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"ЧВК "Вагнер" не существует" - Путин
"ЧВК "Вагнер" не существует" - Путин - 14.07.2023 Украина.ру
"ЧВК "Вагнер" не существует" - Путин
Группы ЧВК "Вагнер" не существует как юридического лица, заявил президент России Владимир Путин журналисту "КоммерсантЪ" Андрею Колесникову
2023-07-14T09:45
2023-07-14T09:45
2023-07-14T09:48
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13 июля состоялось пленарное заседание Форума будущих технологий с участием президента России Владимира Путина. После заседание глава государства поделился с корреспондентом "Ъ" подробностями встречи с командирами ЧВК "Вагнер" в Кремле 29 июня.Корреспондент отметил, что встреча Путина с ЧВК "Вагнер" активно обсуждалась на саммите НАТО, выдвигалось несколько версий, почему эта встреча состоялась.Президент подчеркнул, что рядовые бойцы "Вагнера" воевали достойно, но то, что они оказались втянуты в эти события, "вызывает сожаление".Корреспондент поинтересовался, сохранится ли ЧВК "Вагнер" как боевая единица.Президент заявил, что такого юридического лица нет. Вопрос легализации ЧВК "Вагнер" должен обсуждаться в Государственной думе, добавил он.Позже, как сообщил корреспондент "Ъ", российский лидер поделился подробностями этой встречи.Путин предложил бойцам "Вагнера" несколько вариантов трудоустройства, в том числе служба под руководством их командира с позывным "Седой", человека, "под началом которого бойцы "Вагнера" и служили последние 16 месяцев".Бойцы могли продолжить служить в одном месте, однако основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что "ребята не согласны с таким решением".На встрече присутствовало 35 человек, она продлилась 3 часа.
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новости, россия (рф), владимир путин, чвк "вагнер", пригожин
"ЧВК "Вагнер" не существует" - Путин
09:45 14.07.2023 (обновлено: 09:48 14.07.2023)
Группы ЧВК "Вагнер" не существует как юридического лица, заявил президент России Владимир Путин журналисту "КоммерсантЪ" Андрею Колесникову
13 июля состоялось пленарное заседание Форума будущих технологий с участием президента России Владимира Путина. После заседание глава государства поделился с корреспондентом "Ъ" подробностями встречи с командирами ЧВК "Вагнер" в Кремле 29 июня.
Корреспондент отметил, что встреча Путина с ЧВК "Вагнер" активно обсуждалась на саммите НАТО, выдвигалось несколько версий, почему эта встреча состоялась.
Президент подчеркнул, что рядовые бойцы "Вагнера" воевали достойно, но то, что они оказались втянуты в эти события, "вызывает сожаление".
"С одной стороны, я на встрече с ними дал оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны — того, что они сделали в ходе событий 24 июня. Третье — показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения. Вот и все", - прокомментировал Путин.
Корреспондент поинтересовался, сохранится ли ЧВК "Вагнер" как боевая единица.
"Ну так ЧВК "Вагнер" не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!
Президент заявил, что такого юридического лица нет. Вопрос легализации ЧВК "Вагнер" должен обсуждаться в Государственной думе, добавил он.
"Группа есть, но юридически не существует!" - добавил Путин.
Позже, как сообщил корреспондент "Ъ", российский лидер поделился подробностями этой встречи.
Путин предложил бойцам "Вагнера" несколько вариантов трудоустройства, в том числе служба под руководством их командира с позывным "Седой", человека, "под началом которого бойцы "Вагнера" и служили последние 16 месяцев".
Бойцы могли продолжить служить в одном месте, однако основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что "ребята не согласны с таким решением".
На встрече присутствовало 35 человек, она продлилась 3 часа.