"По три-четыре штурма в день". Что происходит на фронте на авдеевском направлении
Бойцы Первой Славянской бригады.. Архивное фото
Авдеевское направление не остывает с весны 2014 года, но сегодня здесь особенно жарко. Корреспонденты издания Украина.ру заглянули в гости к 1-й Славянской бригаде
– Борисыч", родной! Как ты? Каково чувствовать себя звездой интернета? – спрашиваем у немолодого бойца.
– Звезда, потому что старый? – улыбается тот в ответ.
"Борисыч" лукавит, ибо с тех пор, как мы виделись в последний раз, не постарел ни на день. Все та же аккуратная борода, те же выцветшие голубые глаза и добродушная улыбка.
© Игорь Гомольский "Борисыч".
© Игорь Гомольский
"Борисыч".
Место встречи изменить нельзя
Мы встречаемся посреди Партизанского проспекта – тихого и безлюдного, но жилого и очень громкого. Парадоксально звучит, но война – совокупность таких парадоксов.
Когда-то очень давно, но совсем недавно (еще один парадокс) жилье здесь стоило пугающе дорого. Сегодня здравомыслящий человек едва ли согласится жить здесь бесплатно. О бизнесе даже не заикаемся – таблички "АРЕНДА" на шершавых панелях ДСП уже давно истрепались.
А приехали мы не просто так. По важному делу! Стоит объяснить дорогому читателю, что полевой журналист в наше время – не только и не столько журналист, сколько живое, говорящее и даже чуточку разумное средство коммуникации между обществом и его воюющей армией.
Журналист не только выявляет и озвучивает проблемы, но старается решать их по мере сил и средств. Так, например, один из авторов этих строк Федор Громов объявил сбор в личном блоге и купил хороший беспилотник для 1-й Славянской бригады. Его-то мы "Борисычу" и привезли.
© Федор Громов Беспилотник с тепловизором, купленный на средства, собранные подписчиками канала "Майор Гром".
© Федор Громов
Беспилотник с тепловизором, купленный на средства, собранные подписчиками канала "Майор Гром".
Прокатившись по некогда самым престижным улицам и дачным поселкам республиканской столицы, мы прячем автомобили под крышей неприметного сарайчика и быстрым шагом идём к полуразрушенному строению, где располагается командный пункт.
"Птички" неприятеля нет-нет, да и прилетят поглазеть, а мы не желаем удовлетворять их неуемное любопытство.
На улице – жара, а в подвале царят полумрак и прохлада. С тех пор, как мы были здесь прошлый раз, "славянцы" успели обрасти самыми разными техническими средствами, без которых воевать крайне трудно.
На голом энтузиазме
Ребята просят не снимать эдакую красоту, а я обращаю внимание на гражданскую наружность обновок. Что-то наверняка привезли волонтеры, а что-то мужики приобрели на свои кровные.
Не раз и не два в минувшем году слыщал от бойцов и офицеров, что косвенно противник способствует усилению нашей армии. Как? На деньги, выплаченные за ранение, можно приобрести массу полезного. Грусть-печаль, но такова правда жизни.
- Чай, кофе или чего покрепче?
- А чего покрепче?
- Ничего! Мы за здоровый образ жизни, но теперь знаем, что журналисты – народ пьющий!
- Не пойман – не вор! Но кофе – да. От кофе не откажемся.
- Тогда быстренько пьем и едем на позиции!
© Игорь Гомольский Фронтовой кофе.
© Игорь Гомольский
Фронтовой кофе.
Фронтовой кофе – избыточно сладкий, ибо лишь такой бодрит и придает сил.
Допили? Тогда поехали смотреть, как наши беспилотники работают, – хлопает в ладоши "Борисыч".
Пока мы угощались, он успел избавиться от старомодной своей разгрузки и кителя.
– Вот эти ребята, кстати, большие молодцы! Смотрят-смотрят в свои мониторы, а потом вдруг противника 120-й миной накрывает. Как? Откуда? Чудеса! – смеется он, указывая на парней с ноутбуками.
Те улыбаются, не отводя глаз от экранов.
© Игорь Гомольский "Борисыч" и Федор изучают оперативную обстановку.
© Игорь Гомольский
"Борисыч" и Федор изучают оперативную обстановку.
По дороге обсуждаем прессу, волонтерство и текущую ситуацию. За окном видавшей виды "классики" проносятся разрушенные и еще целые дома, лесополосы да остатки промышленного потенциала Донбасса.
