https://ukraina.ru/20230718/1048079715.html

Зеленский стал токсичен для Запада — Захарова

Зеленский стал токсичен для Запада — Захарова - 18.07.2023 Украина.ру

Зеленский стал токсичен для Запада — Захарова

Руководство США публично открестилось от украинских терактов. К такому выводу пришла официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом она написала 18 июля в телеграм-канале

2023-07-18T10:29

2023-07-18T10:29

2023-07-18T10:29

владимир зеленский

захарова

новости

теракт

запад

зарубежье

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"Белый дом публично открестился от терактов, совершенных киевским режимом, проведя водораздел между поставками вооружений и терактами. Это, конечно, всё очередная манипуляция. Но важно другое - Зеленский стал для Запада токсичен", - написала она.Накануне национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная часть моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.Украинские политики с издевкой комментировали теракт с жертвами. А госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама определяет для себя способ ведения боевых действий.Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в связи с ситуацией отметил, что США демонстрируют свою причастность к преступлениям Киева, покрывая его в ситуации с подрывом Крымского моста.

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владимир зеленский, захарова, новости, теракт, запад, зарубежье