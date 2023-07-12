Кирилл Фролов: кто он
© из личного архиваКирилл Фролов
© из личного архива
Глава Ассоциации Православных экспертов
Кирилл Александрович Фролов родился 17 февраля 1973 года в Москве.
Получил высшее образование в Университете Истории Культур.
С 1996 года по настоящее время работает в Институте Стран СНГ.
Прошел трудовой путь от младшего научного сотрудника до заведующего отделом Украины стран СНГ, возглавляемого депутатом Государственной Думы РФ Константином Затулиным.
В начале 2000-х годов вступил в партию «Родина». Был другом покойного священника Даниила Сысоева.
Возглавляемая им Ассоциация Православных Экспертов признана Русской Православной Церковью и входит в Общественный совет при Синодальном отделе Московского Патриархата по взаимодействию Церкви и общества.
Является автором книг, посвященных российско-украинским и церковно-государственным отношениям, а также статей на эти темы, опубликованных в ведущих СМИ.
Ведёт блог в ЖЖ.
Автор множества публикаций в журналах «Москва», «Мир Божий», в газетах «Радонеж», «Независимая Газета», «Век», на интернет-сайтах «Интерфакс-Религия», «Единая Русь», «Остров Крым», «Парт.орг», «Евразия», «Информационно-аналитический бюллетень Института стран СНГ».
Награжден благодарственной грамотой спикера Госдумы Бориса Грызлова (2006), грамотой Президента России (в 2010 году за заслуги в развитии и укреплении сотрудничества Российской Федерации с государствами — участниками Содружества Независимых Государств), Патриаршей грамотой «за усердные труды во славу Русской Православной Церкви» (2002), медалью святого благоверного князя Даниила Московского (2006).