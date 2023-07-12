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Трамп: решение Байдена о передаче кассетных боеприпасов Киеву втягивает США в третью мировую войну
Трамп: решение Байдена о передаче кассетных боеприпасов Киеву втягивает США в третью мировую войну - 12.07.2023 Украина.ру
Трамп: решение Байдена о передаче кассетных боеприпасов Киеву втягивает США в третью мировую войну
Решение президента США Джо Байдена о передаче Украине кассетных боеприпасов ведёт в ещё большему затягиванию Вашингтона в "третью мировую войну", считает экс-президент США Дональд Трамп. Его заявление распространили накануне в иностранных СМИ
2023-07-12T10:20
2023-07-12T10:20
2023-07-12T10:20
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кассетные боеприпасы
джо байден
дональд трамп
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Передача Украине кассетных боеприпасов ведёт к ещё большему затягиванию США в третью мировую войну. Президенту США Джо Байдену следуют попытаться закончить этот конфликт, отметил экс-президент США Дональд Трамп.Неразорвавшиеся кассетные снаряды, которые США отправят Украине, будут убивать и калечить самих же украинцев на десятилетия вперёд. При этом, добавил Трамп, аргумент Вашингтона о решении отправить данный тип вооружений из-за нехватки у Штатов других боеприпасов, лишь подтверждает необходимость срочной деэскалации конфликта на Украине.Действующий президент Байден ещё и распространяет секретную информацию, когда говорит о снижении запасов боеприпасов в стране.7 июля США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой". Такой авиационный боеприпас "нашпигован" различными минами и бомбами, которые разбрасываются разрывным снарядом над целью на определённой высоте.По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети, которых привлекает необычный вид боеприпаса. Кассетные бомбы применялись в Ираке, Косово, Афганистане, Ливане.
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новости, зарубежье, сша, президент сша, украина, кассетные боеприпасы, джо байден, дональд трамп
Новости, Зарубежье, США, президент США, Украина, кассетные боеприпасы, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп: решение Байдена о передаче кассетных боеприпасов Киеву втягивает США в третью мировую войну
Решение президента США Джо Байдена о передаче Украине кассетных боеприпасов ведёт в ещё большему затягиванию Вашингтона в "третью мировую войну", считает экс-президент США Дональд Трамп. Его заявление распространили накануне в иностранных СМИ
Передача Украине кассетных боеприпасов ведёт к ещё большему затягиванию США в третью мировую войну. Президенту США Джо Байдену следуют попытаться закончить этот конфликт, отметил экс-президент США Дональд Трамп.
"Джо Байдену не следует еще больше затягивать нас в третью мировую войну, отправляя Украине кассетные боеприпасы, ему следует пытаться закончить войну и прекратить ужасающую смерть и разрушение, вызванные некомпетентной администрацией", - заявил Трамп.
Неразорвавшиеся кассетные снаряды, которые США отправят Украине, будут убивать и калечить самих же украинцев на десятилетия вперёд. При этом, добавил Трамп, аргумент Вашингтона о решении отправить данный тип вооружений из-за нехватки у Штатов других боеприпасов, лишь подтверждает необходимость срочной деэскалации конфликта на Украине.
Действующий президент Байден ещё и распространяет секретную информацию, когда говорит о снижении запасов боеприпасов в стране.
"Это определенно означает, что нам не следует отправлять Украине последние запасы в том время, как наши собственные арсеналы… значительно снизились", - сообщил Трамп, подчеркнув, что политика Байдена по "бесконечной войне на Украине" сильно ослабила США.
7 июля США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой". Такой авиационный боеприпас "нашпигован" различными минами и бомбами, которые разбрасываются разрывным снарядом над целью на определённой высоте.
По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети, которых привлекает необычный вид боеприпаса. Кассетные бомбы применялись в Ираке, Косово, Афганистане, Ливане.