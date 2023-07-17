Подоляк прокомментировал теракт на Крымском мосту
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 17 июля в Twitter прокомментировал теракт на Крымском мосту
"Все незаконные сооружения, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны... вне зависимости от причин разрушения", - написал Подоляк.
В три часа ночи 17 июля была совершена террористическая атака на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. На месте происшествия работают экстренные службы, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
В Следственном комитете России возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт".
Ранее СБУ в своем телеграм-канале фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту.
10:58Следователи возбудили уголовное дело по факту теракта на Крымском мостуСотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". Следователи устанавливают личности причастных к ЧП на Крымском мосту, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко