https://ukraina.ru/20230712/1047972454.html

Кирилл Фролов: кто он

Кирилл Фролов: кто он - 12.07.2023 Украина.ру

Кирилл Фролов: кто он

Глава Ассоциации Православных экспертов

2023-07-12T16:54

2023-07-12T16:54

2023-07-12T16:54

новости

кирилл фролов

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Кирилл Александрович Фролов родился 17 февраля 1973 года в Москве. Получил высшее образование в Университете Истории Культур. С 1996 года по настоящее время работает в Институте Стран СНГ. Прошел трудовой путь от младшего научного сотрудника до заведующего отделом Украины стран СНГ, возглавляемого депутатом Государственной Думы РФ Константином Затулиным. В начале 2000-х годов вступил в партию «Родина». Был другом покойного священника Даниила Сысоева. Возглавляемая им Ассоциация Православных Экспертов признана Русской Православной Церковью и входит в Общественный совет при Синодальном отделе Московского Патриархата по взаимодействию Церкви и общества. Является автором книг, посвященных российско-украинским и церковно-государственным отношениям, а также статей на эти темы, опубликованных в ведущих СМИ. Ведёт блог в ЖЖ. Автор множества публикаций в журналах «Москва», «Мир Божий», в газетах «Радонеж», «Независимая Газета», «Век», на интернет-сайтах «Интерфакс-Религия», «Единая Русь», «Остров Крым», «Парт.орг», «Евразия», «Информационно-аналитический бюллетень Института стран СНГ». Награжден благодарственной грамотой спикера Госдумы Бориса Грызлова (2006), грамотой Президента России (в 2010 году за заслуги в развитии и укреплении сотрудничества Российской Федерации с государствами — участниками Содружества Независимых Государств), Патриаршей грамотой «за усердные труды во славу Русской Православной Церкви» (2002), медалью святого благоверного князя Даниила Московского (2006).

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новости, кирилл фролов