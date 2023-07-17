https://ukraina.ru/20230717/1048052260.html

"Излишняя конструкция": разведка Украины прокомментировала ЧП с жертвами на Крымском мосту

"Излишняя конструкция": разведка Украины прокомментировала ЧП с жертвами на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру

"Излишняя конструкция": разведка Украины прокомментировала ЧП с жертвами на Крымском мосту

Спикер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов отреагировал на чрезвычайное происшествие на Крымском мосту 17 июля, передает украинская телерадиокомпания "Общественное"

2023-07-17T09:08

2023-07-17T09:08

2023-07-17T09:08

крымский мост

гур моу

новости

украина

пострадавшие

жертвы

кирилл буданов

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Он не стал комментировать причины случившегося и назвал Крымский мост "излишней конструкцией", процитировав таким образом слова главы ГУР Кирилла Буданова.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ЧП произошло возле 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края, в результате чего движение по переправе было остановлено.Возможной причиной случившегося называют взрывы. Кроме того, повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок пострадал, родителей спасти не удалось.В России Буданову предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Он объявлен в международный розыск. ФСБ России ранее заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту осенью прошлого года.

https://ukraina.ru/20230717/1048051942.html

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крымский мост, гур моу, новости, украина, пострадавшие, жертвы, кирилл буданов