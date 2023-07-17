https://ukraina.ru/20230717/1048056936.html

Подоляк прокомментировал теракт на Крымском мосту

Подоляк прокомментировал теракт на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру

Подоляк прокомментировал теракт на Крымском мосту

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 17 июля в Twitter прокомментировал теракт на Крымском мосту

2023-07-17T11:26

2023-07-17T11:26

2023-07-17T11:26

теракт

михаил подоляк

крымский мост

новости

украина

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"Все незаконные сооружения, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны... вне зависимости от причин разрушения", - написал Подоляк.В три часа ночи 17 июля была совершена террористическая атака на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. На месте происшествия работают экстренные службы, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета. В Следственном комитете России возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт".Ранее СБУ в своем телеграм-канале фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту.

https://ukraina.ru/20230717/1048056131.html

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теракт, михаил подоляк, крымский мост, новости, украина