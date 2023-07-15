https://ukraina.ru/20230715/1048035349.html

Врачи взбунтовались на родине Зеленского

Врачи взбунтовались на родине Зеленского - 15.07.2023 Украина.ру

Врачи взбунтовались на родине Зеленского

Десятки работников медицины вышли на акцию протеста в Кривом Роге Днепропетровской области против низких зарплат, сообщают местные СМИ

2023-07-15T11:41

2023-07-15T11:41

2023-07-15T11:41

новости

украина

кривой рог

днепропетровская область

врачи

протесты

акция

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На кадрах колонна людей с украинскими флагами под присмотром полиции идет маршем по городу. Впереди идет мужчина с мегафоном, который скандирует "Зарплату! Зарплату!"Как сообщалось ранее, с 1 июля на Украине изменилась зарплата врачей. Ставка хирурга, например, теперь равняется 7 тыс. гривен (17,2 тыс. рублей). Вдобавок к этому выплата заработной платы медработникам регулярно задерживается. Как ранее писало издание Украина.ру, работники украинской медицины не первый месяц бьют тревогу из-за происходящего в этой сфере. Так, в связи с боевыми действиями продолжается убыль высокопрофессиональных специалистов за границу, а в местных вузах отменили проходной балл на ряд врачебных специальностей для поступающих.

https://ukraina.ru/20220619/1034157782.html

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новости, украина, кривой рог, днепропетровская область, врачи, протесты, акция