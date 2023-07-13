Ищенко о том, что будет с азовцами*, которых вернули на Украину, и как России относиться к Эрдогану - 13.07.2023 Украина.ру
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Ищенко о том, что будет с азовцами*, которых вернули на Украину, и как России относиться к Эрдогану
Ищенко о том, что будет с азовцами*, которых вернули на Украину, и как России относиться к Эрдогану - 13.07.2023 Украина.ру
Ищенко о том, что будет с азовцами*, которых вернули на Украину, и как России относиться к Эрдогану
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал реакцию Кремля на возвращение главарей "Азова"* на Украину, а также рассказал, изменятся... Украина.ру, 13.07.2023
2023-07-13T13:08
2023-07-13T13:08
ростислав ищенко
видео
россия (рф)
украина
сво
всу
турция
анкара
стамбул
эрдоган
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал реакцию Кремля на возвращение главарей "Азова"* на Украину, а также рассказал, изменятся ли отношения России и Турции после резких шагов Эрдогана.*"Азов" - запрещенная в РФ террористическая организация.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ростислав ищенко, видео, россия (рф), украина, сво, всу, турция, анкара, стамбул, эрдоган, "азов", пленные, боевики, фронт, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, Турция, Анкара, Стамбул, Эрдоган, "Азов", Пленные, Боевики, фронт

Ищенко о том, что будет с азовцами*, которых вернули на Украину, и как России относиться к Эрдогану

13:08 13.07.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал реакцию Кремля на возвращение главарей "Азова"* на Украину, а также рассказал, изменятся ли отношения России и Турции после резких шагов Эрдогана.
*"Азов" - запрещенная в РФ террористическая организация.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
Ростислав ИщенкоВидеоРоссия (РФ)УкраинаСВОВСУТурцияАнкараСтамбулЭрдоган"Азов"ПленныеБоевикифронт
 
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