Зеленский стал токсичен для Запада — Захарова - 18.07.2023 Украина.ру
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Зеленский стал токсичен для Запада — Захарова
Зеленский стал токсичен для Запада — Захарова - 18.07.2023 Украина.ру
Зеленский стал токсичен для Запада — Захарова
Руководство США публично открестилось от украинских терактов. К такому выводу пришла официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом она написала 18 июля в телеграм-канале
2023-07-18T10:29
2023-07-18T10:29
владимир зеленский
захарова
новости
теракт
запад
зарубежье
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"Белый дом публично открестился от терактов, совершенных киевским режимом, проведя водораздел между поставками вооружений и терактами. Это, конечно, всё очередная манипуляция. Но важно другое - Зеленский стал для Запада токсичен", - написала она.Накануне национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная часть моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.Украинские политики с издевкой комментировали теракт с жертвами. А госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама определяет для себя способ ведения боевых действий.Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в связи с ситуацией отметил, что США демонстрируют свою причастность к преступлениям Киева, покрывая его в ситуации с подрывом Крымского моста.
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владимир зеленский, захарова, новости, теракт, запад, зарубежье
Владимир Зеленский, Захарова, Новости, теракт, Запад, Зарубежье

Зеленский стал токсичен для Запада — Захарова

10:29 18.07.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Руководство США публично открестилось от украинских терактов. К такому выводу пришла официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом она написала 18 июля в телеграм-канале
"Белый дом публично открестился от терактов, совершенных киевским режимом, проведя водораздел между поставками вооружений и терактами. Это, конечно, всё очередная манипуляция. Но важно другое - Зеленский стал для Запада токсичен", - написала она.
Накануне национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная часть моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.
Украинские политики с издевкой комментировали теракт с жертвами. А госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама определяет для себя способ ведения боевых действий.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в связи с ситуацией отметил, что США демонстрируют свою причастность к преступлениям Киева, покрывая его в ситуации с подрывом Крымского моста.
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
09:00
Обстановка у Крымского моста, провальные атаки, новый этап кризиса. Главное на Украине на утро 18 июля
 
Владимир ЗеленскийЗахароваНовоститерактЗападЗарубежье
 
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