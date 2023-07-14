https://ukraina.ru/20230714/1048008633.html

"ЧВК "Вагнер" не существует" - Путин

"ЧВК "Вагнер" не существует" - Путин - 14.07.2023 Украина.ру

"ЧВК "Вагнер" не существует" - Путин

Группы ЧВК "Вагнер" не существует как юридического лица, заявил президент России Владимир Путин журналисту "КоммерсантЪ" Андрею Колесникову

2023-07-14T09:45

2023-07-14T09:45

2023-07-14T09:48

новости

россия (рф)

владимир путин

чвк "вагнер"

пригожин

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13 июля состоялось пленарное заседание Форума будущих технологий с участием президента России Владимира Путина. После заседание глава государства поделился с корреспондентом "Ъ" подробностями встречи с командирами ЧВК "Вагнер" в Кремле 29 июня.Корреспондент отметил, что встреча Путина с ЧВК "Вагнер" активно обсуждалась на саммите НАТО, выдвигалось несколько версий, почему эта встреча состоялась.Президент подчеркнул, что рядовые бойцы "Вагнера" воевали достойно, но то, что они оказались втянуты в эти события, "вызывает сожаление".Корреспондент поинтересовался, сохранится ли ЧВК "Вагнер" как боевая единица.Президент заявил, что такого юридического лица нет. Вопрос легализации ЧВК "Вагнер" должен обсуждаться в Государственной думе, добавил он.Позже, как сообщил корреспондент "Ъ", российский лидер поделился подробностями этой встречи.Путин предложил бойцам "Вагнера" несколько вариантов трудоустройства, в том числе служба под руководством их командира с позывным "Седой", человека, "под началом которого бойцы "Вагнера" и служили последние 16 месяцев".Бойцы могли продолжить служить в одном месте, однако основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что "ребята не согласны с таким решением".На встрече присутствовало 35 человек, она продлилась 3 часа.

https://ukraina.ru/20230625/1047551981.html

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новости, россия (рф), владимир путин, чвк "вагнер", пригожин