Картинка чудовищно похожа на "зеленый постапокалипсис", так полюбившийся импортному телезрителю лет восемь-десять назад. И немудрено! То, что ныне именуют Авдеевским направлением, до войны было местом встречи промышленной зоны с курортной.
Почти десять лет непрерывных боев, обстрелов и минирований позволили матушке-природе взять свое: кирпич, бетон и железо помаленьку вытесняют деревья, кустарник да трава в человеческий рост.
Вырулив из лесочка, подкрадываемся к обломкам здания, которое некогда было высоким и "глянцевым". Комнаты первого этажа заняты автомобилями.
– Нас здесь не ждали! Припарковаться-то негде.
– Ничего-ничего. Сейчас где-нибудь спрячемся.
– Тут проедем?
– Легко!
Атмосфера тут – кошмар астматика. Пыль и строительный мусор, разогретые солнышком, смешиваются с тяжелым духом полевой травы.
Беспилотники
Топча ботинками битую плитку, осколки кирпича и клочья утеплителя, поднимаемся на верхний этаж. Тихо-тихо. Только мусор скрипит под подошвами.
Наше появление вызывает у присутствующих не больше интереса, чем плотный ковер из автоматных гильз под ногами. Присаживайтесь, мол, курите и пока не мешайте.
Оператор глядит в телефон, закрепленный на пульте управления, остальные сосредоточенно пялятся в мониторы и чисто полюшко, раскинувшееся за окном. Кто-то сдержанно ругается в рацию. Автоматы и дронобойное ружье спокойно лежат на ящике. Сейчас они ребятам ни к чему.
© Игорь Гомольский Автоматы.
© Игорь Гомольский
Автоматы.
Эти воины едва ли похожи на "суперменов" с агитационных плакатов. Большинству из них – прилично за сорок, если не пятьдесят. Кто-то слегка полноват, кто-то – наоборот.
Самые обычные русские мужики, какие в наших широтах встречаются повсеместно.
© Федор Громов Дежурная смена.
© Федор Громов
Дежурная смена.
Разглядывая парней и обстановку, не замечаю, как вяло-вяло начинает работать артиллерия противника. Где-то снаружи взрывается.
- По-моему, ребята, мы им не нравимся! Откуда столько агрессии?
- Ай, мелочи! Вот утром – да!
- Как в целом обстановка?
- Тревожат нашу пехоту, а мы отгоняем.
- Часто?
- Да как они в наступление пошли, так ежедневно один-два танка, коробочки. Пытаются наступать.
- А вы?
- А мы им не даем.
© Игорь Гомольский Операторы БПЛА.
© Игорь Гомольский
Операторы БПЛА.
Поступает предложение "поохотиться" и беспилотник начинают готовить к очередному полету.
– На экран пока не смотрите. Будет интересное – позовем, – говорит боец с позывным "Флип".
Почему "Флип"? А потому, что "флипнуть до космопорта" – из легендарной "Гостьи из будущего".
Стрекоча по-насекомьи, беспилотник уходит в небо, а мы, следуя примеру "Борисыча", устраиваемся на зеленых ящиках из-под снарядов и закуриваем.
Хотя работа аэроразведки имеет на этой войне ключевое значение, но выглядит скучновато: небритые мужики сидят за укрытием, пялятся в экраны и пьют энергетики. Время от времени оператора просят вертеть камерой, приближать или отдалять "картинку". Это вам не минометная батарея, где суета и грохот.
© Федор Громов Наблюдатели.
© Федор Громов
Наблюдатели.
Внезапно народ собирается у экрана. Мы тоже подходим. Кто-то быстро докладывает в рацию. "Борисыч" объясняет, что в "зеленке" приметили "коробочку" противника. Как заметили? Она ведь не только движется, но и дымит.
Сверху выхлоп бронетехники прекрасно заметен.
© Федор Громов Связист.
© Федор Громов
Связист.
Начинается боевая работа, которую армейские называют очень емким словом "движ". Движ – это вам не суета, поскольку суетиться теперь должно противнику. Движ – это работа, которую делают спокойно, но быстро.
Движ
Кто-то уходит за свежей батареей, кто-то вызывает по рации артиллерию, а кто-то потирает ладоши, разглядывая цель на экране. Просыпается артиллерия.
– Чем это мы стреляем?
