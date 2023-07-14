https://ukraina.ru/20230714/1048015249.html

"По три-четыре штурма в день". Что происходит на фронте на авдеевском направлении

"По три-четыре штурма в день". Что происходит на фронте на авдеевском направлении - 14.07.2023 Украина.ру

"По три-четыре штурма в день". Что происходит на фронте на авдеевском направлении

Авдеевское направление не остывает с весны 2014 года, но сегодня здесь особенно жарко. Корреспонденты издания Украина.ру заглянули в гости к 1-й Славянской бригаде

2023-07-14T13:43

2023-07-14T13:43

2023-07-14T13:43

эксклюзив

сво

авдеевка

война

артиллерия

миномет

днр

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– Борисыч", родной! Как ты? Каково чувствовать себя звездой интернета? – спрашиваем у немолодого бойца.– Звезда, потому что старый? – улыбается тот в ответ."Борисыч" лукавит, ибо с тех пор, как мы виделись в последний раз, не постарел ни на день. Все та же аккуратная борода, те же выцветшие голубые глаза и добродушная улыбка.Место встречи изменить нельзяМы встречаемся посреди Партизанского проспекта – тихого и безлюдного, но жилого и очень громкого. Парадоксально звучит, но война – совокупность таких парадоксов.Когда-то очень давно, но совсем недавно (еще один парадокс) жилье здесь стоило пугающе дорого. Сегодня здравомыслящий человек едва ли согласится жить здесь бесплатно. О бизнесе даже не заикаемся – таблички "АРЕНДА" на шершавых панелях ДСП уже давно истрепались.А приехали мы не просто так. По важному делу! Стоит объяснить дорогому читателю, что полевой журналист в наше время – не только и не столько журналист, сколько живое, говорящее и даже чуточку разумное средство коммуникации между обществом и его воюющей армией.Журналист не только выявляет и озвучивает проблемы, но старается решать их по мере сил и средств. Так, например, один из авторов этих строк Федор Громов объявил сбор в личном блоге и купил хороший беспилотник для 1-й Славянской бригады. Его-то мы "Борисычу" и привезли.Прокатившись по некогда самым престижным улицам и дачным поселкам республиканской столицы, мы прячем автомобили под крышей неприметного сарайчика и быстрым шагом идём к полуразрушенному строению, где располагается командный пункт."Птички" неприятеля нет-нет, да и прилетят поглазеть, а мы не желаем удовлетворять их неуемное любопытство.На улице – жара, а в подвале царят полумрак и прохлада. С тех пор, как мы были здесь прошлый раз, "славянцы" успели обрасти самыми разными техническими средствами, без которых воевать крайне трудно.На голом энтузиазмеРебята просят не снимать эдакую красоту, а я обращаю внимание на гражданскую наружность обновок. Что-то наверняка привезли волонтеры, а что-то мужики приобрели на свои кровные.Не раз и не два в минувшем году слыщал от бойцов и офицеров, что косвенно противник способствует усилению нашей армии. Как? На деньги, выплаченные за ранение, можно приобрести массу полезного. Грусть-печаль, но такова правда жизни.- Чай, кофе или чего покрепче?- А чего покрепче?- Ничего! Мы за здоровый образ жизни, но теперь знаем, что журналисты – народ пьющий!- Не пойман – не вор! Но кофе – да. От кофе не откажемся.- Тогда быстренько пьем и едем на позиции!Фронтовой кофе – избыточно сладкий, ибо лишь такой бодрит и придает сил.Допили? Тогда поехали смотреть, как наши беспилотники работают, – хлопает в ладоши "Борисыч".Пока мы угощались, он успел избавиться от старомодной своей разгрузки и кителя.– Вот эти ребята, кстати, большие молодцы! Смотрят-смотрят в свои мониторы, а потом вдруг противника 120-й миной накрывает. Как? Откуда? Чудеса! – смеется он, указывая на парней с ноутбуками.