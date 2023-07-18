https://ukraina.ru/20230718/1048079492.html

Украина против Европы: "мины" на путях безальтернативной евроинтеграции

Украина против Европы: "мины" на путях безальтернативной евроинтеграции - 18.07.2023 Украина.ру

Украина против Европы: "мины" на путях безальтернативной евроинтеграции

В последнее время внимание общественности было приковано к попыткам Владимира Зеленского хоть тушкой, хоть чучелом попасть в НАТО. Он, как говорится в мультике про Винни Пуха, не то, чтобы совсем не попал… Однако, другое направление интеграции, в ЕС, тоже остаётся проблемным. Причём сигнал к этому пришёл, как ни удивительно, не из Европы, а из США

2023-07-18T10:50

2023-07-18T10:50

2023-07-18T10:50

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"Если вы думаете, что путь Киева в НАТО труден, подождите, пока вы не увидите его борьбу за вступление в ЕС", – пишут сотрудники Центра стратегических и международных исследований Илке Тойгюри Макс Бергманн в опубликованной 17 июля статье журнала Foreign Policy.Впрочем, для начала они констатируют, что "своей громкой риторикой о будущем Украины в ЕС Брюссель говорит так, как будто присоединение Киева к блоку было решённым делом". Политика НАТО в отношении Украины выглядит более продуманной и осторожной.Между тем, "чтобы поглотить страну с такими же размерами, населением, низким уровнем доходов, финансированием и потребностями в восстановлении, как истерзанная войной Украина, потребуется серьёзная реформа институтов, политики и бюджетных процессов ЕС".Проблема тут в том, что 65% расходов бюджета ЕС идёт на сельскохозяйственные субсидии и проекты развития бедных стран (в основном речь идёт об инфраструктуре). В обоих этих направлениях Украина окажется лидером – она крупнейший аграрный производитель и беднейшая страна Европы, "где доход на душу населения составляет едва ли одну десятую от среднего по ЕС и менее половины от самого бедного члена ЕС, Болгарии".Соответственно, в случае сохранения нынешней схемы бюджетирования подавляющее большинство расходов ЕС будет направлено на Украину, причём скорее всего за счёт восточноевропейских стран, который окажутся не такими уж бедными и неразвитыми.Авторы статьи обращают внимание на то, что Украина, ещё даже не вступив в ЕС, а всего лишь получив послабления в таможенном режиме, уже создала локальный кризис в ЕС из-за проблем фермеров Польши, Словакии и Венгрии. Характерная новость – министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назвал решение России приостановить черноморскую зерновую инициативу "актом экономической агрессии". Он, понятно, переживает из-за африканцев. Но злые и нечуткие журналисты комментируют его слова в том смысле, что "альтернативные каналы, открытые ЕС для Украины, в том числе через Польшу, имеют ограниченную пропускную способность из-за инфраструктурных ограничений. Кроме того, эти наземные маршруты вызвали протесты среди фермеров в странах транзита".В то же время, реформа ЕС, необходимая для поглощения Украины, может привести к тому, что ослабятся позиции в союзе восточноевропейских стран, которые, не имея достаточного экономического веса, пользовались недостатками внутреннего устройства ЕС (или достоинствами – это как посмотреть), чтобы влиять на его политику. Эта проблема станет тем более актуальной, если вступление в ЕС Украины даст толчок новому расширению союза на счёт государств бывшей Югославии. Уже сейчас ЕС сталкивается с проблемами поиска консенсуса среди 27 членов. Что будет, когда их число перевалит за 30? Это авторы ещё не упомянули о Турции…Скорее всего придётся менять финансовую политику ЕС, что предполагает не только значительное увеличение взносов богатых стран ЕС, но и введение общеевропейских прогрессивных налогов.Казалось бы, какой интерес США к реформам в ЕС?Интерес тут двойственный.С одной стороны, большинство восточноевропейских стран (за исключением "нелиберальной, дружественной России" Венгрии) являются сателлитами США, которые пользуются слабостями ЕС для проведения линии, выгодной США. Грубо говоря, при помощи "полезных идиотов" в лице Польши, Прибалтики и т.п. США ослабляют влияние Германии и Франции. Существует даже конспирологическая гипотеза, в соответствии с которой бездумное расширение ЕС (включая явно неготовые к такому счастью Болгарию и Румынию) является инициативой США, реализованной через агентов влияния в ЕС. Большая централизация ЕС под влиянием украинского фактора США никак не нужна.С другой стороны, на что также указывают авторы статьи, включение Украины заставит ЕС задумываться о проблемах безопасности, что тоже может привести к нежелательным для США последствиям в форме, например, создания европейской системы безопасности, конкурирующей с НАТО, где ключевая роль США не подвергается сомнению.Разумеется, последствия вступления в ЕС Украины могут быть и выгодными США – ведь ЕС в целом станет беднее, а его продукция – менее конкурентоспособной, украинское руководство будет ориентировано не на Брюссель, а на Вашингтон и Лондон, в частности – в вопросах роли НАТО. Но, в любом случае, все риски и возможности надо предусмотреть…

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20230626/1047558276.html

https://ukraina.ru/20230714/1048013888.html

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