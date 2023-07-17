США побеждают Британию? Залужный заявил о политических амбициях - 17.07.2023 Украина.ру
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США побеждают Британию? Залужный заявил о политических амбициях
США побеждают Британию? Залужный заявил о политических амбициях - 17.07.2023 Украина.ру
США побеждают Британию? Залужный заявил о политических амбициях
О том, что весьма популярный на Украине главком Валерий Залужный может стать крайне неудобным конкурентом для действующего президента Владимира Зеленского говорилось уже давно. Сам Залужный, однако, не давал оснований подозревать его в том, что он подсиживает президента. Сейчас, однако, ситуация похоже меняется
2023-07-17T03:07
2023-07-17T03:07
эксклюзив
украина
всу
сша
великобритания
выборы
валерий залужный
владимир зеленский
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Собственно, говорить о политических амбициях Залужного и выдвижении им какой-то "программы" можно только с некоторой натяжкой. Скорее статья в The Washington Post сформулирована таким образом, что напоминает демонстрацию главкомом политической программы. Т.е., из Залужного эту программу буквально вытягивали клещами и таки заставили его рассуждать на общие вопросы (сам по себе вид мыслящего дуба должен на многих произвести впечатление).Какие же составляющие политической программы просматриваются в статье?Во-первых, это довольно абстрактные рассуждения о победе и будущей безопасности: "победа будет тогда, когда у нас будет армия – может быть, даже немалая, – которая будет гарантировать безопасность детей, которые сейчас ездят в колясках, чтобы они росли, зная, что такого больше не повторится. И это огромный объем работы. Это должно начаться сейчас".Во-вторых, это намерение быть независимым от союзников. Он, например, непреклонен в отношении Крыма и необходимости ударов по территории России: "как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать – меня никто не остановит".Тут, в общем-то, всё логично. Хотя социология демонстрирует неугасаемую поддержку гражданами союзников, совершенно очевидно, что не всё так однозначно – когда Зеленский критикует союзников за низкие темпы вооружения ВСУ, он не только создаёт соответствующее общественное настроение, но и опирается на определённые тенденции. Украинцы ведь явно ожидали, что после Майдана Запад более внимательно будет относиться к их потребностям…В-третьих, Залужного представляют как реформатора – пока что в армии, но потом, видимо, и в обществе. Причём, речь идёт о декоммунизации. Правда, ничего такого из самого Залужного выдавить не удалось и пришлось ссылаться на мнение такого "авторитета" как министр обороны Резников (впрочем, для читателей WP сойдёт): "предположение о том, что это будет война между большой советской армией и маленькой советской армией, было ошибочным во многих странах".В-четвёртых, устами того же Резникова проводится мысль, что генерал, бросающий солдат без счёта на "мясные штурмы" отличается редкостной человечностью (Станислав Лец поинтересовался как-то, является ли проявлением прогресса то, что людоед научился пользоваться ножом и вилкой?)Видимо именно очеловечиванию образа генерала служит история об аресте его в 2019 году в Брюсселе ("российские власти без его ведома внесли имя Залужного в список разыскиваемых Интерполом лиц"). В этой связи он получил диплом магистра по международному праву.В-пятых, в качестве доказательства приводится граффити с изображением Залужного, появившееся на стене Херсонского аэропорта в день его захвата украинскими властями (вопрос о том, кто и с какими целями мог это граффити нарисовать, естественно не возникает).На наш взгляд самое важное в этой статье то, что появилась она не когда-нибудь, а после "исторического саммита" в Вильнюсе, на который Зеленский сделал ставку и проиграл. То, что его наглые требования о предоставлении помощи и гарантий членства вызвали недовольство Запада стали уже общим местом в анализе результатов саммита.В общем, как бы президент не делал хорошую мину при плохой игре, он не просто не привёз из Вильнюса гарантий членства в НАТО, но и, вполне вероятно, привёз "чёрную метку". Мы уже обратили внимание на то, что члены команды Зеленского вдруг заговорили о том, что НАТО – это ещё и демократия. Понятно, от Киева никто не будет требовать прекратить давление на УПЦ, например. А, значит, речь будет идти об организации "честных и демократических" выборов, следствием которых будет смена власти.Ну и ещё – ряд аналитиков полагает, что объявленная отставка с поста министра обороны Великобритании Бена Уоллеса свидетельствует о том, что, что Британия теряет вес в решении украинской проблемы и уступает место США. А это означает снижение шансов Зеленского и его технического кандидата Буданова (хотя, конечно, мы понимаем, что предположения об индивидуальных предпочтениях США и Британии в украинской политике носят умозрительный характер).
https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html
https://ukraina.ru/20230425/1045596452.html
https://ukraina.ru/20230712/1047958198.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, всу, сша, великобритания, выборы, валерий залужный, владимир зеленский
Эксклюзив, Украина, ВСУ, США, Великобритания, выборы, Валерий Залужный, Владимир Зеленский

