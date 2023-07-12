https://ukraina.ru/20230712/1047956256.html

Многолетняя программа войны. Саммит НАТО оказался похож на контрнаступление ВСУ

Многолетняя программа войны. Саммит НАТО оказался похож на контрнаступление ВСУ - 12.07.2023 Украина.ру

Многолетняя программа войны. Саммит НАТО оказался похож на контрнаступление ВСУ

Итоги первого дня саммита Североатлантического Альянса, который открылся в Вильнюсе, заставили вспомнить об итогах контрнаступления, которое проводит с начала лета украинская армия.

2023-07-12T04:13

2023-07-12T04:13

2023-07-12T04:12

эксклюзив

нато

украина-нато

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Встрече натовских лидеров тоже предшествовала мощная информационная подготовка, продолжавшаяся, по крайней мере, с начала весны. А ситуация вокруг нее постоянно нагнеталась стараниями экспертов и журналистов, высоко поднимая планку ожиданий украинской аудитории.Западные масс-медиа настойчиво требовали согласовать прорывные решения, которые наконец-то сделали бы Украину полноправным членом Альянса – или, по крайней мере, гарантировали бы ей вступление в какие-то конкретные обозримые сроки.Вплоть до сегодняшнего дня украинцам обещали некую неожиданную сенсацию – намекая на то, что восточноевропейские ястребы, опираясь на поддержку Великобритании, сумеют нажать на президента США, чтобы тот в последний момент решился открыть двери Киеву, впустив его в дружную евроатлантическую семью.А президент Владимир Зеленский в буквальном смысле требовал от Америки и Европы определиться с украинским членством в военном блоке. Хотя попытки шантажировать своих собственных спонсоров в какой-то момент начали вызывать у западных чиновников плохо скрытое раздражение, которое читалось в дипломатичных по форме комментариях перед саммитом.Сегодня ясно, что саммит в столице Литвы так и не привел к прорывам – как и украинские атаки на фронте.От Украины отделались новым пакетом стандартных обещаний, которые в целом повторяют прошлые обещания на прошлых натовских саммитах.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Киеву потребуется "многолетняя программа" с большим количеством различных условий, которая позволит украинцам приблизиться к военным и политическим стандартам Североатлантического союза.Украине сказали, что она сможет вступить в него без программы действий по членству в НАТО. Но это произойдет только после того, как она выполнит все поставленные перед ней условия, только после согласия всех членов блока, а главное – только в случае победы в военном конфликте."Если Украина не победит, мы вообще не можем обсуждать членство", – подчеркнул это обстоятельство Столтенберг."Конечный результат оказался скорее бутафорским, с подтверждением убежденности НАТО в том, что будущее Украины связано с альянсом, но без указания каких-либо сроков", – заключила редактор Sky News Дебора Хейнс по итогам первого дня саммита.Все это вовсе не значит, что страны Североатлантического Альянса отказывают Киеве в военной поддержке. Напротив на саммите обсуждают варианты новых военных поставок для ВСУ, которые осуществляются прямо сейчас, в практически непрерывном режиме, повышая уровень эскалации.Франция передала Украине дальнобойные ракеты класса "воздух-земля", ряд восточноевропейских стран пообещали приступить к подготовке украинских пилотов для истребителейF-16, а США направляют Зеленскому кассетные снаряды – несмотря на то, что это решение вызвало ропот у европейских правозащитников и политиков, а республиканцы критикуют демократов за истощение снарядного арсенала.Вашингтон и Брюссель по-прежнему намерены оказывать такую помощь на системной долгосрочной основе – примерно так, как это происходит в случае с Израилем и Колумбией, которые формально не входят в НАТО."Чтобы как-то подсластить пилюлю Киеву, страны G-7 пообещали предоставить Украине свои гарантии безопасности. Белый дом же склоняется к "израильскому" сценарию. США не имеют обязательств приходить на помощь Израилю в случае войны. Но ежегодно выделяют стране по 3 миллиарда долларов, которые идут на закупку американского оружия.Ястребы на Западе надеются закрепить на законодательном уровне постоянные транши Украине. Ведь они опасаются, что политический климат в США и Европе может резко измениться. И, если власть во многих странах сменится, то уровень поддержки Украины неизбежно резко ослабнет", – пишет эксперт Малек Дудаков.Все это делается для того, что максимально затянуть украинский конфликт, не давая завершить его миром. Однако Запад хочет продолжать его чужими руками украинских солдат, вкладывая в них свое оружие.Упомянутый "израильский" сценарий как раз является сценарием бесконечной войны, которая продолжается в Израиле и в Колумбии в течение многих десятилетий. И это именно то, что щедро пообещали украинцам на встрече в Вильнюсе, фактически отказывая им в праве вступить в Альянс.Потому что попытка принять в него Украину автоматически приведет к прямому столкновению с Москвой.Таким образом, серьезных изменений не намечается. В течение ближайшего времени Зеленский будет посылать на смертельные штурмы насильственно мобилизованных солдат. Но это не приведет к победам, несмотря на наличие натовской бронетехники и ракет. А последующее развитие ситуации действительно во многом зависит от политического климата в западных странах."Я думаю, что Европа сейчас испытывает серьезные проблемы. В Германии, Италии, Франции. Вы видите эти бунты. В этих странах внутренние проблемы. В Европе нет желания посылать людей умирать на Украину", – рассказал об этом на днях кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.Илон Маск уже в который раз позволяет себе открыто сомневаться в перспективах военного успеха украинской армии. А конгрессвумен Марджори Тейлор Грин только что внесла поправки в проект оборонного бюджета США на 2024 год – предлагая запретить выделять средства на нужды Киева до окончания украинского конфликта и не поставлять Украине истребители F-16 вместе с ракетами большой дальности.В мире видят последствия "многолетней поддержки Украины", которую обещает НАТО – одновременно отказывая Киеву в праве вступить в североатлантический клуб.И эта перспектива пугает сегодня многих. Потому что такая стратегия угрожает Европе бесконечным конфликтом, который сильнее всего ударит по украинцам, одновременно повышая риск мировой ядерной войны.

https://ukraina.ru/20230711/1047942881.html

https://ukraina.ru/20230711/1047955323.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, нато, украина-нато