Те улыбаются, не отводя глаз от экранов.По дороге обсуждаем прессу, волонтерство и текущую ситуацию. За окном видавшей виды "классики" проносятся разрушенные и еще целые дома, лесополосы да остатки промышленного потенциала Донбасса.Картинка чудовищно похожа на "зеленый постапокалипсис", так полюбившийся импортному телезрителю лет восемь-десять назад. И немудрено! То, что ныне именуют Авдеевским направлением, до войны было местом встречи промышленной зоны с курортной.Почти десять лет непрерывных боев, обстрелов и минирований позволили матушке-природе взять свое: кирпич, бетон и железо помаленьку вытесняют деревья, кустарник да трава в человеческий рост.Вырулив из лесочка, подкрадываемся к обломкам здания, которое некогда было высоким и "глянцевым". Комнаты первого этажа заняты автомобилями.– Нас здесь не ждали! Припарковаться-то негде.– Ничего-ничего. Сейчас где-нибудь спрячемся.– Тут проедем?– Легко!Атмосфера тут – кошмар астматика. Пыль и строительный мусор, разогретые солнышком, смешиваются с тяжелым духом полевой травы.БеспилотникиТопча ботинками битую плитку, осколки кирпича и клочья утеплителя, поднимаемся на верхний этаж. Тихо-тихо. Только мусор скрипит под подошвами.Наше появление вызывает у присутствующих не больше интереса, чем плотный ковер из автоматных гильз под ногами. Присаживайтесь, мол, курите и пока не мешайте.Оператор глядит в телефон, закрепленный на пульте управления, остальные сосредоточенно пялятся в мониторы и чисто полюшко, раскинувшееся за окном. Кто-то сдержанно ругается в рацию. Автоматы и дронобойное ружье спокойно лежат на ящике. Сейчас они ребятам ни к чему.Эти воины едва ли похожи на "суперменов" с агитационных плакатов. Большинству из них – прилично за сорок, если не пятьдесят. Кто-то слегка полноват, кто-то – наоборот.Самые обычные русские мужики, какие в наших широтах встречаются повсеместно.Разглядывая парней и обстановку, не замечаю, как вяло-вяло начинает работать артиллерия противника. Где-то снаружи взрывается.- По-моему, ребята, мы им не нравимся! Откуда столько агрессии?- Ай, мелочи! Вот утром – да!- Как в целом обстановка?- Тревожат нашу пехоту, а мы отгоняем.- Часто?- Да как они в наступление пошли, так ежедневно один-два танка, коробочки. Пытаются наступать.- А вы?- А мы им не даем.Поступает предложение "поохотиться" и беспилотник начинают готовить к очередному полету.– На экран пока не смотрите. Будет интересное – позовем, – говорит боец с позывным "Флип".Почему "Флип"? А потому, что "флипнуть до космопорта" – из легендарной "Гостьи из будущего".Стрекоча по-насекомьи, беспилотник уходит в небо, а мы, следуя примеру "Борисыча", устраиваемся на зеленых ящиках из-под снарядов и закуриваем.Хотя работа аэроразведки имеет на этой войне ключевое значение, но выглядит скучновато: небритые мужики сидят за укрытием, пялятся в экраны и пьют энергетики. Время от времени оператора просят вертеть камерой, приближать или отдалять "картинку". Это вам не минометная батарея, где суета и грохот.Внезапно народ собирается у экрана. Мы тоже подходим. Кто-то быстро докладывает в рацию. "Борисыч" объясняет, что в "зеленке" приметили "коробочку" противника. Как заметили? Она ведь не только движется, но и дымит.Сверху выхлоп бронетехники прекрасно заметен.Начинается боевая работа, которую армейские называют очень емким словом "движ". Движ – это вам не суета, поскольку суетиться теперь должно противнику. Движ – это работа, которую делают спокойно, но быстро.ДвижКто-то уходит за свежей батареей, кто-то вызывает по рации артиллерию, а кто-то потирает ладоши, разглядывая цель на экране. Просыпается артиллерия.