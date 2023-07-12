Цена евроатлантического выбора: неужели Зеленского готовят "на выход" - 12.07.2023 Украина.ру
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Цена евроатлантического выбора: неужели Зеленского готовят "на выход"
Цена евроатлантического выбора: неужели Зеленского готовят "на выход" - 12.07.2023 Украина.ру
Цена евроатлантического выбора: неужели Зеленского готовят "на выход"
"Исторический" саммит НАТО, совершенно неожиданно для киевской администрации (но ожидаемо для всех адекватных наблюдателей) превратился в сеанс избиения младенца, которым стал Владимир Зеленский. Украина не получила почти ничего ожидаемого, а "исторический" характер мероприятия в последний момент был перенесён на Финляндию и Швецию
2023-07-12T13:01
2023-07-12T13:01
владимир зеленский
украина
нато
мнения
польша
дуда
йенс столтенберг
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По большому счёту нельзя сказать, что саммит был так уж плох для Киева. Например, было обещано, что Украина, так же как скандинавские страны, будет избавлена от необходимости выполнения ПДЧ. Но это и так было понятно – по большому счёту этот инструмент себя исчерпал.Основная же формулировка выглядит неброско: "мы сможем направить приглашение Украине присоединиться к Североатлантическому союзу, когда союзники согласятся и будут выполнены условия".Однако, возникает вопрос – когда союзники согласятся и о каких условиях идёт речь?Эти моменты в общем-то были озвучены. И ничего радостного для Киева в них нет.Во-первых, генсек НАТО Столтенберг указал, что "все союзники по НАТО согласны, что невозможно принять Украину в альянс до завершения боевых действий", а "если Украина не победит, вопрос о членстве вообще не будет стоять".Что касается пресловутой "победы", она вполне изложена в итоговом коммюнике саммита – мир должен быть достигнут на основе "формулы" Зеленского в "международно-признанных границах", не исключая Крыма.Фактически сама по себе эта формулировка может быть основанием для отказа Украине в присоединении к НАТО практически при любом развитии событий. Насколько можно предполагать, США не рассматривают возвращение Украине Крыма военным путём. Т.е., Россия должна преподнести его на блюдечке с голубой каёмочкой. Теоретически такое развитие событий представить можно – так было в 1918 и в 1990-х годах. Но условия и, главное, сроки выглядят, мягко говоря, неопределённо.Разумеется, это всего лишь слова Столтенберга. В официальном документе исход боевых действий и членство Украины в НАТО не увязаны, так что теоретически к саммиту 2024 года позицию можно и пересмотреть – дело-то житейское. А можно и не пересматривать.Пока же от Зеленского будут требовать более определённых результатов наступления. Судя по косвенным признакам, его очередной этап начнётся вскоре после завершения саммита.Во-вторых, тот же Столтенберг перечислил необходимые реформы: борьба с коррупцией, модернизация институтов госуправления, совместимость со стандартами НАТО. Но самое важное не это. Секретарь СНБОУ Алексей Данилов, с крайне печальным выражением лица поведал, что "НАТО это не только военный Альянс, это ещё и о демократии, о правах человека, о свободе слова".Мы эти сказки уже слышали, а Столтенберг уже и заявил, что Украина является демократическим государствам. То есть выдвигать претензии по поводу неслыханного размаха демократии, прав человека и свободы слова Зеленскому никто не будет. Дело в другом.Демократия, это прежде всего – сменяемость власти посредством демократических выборов. Прежде чем говорить о членстве Украины в НАТО, Зеленский должен эту сменяемость посредством предъявить.Если коротко, то решение о приёме (или об очередном слабо завуалированном отказе от приёма) Украины в НАТО с Зеленским решаться не будет.Как Владимир Александрович будет выкручиваться из этой ситуации мы не знаем, но, скорее всего, никак – он полностью зависим от западной военной и экономической помощи. Как оказалось на саммите – даже в большей степени, чем Запад зависит от его поддержки. Т.е., или он соглашается покинуть свой пост (с более чем прозрачной перспективной последовать путём Саакашвили), или прекращать конфликт и договариваться с Россией.Последнее вполне реально – российское руководство готово идти на переговоры. Другое дело, что подобная смена курса, скорее всего, находится за пределами прочности если не украинского государства, то власти Зеленского уж точно.Скорее всего именно с учётом такой возможности Анджей Дуда опять заговорил о возможности ввода на Украину миротворческого контингента. Он не против России – он для прекращения внутреннего конфликта, а если он не возникнет – для устранения Зеленского. Дружба с поляками – она такая. Выговский, верно им служивший и ими же за это казнённый, не даст соврать.
https://ukraina.ru/20230712/1047956256.html
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владимир зеленский, украина, нато, мнения, польша, дуда, йенс столтенберг
Владимир Зеленский, Украина, НАТО, Мнения, Польша, Дуда, Йенс Столтенберг

Цена евроатлантического выбора: неужели Зеленского готовят "на выход"