США побеждают Британию? Залужный заявил о политических амбициях

03:07 17.07.2023
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP / Efrem Lukatsky
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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О том, что весьма популярный на Украине главком Валерий Залужный может стать крайне неудобным конкурентом для действующего президента Владимира Зеленского говорилось уже давно. Сам Залужный, однако, не давал оснований подозревать его в том, что он подсиживает президента. Сейчас, однако, ситуация похоже меняется
Собственно, говорить о политических амбициях Залужного и выдвижении им какой-то "программы" можно только с некоторой натяжкой. Скорее статья в The Washington Post сформулирована таким образом, что напоминает демонстрацию главкомом политической программы. Т.е., из Залужного эту программу буквально вытягивали клещами и таки заставили его рассуждать на общие вопросы (сам по себе вид мыслящего дуба должен на многих произвести впечатление).
Какие же составляющие политической программы просматриваются в статье?
Василий Стоякин
22 октября 2020, 15:30
Василий Стоякин: кто онЖурналист, политолог, политтехнолог, социолог, публицист, автор сайта Украина.ру
Во-первых, это довольно абстрактные рассуждения о победе и будущей безопасности: "победа будет тогда, когда у нас будет армия – может быть, даже немалая, – которая будет гарантировать безопасность детей, которые сейчас ездят в колясках, чтобы они росли, зная, что такого больше не повторится. И это огромный объем работы. Это должно начаться сейчас".
Во-вторых, это намерение быть независимым от союзников. Он, например, непреклонен в отношении Крыма и необходимости ударов по территории России: "как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать – меня никто не остановит".
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
25 апреля, 06:39
Украинские выборы — 2024: расстановка силПредсказания Владимира Вольфовича Жириновского в последнее время приобретают пугающую силу. Он же предрекал, что в 2024 году никаких выборов на Украине не будет, как не будет и самого государства, в котором их можно будет проводить…
Тут, в общем-то, всё логично. Хотя социология демонстрирует неугасаемую поддержку гражданами союзников, совершенно очевидно, что не всё так однозначно – когда Зеленский критикует союзников за низкие темпы вооружения ВСУ, он не только создаёт соответствующее общественное настроение, но и опирается на определённые тенденции. Украинцы ведь явно ожидали, что после Майдана Запад более внимательно будет относиться к их потребностям…
В-третьих, Залужного представляют как реформатора – пока что в армии, но потом, видимо, и в обществе. Причём, речь идёт о декоммунизации. Правда, ничего такого из самого Залужного выдавить не удалось и пришлось ссылаться на мнение такого "авторитета" как министр обороны Резников (впрочем, для читателей WP сойдёт): "предположение о том, что это будет война между большой советской армией и маленькой советской армией, было ошибочным во многих странах".
В-четвёртых, устами того же Резникова проводится мысль, что генерал, бросающий солдат без счёта на "мясные штурмы" отличается редкостной человечностью (Станислав Лец поинтересовался как-то, является ли проявлением прогресса то, что людоед научился пользоваться ножом и вилкой?)
Видимо именно очеловечиванию образа генерала служит история об аресте его в 2019 году в Брюсселе ("российские власти без его ведома внесли имя Залужного в список разыскиваемых Интерполом лиц"). В этой связи он получил диплом магистра по международному праву.
В-пятых, в качестве доказательства приводится граффити с изображением Залужного, появившееся на стене Херсонского аэропорта в день его захвата украинскими властями (вопрос о том, кто и с какими целями мог это граффити нарисовать, естественно не возникает).
На наш взгляд самое важное в этой статье то, что появилась она не когда-нибудь, а после "исторического саммита" в Вильнюсе, на который Зеленский сделал ставку и проиграл. То, что его наглые требования о предоставлении помощи и гарантий членства вызвали недовольство Запада стали уже общим местом в анализе результатов саммита.
- РИА Новости, 1920, 12.07.2023
12 июля, 13:01
Цена евроатлантического выбора: неужели Зеленского готовят "на выход""Исторический" саммит НАТО, совершенно неожиданно для киевской администрации (но ожидаемо для всех адекватных наблюдателей) превратился в сеанс избиения младенца, которым стал Владимир Зеленский. Украина не получила почти ничего ожидаемого, а "исторический" характер мероприятия в последний момент был перенесён на Финляндию и Швецию
В общем, как бы президент не делал хорошую мину при плохой игре, он не просто не привёз из Вильнюса гарантий членства в НАТО, но и, вполне вероятно, привёз "чёрную метку". Мы уже обратили внимание на то, что члены команды Зеленского вдруг заговорили о том, что НАТО – это ещё и демократия. Понятно, от Киева никто не будет требовать прекратить давление на УПЦ, например. А, значит, речь будет идти об организации "честных и демократических" выборов, следствием которых будет смена власти.
Ну и ещё – ряд аналитиков полагает, что объявленная отставка с поста министра обороны Великобритании Бена Уоллеса свидетельствует о том, что, что Британия теряет вес в решении украинской проблемы и уступает место США. А это означает снижение шансов Зеленского и его технического кандидата Буданова (хотя, конечно, мы понимаем, что предположения об индивидуальных предпочтениях США и Британии в украинской политике носят умозрительный характер).
 
ЭксклюзивУкраинаВСУСШАВеликобританиявыборыВалерий ЗалужныйВладимир Зеленский
 
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