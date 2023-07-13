https://ukraina.ru/20230713/1047994315.html
Ищенко о том, что будет с азовцами*, которых вернули на Украину, и как России относиться к Эрдогану
Ищенко о том, что будет с азовцами*, которых вернули на Украину, и как России относиться к Эрдогану - 13.07.2023 Украина.ру
Ищенко о том, что будет с азовцами*, которых вернули на Украину, и как России относиться к Эрдогану
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал реакцию Кремля на возвращение главарей "Азова"* на Украину, а также рассказал, изменятся... Украина.ру, 13.07.2023
2023-07-13T13:08
2023-07-13T13:08
2023-07-13T13:08
ростислав ищенко
видео
россия (рф)
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турция
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стамбул
эрдоган
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал реакцию Кремля на возвращение главарей "Азова"* на Украину, а также рассказал, изменятся ли отношения России и Турции после резких шагов Эрдогана.*"Азов" - запрещенная в РФ террористическая организация.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ростислав Ищенко, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, Турция, Анкара, Стамбул, Эрдоган, "Азов", Пленные, Боевики, фронт