– Чем это мы стреляем?– 152-ми снарядами.– Неплохо-неплохо!– А ты думал!На экране видно, как в кусты прилетает снаряд. Что-то дымится, горит. Огорченный противник стремительно удаляется в ближайшие кусты, делая вид, что не очень-то и хотелось. Продолжаем разговор.– А дронобойка эта нормально работает?– По-разному. Нам бы глушилку. От сбросов нас крыша защищает, а FPV-шки вполне могут залететь.– И часто прилетают?– Да вот сегодня прилетал. Во дворе обломки валяются. Показать?Соглашаемся и "Флип" увлекает нас в другую комнату.– Вот отсюда мы запускаем FPV-шки, – говорит он, вынимая телефон из кармана.Показывает вчерашнее видео, на котором по вражескому танку били тремя подряд, не позволяя работать по нашей пехоте.– А чем заряжаете?– На этих висели "морковки".В укромном месте ждут своего часа уже заряженные FPV-дроны. Одни взрывчаткой нагружены, другие – "морковками", то есть выстрелами для РПГ.– А тот, что утром прилетел, какой-то странный. Может разведчик на самоуничтожении? Он взорвался, но там, где никого и не было. В паре метров стоял "Матрикс", так его даже не поцарапало, – рассказывает боец, спускаясь по лестнице.К позиции движется еще одна машина. Это значит, что нам пора.– Чем меньше народу, тем спокойнее. Как начинают стягиваться, так жди проблем, – ворчит "Флип".Мины и "кумовство"Грузимся в машину.– К минометчикам в гости заедем? – спрашивает "Борисыч".А как не заехать? С зимы у них не были. Соскучились. К тому же в ушах с той поры отзвенело. Пора бы обновить.Во дворе неприметного домика уютно расположился 120-й миномет, который ежедневно дарит неприятелю букет самых разных эмоций.Мы здесь уже бывали, а потому сразу даем понять "Борисычу", что знаем, где прятаться, ежели вдруг чего. Хотя крутая и слишком узкая лесенка, уходящая в темноту, вызывала и продолжает вызывать у меня большие сомнения.Выдав гостям две пары активных наушников, ребята засаживают две мины по украинским позициям. Быстро, четко. Будто занимались этим с рождения.– Это вот мы зачем сейчас сделали?– Чтоб им там спокойно не сиделось.– Наш "беспокоящий огонь"?– Можно и так сказать.Просим дать комментарий на видео – отказываются. Выталкивают бородатого парня. Он, мол, привычный. Тот упирается и ребятам приходится выбирать новую "жертву". Ею оказывается крепкий боец с позывным "Кум". Вот этот вполне годится для агитационного плаката. Здоровенный!– Где можно записаться, чтоб место не спалить?– Да выбирайте любые кустики.– Не думал я, товарищ "Кум", что скажу такое мужчине, но пойдем искать самые густые кусты! Будем "звезду" экрана из тебя делать.– Вот уж спасибо!История у "Кума" простая: пришла повестка и пошел воевать. Теперь работает по технике и пехоте противника и скучает по семье. А "Кум" потому, что служит вместе с двумя кумовьями. Такое вот "кумовство" в наших Вооруженных силах."Чех" (тот самый бородатый парень) был одним из тех, кто проходил в ДНР срочную службу, а в начале СВО пошел на контракт.– Тут сейчас жарко. Наступают более интенсивно. Ежедневно на нашу пехоту выезжает танк из "зеленки" и начинает отрабатывать. Работает артиллерия. Периодически пытается наступать пехота. Мы их подавляем, прикрываем наших парней. В день по три-четыре раза они штурмуют наших пацанов, – рассказывает "Чех".Жарко! Добравшись до КП, угощаемся холодным квасом. Провожают нас как родных. И ведь удивительное дело: для нас каждая такая поездка – событие, а военные тут живут. Спят, обедают, работают.Притом нисколечко не кичатся тем, что живут на войне и воюют ее изо дня в день.

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, сво, авдеевка, война, артиллерия, миномет, днр