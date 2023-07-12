https://ukraina.ru/20230712/1047958198.html

Цена евроатлантического выбора: неужели Зеленского готовят "на выход"

Цена евроатлантического выбора: неужели Зеленского готовят "на выход" - 12.07.2023 Украина.ру

Цена евроатлантического выбора: неужели Зеленского готовят "на выход"

"Исторический" саммит НАТО, совершенно неожиданно для киевской администрации (но ожидаемо для всех адекватных наблюдателей) превратился в сеанс избиения младенца, которым стал Владимир Зеленский. Украина не получила почти ничего ожидаемого, а "исторический" характер мероприятия в последний момент был перенесён на Финляндию и Швецию

2023-07-12T13:01

2023-07-12T13:01

2023-07-12T13:01

владимир зеленский

украина

нато

мнения

польша

дуда

йенс столтенберг

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По большому счёту нельзя сказать, что саммит был так уж плох для Киева. Например, было обещано, что Украина, так же как скандинавские страны, будет избавлена от необходимости выполнения ПДЧ. Но это и так было понятно – по большому счёту этот инструмент себя исчерпал.Основная же формулировка выглядит неброско: "мы сможем направить приглашение Украине присоединиться к Североатлантическому союзу, когда союзники согласятся и будут выполнены условия".Однако, возникает вопрос – когда союзники согласятся и о каких условиях идёт речь?Эти моменты в общем-то были озвучены. И ничего радостного для Киева в них нет.Во-первых, генсек НАТО Столтенберг указал, что "все союзники по НАТО согласны, что невозможно принять Украину в альянс до завершения боевых действий", а "если Украина не победит, вопрос о членстве вообще не будет стоять".Что касается пресловутой "победы", она вполне изложена в итоговом коммюнике саммита – мир должен быть достигнут на основе "формулы" Зеленского в "международно-признанных границах", не исключая Крыма.Фактически сама по себе эта формулировка может быть основанием для отказа Украине в присоединении к НАТО практически при любом развитии событий. Насколько можно предполагать, США не рассматривают возвращение Украине Крыма военным путём. Т.е., Россия должна преподнести его на блюдечке с голубой каёмочкой. Теоретически такое развитие событий представить можно – так было в 1918 и в 1990-х годах. Но условия и, главное, сроки выглядят, мягко говоря, неопределённо.Разумеется, это всего лишь слова Столтенберга. В официальном документе исход боевых действий и членство Украины в НАТО не увязаны, так что теоретически к саммиту 2024 года позицию можно и пересмотреть – дело-то житейское. А можно и не пересматривать.Пока же от Зеленского будут требовать более определённых результатов наступления. Судя по косвенным признакам, его очередной этап начнётся вскоре после завершения саммита.Во-вторых, тот же Столтенберг перечислил необходимые реформы: борьба с коррупцией, модернизация институтов госуправления, совместимость со стандартами НАТО. Но самое важное не это. Секретарь СНБОУ Алексей Данилов, с крайне печальным выражением лица поведал, что "НАТО это не только военный Альянс, это ещё и о демократии, о правах человека, о свободе слова".Мы эти сказки уже слышали, а Столтенберг уже и заявил, что Украина является демократическим государствам. То есть выдвигать претензии по поводу неслыханного размаха демократии, прав человека и свободы слова Зеленскому никто не будет. Дело в другом.Демократия, это прежде всего – сменяемость власти посредством демократических выборов. Прежде чем говорить о членстве Украины в НАТО, Зеленский должен эту сменяемость посредством предъявить.Если коротко, то решение о приёме (или об очередном слабо завуалированном отказе от приёма) Украины в НАТО с Зеленским решаться не будет.Как Владимир Александрович будет выкручиваться из этой ситуации мы не знаем, но, скорее всего, никак – он полностью зависим от западной военной и экономической помощи. Как оказалось на саммите – даже в большей степени, чем Запад зависит от его поддержки. Т.е., или он соглашается покинуть свой пост (с более чем прозрачной перспективной последовать путём Саакашвили), или прекращать конфликт и договариваться с Россией.Последнее вполне реально – российское руководство готово идти на переговоры. Другое дело, что подобная смена курса, скорее всего, находится за пределами прочности если не украинского государства, то власти Зеленского уж точно.Скорее всего именно с учётом такой возможности Анджей Дуда опять заговорил о возможности ввода на Украину миротворческого контингента. Он не против России – он для прекращения внутреннего конфликта, а если он не возникнет – для устранения Зеленского. Дружба с поляками – она такая. Выговский, верно им служивший и ими же за это казнённый, не даст соврать.

https://ukraina.ru/20230712/1047956256.html

https://ukraina.ru/20230710/1047916225.html

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владимир зеленский, украина, нато, мнения, польша, дуда, йенс столтенберг