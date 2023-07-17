https://ukraina.ru/20230717/1048056551.html
"Международная ОПГ". Захарова назвала организаторов теракта на Крымском мосту
"Международная ОПГ". Захарова назвала организаторов теракта на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру
"Международная ОПГ". Захарова назвала организаторов теракта на Крымском мосту
Атака на Крымский мост совершена киевским террористическим режимом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале
2023-07-17T11:24
2023-07-17T11:24
2023-07-17T11:24
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Власти киевского режима под руководством США и Великобритании совершили террористскую атаку на Крымский мост, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По её словам, решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков.К своему заявлению Захарова прикрепила видео, на котором глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина совершает взрывы в Белгороде и Крыму.Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. При этом повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок получил травмы, его родители погибли.В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен в 3:05 17 июля двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
https://ukraina.ru/20230717/1048054048.html
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Украина.ру
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новости, россия (рф), мид рф, мария захарова, крым, крымский мост, киевский режим, сша, великобритания
Новости, Россия (РФ), МИД РФ, Мария Захарова, Крым, Крымский мост, киевский режим, США, Великобритания
"Международная ОПГ". Захарова назвала организаторов теракта на Крымском мосту
Атака на Крымский мост совершена киевским террористическим режимом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале
Власти киевского режима под руководством США и Великобритании совершили террористскую атаку на Крымский мост, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодняшняя атака на Крымский мост совершена киевским режимом. Этот режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки", - написала Захарова.
По её словам, решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков.
"США и Британия осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой", - добавила она.
К своему заявлению Захарова прикрепила видео
, на котором глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина совершает взрывы в Белгороде и Крыму.
Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. При этом повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок получил травмы, его родители погибли.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен в 3:05 17 июля двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.