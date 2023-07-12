Кирилл Фролов: кто он - 12.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230712/1047972454.html
Кирилл Фролов: кто он
Кирилл Фролов: кто он - 12.07.2023 Украина.ру
Кирилл Фролов: кто он
Глава Ассоциации Православных экспертов
2023-07-12T16:54
2023-07-12T16:54
новости
кирилл фролов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0c/1047965840_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_d6e0ab0206a01a57f65cf51880ec67c6.jpg
Кирилл Александрович Фролов родился 17 февраля 1973 года в Москве. Получил высшее образование в Университете Истории Культур. С 1996 года по настоящее время работает в Институте Стран СНГ. Прошел трудовой путь от младшего научного сотрудника до заведующего отделом Украины стран СНГ, возглавляемого депутатом Государственной Думы РФ Константином Затулиным. В начале 2000-х годов вступил в партию «Родина». Был другом покойного священника Даниила Сысоева. Возглавляемая им Ассоциация Православных Экспертов признана Русской Православной Церковью и входит в Общественный совет при Синодальном отделе Московского Патриархата по взаимодействию Церкви и общества. Является автором книг, посвященных российско-украинским и церковно-государственным отношениям, а также статей на эти темы, опубликованных в ведущих СМИ. Ведёт блог в ЖЖ. Автор множества публикаций в журналах «Москва», «Мир Божий», в газетах «Радонеж», «Независимая Газета», «Век», на интернет-сайтах «Интерфакс-Религия», «Единая Русь», «Остров Крым», «Парт.орг», «Евразия», «Информационно-аналитический бюллетень Института стран СНГ». Награжден благодарственной грамотой спикера Госдумы Бориса Грызлова (2006), грамотой Президента России (в 2010 году за заслуги в развитии и укреплении сотрудничества Российской Федерации с государствами — участниками Содружества Независимых Государств), Патриаршей грамотой «за усердные труды во славу Русской Православной Церкви» (2002), медалью святого благоверного князя Даниила Московского (2006).
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0c/1047965840_0:0:816:612_1920x0_80_0_0_5e34b2bb689379c9e8dc18fe414ace54.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кирилл фролов
Новости, Кирилл Фролов

Кирилл Фролов: кто он

16:54 12.07.2023
 
© из личного архиваКирилл Фролов
Кирилл Фролов
© из личного архива
Читать в
Глава Ассоциации Православных экспертов
Кирилл Александрович Фролов родился 17 февраля 1973 года в Москве.
Получил высшее образование в Университете Истории Культур.
С 1996 года по настоящее время работает в Институте Стран СНГ.
Прошел трудовой путь от младшего научного сотрудника до заведующего отделом Украины стран СНГ, возглавляемого депутатом Государственной Думы РФ Константином Затулиным.
В начале 2000-х годов вступил в партию «Родина». Был другом покойного священника Даниила Сысоева.
Возглавляемая им Ассоциация Православных Экспертов признана Русской Православной Церковью и входит в Общественный совет при Синодальном отделе Московского Патриархата по взаимодействию Церкви и общества.
Является автором книг, посвященных российско-украинским и церковно-государственным отношениям, а также статей на эти темы, опубликованных в ведущих СМИ.
Ведёт блог в ЖЖ.
Автор множества публикаций в журналах «Москва», «Мир Божий», в газетах «Радонеж», «Независимая Газета», «Век», на интернет-сайтах «Интерфакс-Религия», «Единая Русь», «Остров Крым», «Парт.орг», «Евразия», «Информационно-аналитический бюллетень Института стран СНГ».
Награжден благодарственной грамотой спикера Госдумы Бориса Грызлова (2006), грамотой Президента России (в 2010 году за заслуги в развитии и укреплении сотрудничества Российской Федерации с государствами — участниками Содружества Независимых Государств), Патриаршей грамотой «за усердные труды во славу Русской Православной Церкви» (2002), медалью святого благоверного князя Даниила Московского (2006).
 
НовостиКирилл Фролов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:17Салливан: F-16 Украине передадут европейские страны
17:11Владимир Джаралла о туристическом сезоне в Крыму и ценах на топливо в регионе
17:10Байден обсудит с Зеленским вопрос поставок дальнобойных ракет
17:00Алексей Живов об опасности кассетных боеприпасов и о том, чему нас научили украинцы
16:54Кирилл Фролов: кто он
16:43Генсек НАТО: Поставки вооружения Украине важнее членства
16:30Соскочить не удастся: Евстафьев назвал главную проблему Зеленского и "вильнюсского карнавала" НАТО. Видео
16:24"США знают гораздо больше, чем раскрывают". В Совбезе ООН поспорили о диверсиях на "Северных потоках"
16:22Украину не приняли в НАТО из-за опасения войны США с Россией – Салливан
16:08Салливан объяснил отказ пригласить Украину в НАТО динамичностью конфликта
15:55Больной вопрос. Варшава потребовала от Киева признания вины за геноцид поляков на Волыни
15:41Очередное враньё? Зеленский заявил, что ВСУ будут применять "кассетники" только по военным объектам
15:33Алексей Леонков: После обстрела Токмака кассетными снарядами шансы солдат ВСУ выживать в бою сократились
15:32Володин поручил организовать выставку разбитой натовской техники в Москве
15:27"Лондон хочет поджечь всё". Как Великобритания действует на Балканах
15:13Столтенберг: победа Путина станет трагедией для Киева и ослабит НАТО
15:11Столтенберг открыл заседание Совета НАТО-Украина
15:09Как разложить реваншистское движение на Украине и русифицировать новые регионы - Ищенко. Видео
14:53Президент Турции сдал азовцев* Киеву на утилизацию - депутат Картаполов
14:36"Рассуждали, что же делать с Украиной". Нарышкин провёл телефонный разговор с главой ЦРУ
Лента новостейМолния