13:01 12.07.2023
 
© AP / Czarek Sokolowski
- РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP / Czarek Sokolowski
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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"Исторический" саммит НАТО, совершенно неожиданно для киевской администрации (но ожидаемо для всех адекватных наблюдателей) превратился в сеанс избиения младенца, которым стал Владимир Зеленский. Украина не получила почти ничего ожидаемого, а "исторический" характер мероприятия в последний момент был перенесён на Финляндию и Швецию
По большому счёту нельзя сказать, что саммит был так уж плох для Киева. Например, было обещано, что Украина, так же как скандинавские страны, будет избавлена от необходимости выполнения ПДЧ. Но это и так было понятно – по большому счёту этот инструмент себя исчерпал.
Основная же формулировка выглядит неброско: "мы сможем направить приглашение Украине присоединиться к Североатлантическому союзу, когда союзники согласятся и будут выполнены условия".
Однако, возникает вопрос – когда союзники согласятся и о каких условиях идёт речь?
Эти моменты в общем-то были озвучены. И ничего радостного для Киева в них нет.
Во-первых, генсек НАТО Столтенберг указал, что "все союзники по НАТО согласны, что невозможно принять Украину в альянс до завершения боевых действий", а "если Украина не победит, вопрос о членстве вообще не будет стоять".
- РИА Новости, 1920, 12.07.2023
04:13
Многолетняя программа войны. Саммит НАТО оказался похож на контрнаступление ВСУИтоги первого дня саммита Североатлантического Альянса, который открылся в Вильнюсе, заставили вспомнить об итогах контрнаступления, которое проводит с начала лета украинская армия.
Что касается пресловутой "победы", она вполне изложена в итоговом коммюнике саммита – мир должен быть достигнут на основе "формулы" Зеленского в "международно-признанных границах", не исключая Крыма.
Фактически сама по себе эта формулировка может быть основанием для отказа Украине в присоединении к НАТО практически при любом развитии событий. Насколько можно предполагать, США не рассматривают возвращение Украине Крыма военным путём. Т.е., Россия должна преподнести его на блюдечке с голубой каёмочкой. Теоретически такое развитие событий представить можно – так было в 1918 и в 1990-х годах. Но условия и, главное, сроки выглядят, мягко говоря, неопределённо.
Разумеется, это всего лишь слова Столтенберга. В официальном документе исход боевых действий и членство Украины в НАТО не увязаны, так что теоретически к саммиту 2024 года позицию можно и пересмотреть – дело-то житейское. А можно и не пересматривать.
Пока же от Зеленского будут требовать более определённых результатов наступления. Судя по косвенным признакам, его очередной этап начнётся вскоре после завершения саммита.
Во-вторых, тот же Столтенберг перечислил необходимые реформы: борьба с коррупцией, модернизация институтов госуправления, совместимость со стандартами НАТО. Но самое важное не это. Секретарь СНБОУ Алексей Данилов, с крайне печальным выражением лица поведал, что "НАТО это не только военный Альянс, это ещё и о демократии, о правах человека, о свободе слова".
Мы эти сказки уже слышали, а Столтенберг уже и заявил, что Украина является демократическим государствам. То есть выдвигать претензии по поводу неслыханного размаха демократии, прав человека и свободы слова Зеленскому никто не будет. Дело в другом.
Демократия, это прежде всего – сменяемость власти посредством демократических выборов. Прежде чем говорить о членстве Украины в НАТО, Зеленский должен эту сменяемость посредством предъявить.
Если коротко, то решение о приёме (или об очередном слабо завуалированном отказе от приёма) Украины в НАТО с Зеленским решаться не будет.
Как Владимир Александрович будет выкручиваться из этой ситуации мы не знаем, но, скорее всего, никак – он полностью зависим от западной военной и экономической помощи. Как оказалось на саммите – даже в большей степени, чем Запад зависит от его поддержки. Т.е., или он соглашается покинуть свой пост (с более чем прозрачной перспективной последовать путём Саакашвили), или прекращать конфликт и договариваться с Россией.
Зеленский Наполеон
10 июля, 12:20
"Дань за 12 лет". НАТО формулирует украинское игоВ советском мультфильме "Василиса Микулишна" 1975 года означенная Василиса, переодевшись татарским нойоном, едет к князю Владимиру требовать "дань за 12 лет"
Последнее вполне реально – российское руководство готово идти на переговоры. Другое дело, что подобная смена курса, скорее всего, находится за пределами прочности если не украинского государства, то власти Зеленского уж точно.
Скорее всего именно с учётом такой возможности Анджей Дуда опять заговорил о возможности ввода на Украину миротворческого контингента. Он не против России – он для прекращения внутреннего конфликта, а если он не возникнет – для устранения Зеленского. Дружба с поляками – она такая. Выговский, верно им служивший и ими же за это казнённый, не даст соврать.
 
Владимир ЗеленскийУкраинаНАТОМненияПольшаДудаЙенс Столтенберг
 
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