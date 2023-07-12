https://ukraina.ru/20230712/1047960047.html

Трамп: решение Байдена о передаче кассетных боеприпасов Киеву втягивает США в третью мировую войну

Трамп: решение Байдена о передаче кассетных боеприпасов Киеву втягивает США в третью мировую войну - 12.07.2023 Украина.ру

Трамп: решение Байдена о передаче кассетных боеприпасов Киеву втягивает США в третью мировую войну

Решение президента США Джо Байдена о передаче Украине кассетных боеприпасов ведёт в ещё большему затягиванию Вашингтона в "третью мировую войну", считает экс-президент США Дональд Трамп. Его заявление распространили накануне в иностранных СМИ

2023-07-12T10:20

2023-07-12T10:20

2023-07-12T10:20

новости

зарубежье

сша

президент сша

украина

кассетные боеприпасы

джо байден

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/05/1045032425_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_0defd8e1af9eee564d24a443ce6b9b3c.jpg

Передача Украине кассетных боеприпасов ведёт к ещё большему затягиванию США в третью мировую войну. Президенту США Джо Байдену следуют попытаться закончить этот конфликт, отметил экс-президент США Дональд Трамп.Неразорвавшиеся кассетные снаряды, которые США отправят Украине, будут убивать и калечить самих же украинцев на десятилетия вперёд. При этом, добавил Трамп, аргумент Вашингтона о решении отправить данный тип вооружений из-за нехватки у Штатов других боеприпасов, лишь подтверждает необходимость срочной деэскалации конфликта на Украине.Действующий президент Байден ещё и распространяет секретную информацию, когда говорит о снижении запасов боеприпасов в стране.7 июля США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой". Такой авиационный боеприпас "нашпигован" различными минами и бомбами, которые разбрасываются разрывным снарядом над целью на определённой высоте.По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети, которых привлекает необычный вид боеприпаса. Кассетные бомбы применялись в Ираке, Косово, Афганистане, Ливане.

https://ukraina.ru/20230711/1047950051.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зарубежье, сша, президент сша, украина, кассетные боеприпасы, джо байден, дональд трамп