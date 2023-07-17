https://ukraina.ru/20230717/1048052260.html
"Излишняя конструкция": разведка Украины прокомментировала ЧП с жертвами на Крымском мосту
"Излишняя конструкция": разведка Украины прокомментировала ЧП с жертвами на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру
"Излишняя конструкция": разведка Украины прокомментировала ЧП с жертвами на Крымском мосту
Спикер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов отреагировал на чрезвычайное происшествие на Крымском мосту 17 июля, передает украинская телерадиокомпания "Общественное"
2023-07-17T09:08
2023-07-17T09:08
2023-07-17T09:08
крымский мост
гур моу
новости
украина
пострадавшие
жертвы
кирилл буданов
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Он не стал комментировать причины случившегося и назвал Крымский мост "излишней конструкцией", процитировав таким образом слова главы ГУР Кирилла Буданова.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ЧП произошло возле 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края, в результате чего движение по переправе было остановлено.Возможной причиной случившегося называют взрывы. Кроме того, повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок пострадал, родителей спасти не удалось.В России Буданову предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Он объявлен в международный розыск. ФСБ России ранее заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту осенью прошлого года.
https://ukraina.ru/20230717/1048051942.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
крымский мост, гур моу, новости, украина, пострадавшие, жертвы, кирилл буданов
Крымский мост, ГУР МОУ, Новости, Украина, пострадавшие, жертвы, Кирилл Буданов
"Излишняя конструкция": разведка Украины прокомментировала ЧП с жертвами на Крымском мосту
Спикер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов отреагировал на чрезвычайное происшествие на Крымском мосту 17 июля, передает украинская телерадиокомпания "Общественное"
Он не стал комментировать причины случившегося и назвал Крымский мост "излишней конструкцией", процитировав таким образом слова главы ГУР Кирилла Буданова.
"Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушения мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев причин этого — мы не комментируем", — заявил Юсов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ЧП произошло возле 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края, в результате чего движение по переправе было остановлено.
Возможной причиной случившегося называют взрывы. Кроме того, повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок пострадал, родителей спасти не удалось.
В России Буданову предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Он объявлен в международный розыск. ФСБ России ранее заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту осенью прошлого года.