"Излишняя конструкция": разведка Украины прокомментировала ЧП с жертвами на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру
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"Излишняя конструкция": разведка Украины прокомментировала ЧП с жертвами на Крымском мосту
"Излишняя конструкция": разведка Украины прокомментировала ЧП с жертвами на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру
"Излишняя конструкция": разведка Украины прокомментировала ЧП с жертвами на Крымском мосту
Спикер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов отреагировал на чрезвычайное происшествие на Крымском мосту 17 июля, передает украинская телерадиокомпания "Общественное"
2023-07-17T09:08
2023-07-17T09:08
крымский мост
гур моу
новости
украина
пострадавшие
жертвы
кирилл буданов
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Он не стал комментировать причины случившегося и назвал Крымский мост "излишней конструкцией", процитировав таким образом слова главы ГУР Кирилла Буданова.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ЧП произошло возле 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края, в результате чего движение по переправе было остановлено.Возможной причиной случившегося называют взрывы. Кроме того, повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок пострадал, родителей спасти не удалось.В России Буданову предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Он объявлен в международный розыск. ФСБ России ранее заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту осенью прошлого года.
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крымский мост, гур моу, новости, украина, пострадавшие, жертвы, кирилл буданов
Крымский мост, ГУР МОУ, Новости, Украина, пострадавшие, жертвы, Кирилл Буданов

"Излишняя конструкция": разведка Украины прокомментировала ЧП с жертвами на Крымском мосту

09:08 17.07.2023
 
© РИА Новости . Андрей Крылов / Перейти в фотобанкТри корабля ВМС Украины пересекли российскую границу
Три корабля ВМС Украины пересекли российскую границу - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Андрей Крылов
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Спикер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов отреагировал на чрезвычайное происшествие на Крымском мосту 17 июля, передает украинская телерадиокомпания "Общественное"
Он не стал комментировать причины случившегося и назвал Крымский мост "излишней конструкцией", процитировав таким образом слова главы ГУР Кирилла Буданова.
"Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушения мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев причин этого — мы не комментируем", — заявил Юсов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ЧП произошло возле 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края, в результате чего движение по переправе было остановлено.
Возможной причиной случившегося называют взрывы. Кроме того, повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок пострадал, родителей спасти не удалось.
В России Буданову предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Он объявлен в международный розыск. ФСБ России ранее заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту осенью прошлого года.
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
08:38
Пострадавшего на Крымском мосту ребенка доставили в реанимациюДевочка, получившая травмы в результате ЧП на Крымском мосту, была доставлена в Темрюкскую центральную больницу. Об этом 17 июля сообщили в приемном отделении медучреждения, передает РИА Новости
 
Крымский мостГУР МОУНовостиУкраинапострадавшиежертвыКирилл Буданов
 
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Заголовок открываемого материала
09:08"Излишняя конструкция": разведка Украины прокомментировала ЧП с жертвами на Крымском мосту
08:38Пострадавшего на Крымском мосту ребенка доставили в реанимацию
08:30Рогов рассказал о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
08:14Несколько стран готовы присоединиться к мирному плану Бразилии по Украине
08:00Большой вальс генерала Артемьева
07:51Попытка покушения на Симоньян говорит о провалах Запада - замминистра правительства хуситов
07:40Губернатор Белгородской области рассказал о погибших в результате ЧП на Крымском мосту
07:29Ход расследования ЧП на Крымском мосту взят на особый контроль - прокуратура
07:23Ребенок пострадал во время чрезвычайного происшествия на Крымском мосту
07:10Аксенов призвал не ездить через Крымский мост после ЧП
04:37Война дронов. Как под Донецком уничтожают украинские беспилотники
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