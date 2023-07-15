Врачи взбунтовались на родине Зеленского - 15.07.2023 Украина.ру
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Врачи взбунтовались на родине Зеленского
Врачи взбунтовались на родине Зеленского - 15.07.2023 Украина.ру
Врачи взбунтовались на родине Зеленского
Десятки работников медицины вышли на акцию протеста в Кривом Роге Днепропетровской области против низких зарплат, сообщают местные СМИ
2023-07-15T11:41
2023-07-15T11:41
новости
украина
кривой рог
днепропетровская область
врачи
протесты
акция
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На кадрах колонна людей с украинскими флагами под присмотром полиции идет маршем по городу. Впереди идет мужчина с мегафоном, который скандирует "Зарплату! Зарплату!"Как сообщалось ранее, с 1 июля на Украине изменилась зарплата врачей. Ставка хирурга, например, теперь равняется 7 тыс. гривен (17,2 тыс. рублей). Вдобавок к этому выплата заработной платы медработникам регулярно задерживается. Как ранее писало издание Украина.ру, работники украинской медицины не первый месяц бьют тревогу из-за происходящего в этой сфере. Так, в связи с боевыми действиями продолжается убыль высокопрофессиональных специалистов за границу, а в местных вузах отменили проходной балл на ряд врачебных специальностей для поступающих.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, кривой рог, днепропетровская область, врачи, протесты, акция
Новости, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область, врачи, протесты, акция

Врачи взбунтовались на родине Зеленского

11:41 15.07.2023
 
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Десятки работников медицины вышли на акцию протеста в Кривом Роге Днепропетровской области против низких зарплат, сообщают местные СМИ
На кадрах колонна людей с украинскими флагами под присмотром полиции идет маршем по городу.
Впереди идет мужчина с мегафоном, который скандирует "Зарплату! Зарплату!"
Как сообщалось ранее, с 1 июля на Украине изменилась зарплата врачей. Ставка хирурга, например, теперь равняется 7 тыс. гривен (17,2 тыс. рублей).
Вдобавок к этому выплата заработной платы медработникам регулярно задерживается.
Как ранее писало издание Украина.ру, работники украинской медицины не первый месяц бьют тревогу из-за происходящего в этой сфере. Так, в связи с боевыми действиями продолжается убыль высокопрофессиональных специалистов за границу, а в местных вузах отменили проходной балл на ряд врачебных специальностей для поступающих.
Подготовка медиков в Дагестанском государственном медицинском университете - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня 2022, 14:03
В Украине на врача принимать станут всех желающих. Что произойдет с медициной страныМинистерство здравоохранения Украины отменило проходной балл для поступления в медицинские вузы страны. Речь идет о специальностях «медицина» и «педиатрия»
 
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