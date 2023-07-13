https://ukraina.ru/20230713/1047994315.html

Ищенко о том, что будет с азовцами*, которых вернули на Украину, и как России относиться к Эрдогану

Ищенко о том, что будет с азовцами*, которых вернули на Украину, и как России относиться к Эрдогану - 13.07.2023 Украина.ру

Ищенко о том, что будет с азовцами*, которых вернули на Украину, и как России относиться к Эрдогану

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал реакцию Кремля на возвращение главарей "Азова"* на Украину, а также рассказал, изменятся... Украина.ру, 13.07.2023

2023-07-13T13:08

2023-07-13T13:08

2023-07-13T13:08

ростислав ищенко

видео

россия (рф)

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анкара

стамбул

эрдоган

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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал реакцию Кремля на возвращение главарей "Азова"* на Украину, а также рассказал, изменятся ли отношения России и Турции после резких шагов Эрдогана.*"Азов" - запрещенная в РФ террористическая организация.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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