина не подписала соглашение об ассоциации. И я ее подписал сразу же после избрания. А сейчас не получила заслуженного приглашения в НАТО, хотя украинские Вооруженные силы защищают восточный фланг НАТО. Не парламент, не президент, не офис и не правительство внесли свой вклад. Единственные, кто сделал этот вклад — это Вооруженные Силы Украины. Они воюют лучше любой другой страны НАТО",
— переходя на гневный фальцет, орал Порошенко.
А потом и вбил первый гвоздик в остов своей предвыборной программы, которой он хочет накрыть Зеленского с головой: "К сожалению, и итоговый документ Вильнюса-23 является ксерокопией Бухареста 2008 года. Заявление семерки напоминает исключительно протокол о намерениях. Тот, кто хочет посмотреть — там слово "гарантии" отсутствует. Единственное, что там есть — это начало консультаций в случае, если будет предстоящая война. Я знаю, как эти консультации я проводил в 2014 году, и ни в коем случае нам нельзя это повторить. Не надо нам слов об открытой двери. Если дверь открыта, дайте нам войти. Если вы нас не пускаете, это значит, дверь закрыта, и говорите правду".
Фактически это поведение Порошенко свидетельствует: предвыборная борьба на Украине не прекратилась, а таки получила новый импульс. И Порошенко первым воспользовался тем, что Зеленский своим хамством, вечным попрошайничеством и черной неблагодарностью, граничащей с откровенной неадекватностью, уже очень надоел своим хозяевам-кураторам. И что они готовы сменить шило на мыло, извините, Зеленского на кого угодно более вменяемого. Вот Порошенко и суетится: дескать, а вот он я, красивый, худой и трезвый. И по-английски "спикаю" лучше, чем криворожский клоун.
Теперь Порошенко осталось только дождаться, когда кураторы на Западе опять обратят на него внимание. Если обратят, конечно.
Параллельно в бой пошли боксеры. Причем первым неожиданно прорезался Александр Усик, чемпион чемпионов и, как еще совсем недавно многим казалось, вменяемый человек, который, однако, от частых ударов в голову, видимо, тоже стал патриотом-идиотом. И вот Усик заявил, что планирует баллотироваться на пост президента Украины. "Я еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться", — заявил он.
Александр Усик
14 июля, 12:48
Боксер Усик заявил о намерении стать президентом УкраиныУкраинский боксёр Александр Усик заявил о своём желании баллотироваться на пост президента Украины после завершения карьеры. Видео с заявлением Усика распространилось в Сети 14 июля
"Зеленский должен волноваться", — явно опешил журналист-интервьюер. "Зеленский спокоен, потому что у него есть сила", — лизнул в ответ, одумавшись, Усик. Но дело было сделано — тенденция обозначилась.
За Усиком вскинулся еще один боксер -- мэр Киева Виталий Кличко, который тоже периодически демонстрирует чудеса словесного интеллектуализма, вгоняя в ступор комиссии, консилиумы и даже целые симпозиумы психиатров, но не оставляя идею стать президентом Украины.
Его этим обманули еще в 2014 году, когда Кличко вдруг оказался одним из трех фронтменов госпереворота на майдане, а канцлер Германии Ангела Меркель, как оказалась, не просто давно таяла от бугристых мышц боксера, но и была уверена, что этот "накачанный малыш-здоровяк" принесет немцам пользу на посту президента Украины.
И вот опять у Кличко фантомно засвербело.
"Если нужны будут мои знания, моя энергия, опыт для того, чтобы сделать Украину европейской, я для этого отдам все и отдаю все… Будут президентские выборы - будем об этом говорить",
-- сказал он в интервью YouTube-каналу "Левый берег" на вопрос, хочет ли он быть президентом Украины.
Зеленский надвигающуюся беду прочухал и даже демонстративно дурканул под Порошенко в роли "Графа Дякулы" (от слова "дякую" — "спасибо" по-украински, которым Барыга в бытность президентом благодарил всех, кого надо и кого не надо). Так вот и Зеленский в своем телеграм-канале опубликовал видеообращение к странам НАТО, во время которого 47 раз сказал "спасибо".
47 за 8 минут, Карл!
Он "подякувал" и президента Байдена, и США, и Литву за организацию саммита, и Нидерланды, и Данию, и Францию, и другие страны НАТО. За все хорошее!
И может так случиться, что его опять оставят. Более того, помогут организовать поединок между Усиком и Кличко. На ринге! Ну, чтобы знали свое место. Да и народ останется с приварком по-любому – хоть хороший бокс посмотрит: Усик и Кличко, будем объективны, боксеры-то отменные…
 
ЭксклюзивУкраинаВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоАлександр УсикВладимир Кличко
 
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11:23Турция получила обращение Киева о продлении зерновой сделки без РФ
10:50Украина против Европы: "мины" на путях безальтернативной евроинтеграции
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10:29Зеленский стал токсичен для Запада — Захарова
10:27Автомобильное движение по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме - Минтранс РФ
10:10Молния попала в трансформаторы во Львове
10:06Юмор против бокса. На место комика в президентском кресле Украины появились соискатели с кулаками
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