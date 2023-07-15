https://ukraina.ru/20230715/1048035349.html
Врачи взбунтовались на родине Зеленского
Врачи взбунтовались на родине Зеленского - 15.07.2023 Украина.ру
Врачи взбунтовались на родине Зеленского
Десятки работников медицины вышли на акцию протеста в Кривом Роге Днепропетровской области против низких зарплат, сообщают местные СМИ
2023-07-15T11:41
2023-07-15T11:41
2023-07-15T11:41
новости
украина
кривой рог
днепропетровская область
врачи
протесты
акция
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На кадрах колонна людей с украинскими флагами под присмотром полиции идет маршем по городу. Впереди идет мужчина с мегафоном, который скандирует "Зарплату! Зарплату!"Как сообщалось ранее, с 1 июля на Украине изменилась зарплата врачей. Ставка хирурга, например, теперь равняется 7 тыс. гривен (17,2 тыс. рублей). Вдобавок к этому выплата заработной платы медработникам регулярно задерживается. Как ранее писало издание Украина.ру, работники украинской медицины не первый месяц бьют тревогу из-за происходящего в этой сфере. Так, в связи с боевыми действиями продолжается убыль высокопрофессиональных специалистов за границу, а в местных вузах отменили проходной балл на ряд врачебных специальностей для поступающих.
https://ukraina.ru/20220619/1034157782.html
Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, кривой рог, днепропетровская область, врачи, протесты, акция
Новости, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область, врачи, протесты, акция
Врачи взбунтовались на родине Зеленского
Десятки работников медицины вышли на акцию протеста в Кривом Роге Днепропетровской области против низких зарплат, сообщают местные СМИ
На кадрах колонна людей с украинскими флагами под присмотром полиции идет маршем по городу.
Впереди идет мужчина с мегафоном, который скандирует "Зарплату! Зарплату!"
Как сообщалось ранее, с 1 июля на Украине изменилась зарплата врачей. Ставка хирурга, например, теперь равняется 7 тыс. гривен (17,2 тыс. рублей).
Вдобавок к этому выплата заработной платы медработникам регулярно задерживается.
Как ранее писало издание Украина.ру, работники украинской медицины не первый месяц бьют тревогу из-за происходящего в этой сфере. Так, в связи с боевыми действиями продолжается убыль высокопрофессиональных специалистов за границу, а в местных вузах отменили проходной балл на ряд врачебных специальностей для поступающих.