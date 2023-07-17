"Международная ОПГ". Захарова назвала организаторов теракта на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру
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"Международная ОПГ". Захарова назвала организаторов теракта на Крымском мосту
"Международная ОПГ". Захарова назвала организаторов теракта на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру
"Международная ОПГ". Захарова назвала организаторов теракта на Крымском мосту
Атака на Крымский мост совершена киевским террористическим режимом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале
2023-07-17T11:24
2023-07-17T11:24
новости
россия (рф)
мид рф
мария захарова
крым
крымский мост
киевский режим
сша
великобритания
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Власти киевского режима под руководством США и Великобритании совершили террористскую атаку на Крымский мост, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По её словам, решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков.К своему заявлению Захарова прикрепила видео, на котором глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина совершает взрывы в Белгороде и Крыму.Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. При этом повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок получил травмы, его родители погибли.В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен в 3:05 17 июля двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
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новости, россия (рф), мид рф, мария захарова, крым, крымский мост, киевский режим, сша, великобритания
Новости, Россия (РФ), МИД РФ, Мария Захарова, Крым, Крымский мост, киевский режим, США, Великобритания

"Международная ОПГ". Захарова назвала организаторов теракта на Крымском мосту

11:24 17.07.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Атака на Крымский мост совершена киевским террористическим режимом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале
Власти киевского режима под руководством США и Великобритании совершили террористскую атаку на Крымский мост, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодняшняя атака на Крымский мост совершена киевским режимом. Этот режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки", - написала Захарова.
По её словам, решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков.
"США и Британия осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой", - добавила она.
К своему заявлению Захарова прикрепила видео, на котором глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина совершает взрывы в Белгороде и Крыму.
Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. При этом повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок получил травмы, его родители погибли.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен в 3:05 17 июля двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
10:00
Терактом на Крымском мосту США ударили по "зерновой сделке"Если бы очередная диверсия на Крымском мосту произошла накануне или даже в момент проведения саммита НАТО в Вильнюсе, можно было бы практически без сомнений утверждать, что она организована в интересах Владимира Зеленского. Вопрос соучастия в этом мероприятии американцев тогда оставался бы открытым
 
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Заголовок открываемого материала
12:04"Сделать выводы и провести анализ". Депутат Гурулев прокомментировал теракт на Крымском мосту
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11:41Теракт с жертвами. Что известно о ЧП на Крымском мосту на 11.40
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11:26Как содержат пленных в России и на Украине: смотрите и сравнивайте. Видео
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