– 152-ми снарядами.
– Неплохо-неплохо!
– А ты думал!
На экране видно, как в кусты прилетает снаряд. Что-то дымится, горит. Огорченный противник стремительно удаляется в ближайшие кусты, делая вид, что не очень-то и хотелось. Продолжаем разговор.
– А дронобойка эта нормально работает?
– По-разному. Нам бы глушилку. От сбросов нас крыша защищает, а FPV-шки вполне могут залететь.
– И часто прилетают?
– Да вот сегодня прилетал. Во дворе обломки валяются. Показать?
Соглашаемся и "Флип" увлекает нас в другую комнату.
– Вот отсюда мы запускаем FPV-шки, – говорит он, вынимая телефон из кармана.
Показывает вчерашнее видео, на котором по вражескому танку били тремя подряд, не позволяя работать по нашей пехоте.
– А чем заряжаете?
– На этих висели "морковки".
В укромном месте ждут своего часа уже заряженные FPV-дроны. Одни взрывчаткой нагружены, другие – "морковками", то есть выстрелами для РПГ.
© Игорь Гомольский FPV-дроны.
© Игорь Гомольский
FPV-дроны.
– А тот, что утром прилетел, какой-то странный. Может разведчик на самоуничтожении? Он взорвался, но там, где никого и не было. В паре метров стоял "Матрикс", так его даже не поцарапало, – рассказывает боец, спускаясь по лестнице.
К позиции движется еще одна машина. Это значит, что нам пора.
– Чем меньше народу, тем спокойнее. Как начинают стягиваться, так жди проблем, – ворчит "Флип".
Мины и "кумовство"
Грузимся в машину.
– К минометчикам в гости заедем? – спрашивает "Борисыч".
А как не заехать? С зимы у них не были. Соскучились. К тому же в ушах с той поры отзвенело. Пора бы обновить.
Во дворе неприметного домика уютно расположился 120-й миномет, который ежедневно дарит неприятелю букет самых разных эмоций.
Мы здесь уже бывали, а потому сразу даем понять "Борисычу", что знаем, где прятаться, ежели вдруг чего. Хотя крутая и слишком узкая лесенка, уходящая в темноту, вызывала и продолжает вызывать у меня большие сомнения.
Выдав гостям две пары активных наушников, ребята засаживают две мины по украинским позициям. Быстро, четко. Будто занимались этим с рождения.
© Игорь Гомольский Миномет.
© Игорь Гомольский
Миномет.
– Это вот мы зачем сейчас сделали?
– Чтоб им там спокойно не сиделось.
– Наш "беспокоящий огонь"?
– Можно и так сказать.
Просим дать комментарий на видео – отказываются. Выталкивают бородатого парня. Он, мол, привычный. Тот упирается и ребятам приходится выбирать новую "жертву". Ею оказывается крепкий боец с позывным "Кум". Вот этот вполне годится для агитационного плаката. Здоровенный!
– Где можно записаться, чтоб место не спалить?
– Да выбирайте любые кустики.
– Не думал я, товарищ "Кум", что скажу такое мужчине, но пойдем искать самые густые кусты! Будем "звезду" экрана из тебя делать.
– Вот уж спасибо!
История у "Кума" простая: пришла повестка и пошел воевать. Теперь работает по технике и пехоте противника и скучает по семье. А "Кум" потому, что служит вместе с двумя кумовьями. Такое вот "кумовство" в наших Вооруженных силах.
© Игорь Гомольский "Кум".
© Игорь Гомольский
"Кум".
"Чех" (тот самый бородатый парень) был одним из тех, кто проходил в ДНР срочную службу, а в начале СВО пошел на контракт.
– Тут сейчас жарко. Наступают более интенсивно. Ежедневно на нашу пехоту выезжает танк из "зеленки" и начинает отрабатывать. Работает артиллерия. Периодически пытается наступать пехота. Мы их подавляем, прикрываем наших парней. В день по три-четыре раза они штурмуют наших пацанов, – рассказывает "Чех".
© Игорь Гомольский "Чех".
© Игорь Гомольский
"Чех".
Жарко! Добравшись до КП, угощаемся холодным квасом. Провожают нас как родных. И ведь удивительное дело: для нас каждая такая поездка – событие, а военные тут живут. Спят, обедают, работают.
Притом нисколечко не кичатся тем, что живут на войне и воюют ее изо дня в день.