Многолетняя программа войны. Саммит НАТО оказался похож на контрнаступление ВСУ
© AP / Mindaugas Kulbis
© AP / Mindaugas Kulbis
Итоги первого дня саммита Североатлантического Альянса, который открылся в Вильнюсе, заставили вспомнить об итогах контрнаступления, которое проводит с начала лета украинская армия.
Встрече натовских лидеров тоже предшествовала мощная информационная подготовка, продолжавшаяся, по крайней мере, с начала весны. А ситуация вокруг нее постоянно нагнеталась стараниями экспертов и журналистов, высоко поднимая планку ожиданий украинской аудитории.
Западные масс-медиа настойчиво требовали согласовать прорывные решения, которые наконец-то сделали бы Украину полноправным членом Альянса – или, по крайней мере, гарантировали бы ей вступление в какие-то конкретные обозримые сроки.
Вплоть до сегодняшнего дня украинцам обещали некую неожиданную сенсацию – намекая на то, что восточноевропейские ястребы, опираясь на поддержку Великобритании, сумеют нажать на президента США, чтобы тот в последний момент решился открыть двери Киеву, впустив его в дружную евроатлантическую семью.
А президент Владимир Зеленский в буквальном смысле требовал от Америки и Европы определиться с украинским членством в военном блоке. Хотя попытки шантажировать своих собственных спонсоров в какой-то момент начали вызывать у западных чиновников плохо скрытое раздражение, которое читалось в дипломатичных по форме комментариях перед саммитом.
Сегодня ясно, что саммит в столице Литвы так и не привел к прорывам – как и украинские атаки на фронте.
От Украины отделались новым пакетом стандартных обещаний, которые в целом повторяют прошлые обещания на прошлых натовских саммитах.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Киеву потребуется "многолетняя программа" с большим количеством различных условий, которая позволит украинцам приблизиться к военным и политическим стандартам Североатлантического союза.
Украине сказали, что она сможет вступить в него без программы действий по членству в НАТО. Но это произойдет только после того, как она выполнит все поставленные перед ней условия, только после согласия всех членов блока, а главное – только в случае победы в военном конфликте.
"Если Украина не победит, мы вообще не можем обсуждать членство", – подчеркнул это обстоятельство Столтенберг.
"Конечный результат оказался скорее бутафорским, с подтверждением убежденности НАТО в том, что будущее Украины связано с альянсом, но без указания каких-либо сроков", – заключила редактор Sky News Дебора Хейнс по итогам первого дня саммита.
Все это вовсе не значит, что страны Североатлантического Альянса отказывают Киеве в военной поддержке. Напротив на саммите обсуждают варианты новых военных поставок для ВСУ, которые осуществляются прямо сейчас, в практически непрерывном режиме, повышая уровень эскалации.
Франция передала Украине дальнобойные ракеты класса "воздух-земля", ряд восточноевропейских стран пообещали приступить к подготовке украинских пилотов для истребителейF-16, а США направляют Зеленскому кассетные снаряды – несмотря на то, что это решение вызвало ропот у европейских правозащитников и политиков, а республиканцы критикуют демократов за истощение снарядного арсенала.
Вашингтон и Брюссель по-прежнему намерены оказывать такую помощь на системной долгосрочной основе – примерно так, как это происходит в случае с Израилем и Колумбией, которые формально не входят в НАТО.
"Чтобы как-то подсластить пилюлю Киеву, страны G-7 пообещали предоставить Украине свои гарантии безопасности. Белый дом же склоняется к "израильскому" сценарию. США не имеют обязательств приходить на помощь Израилю в случае войны. Но ежегодно выделяют стране по 3 миллиарда долларов, которые идут на закупку американского оружия.
Ястребы на Западе надеются закрепить на законодательном уровне постоянные транши Украине. Ведь они опасаются, что политический климат в США и Европе может резко измениться. И, если власть во многих странах сменится, то уровень поддержки Украины неизбежно резко ослабнет", – пишет эксперт Малек Дудаков.
Вчера, 23:31Зеленский претерпел неудачу в отчаянной попытке попасть в НАТО - The GuardianПрезидента Украины Владимира Зеленского в Лондоне назвали разочарованным, а его попытку добиться членства Украины в НАТО - отчаянной и последней. Об этом 11 июля написали журналисты британской газеты The Guardian
Все это делается для того, что максимально затянуть украинский конфликт, не давая завершить его миром. Однако Запад хочет продолжать его чужими руками украинских солдат, вкладывая в них свое оружие.
Упомянутый "израильский" сценарий как раз является сценарием бесконечной войны, которая продолжается в Израиле и в Колумбии в течение многих десятилетий. И это именно то, что щедро пообещали украинцам на встрече в Вильнюсе, фактически отказывая им в праве вступить в Альянс.
Потому что попытка принять в него Украину автоматически приведет к прямому столкновению с Москвой.
"Вступление Украины в НАТО во время конфликта означало бы войну США с Россией", – прямо заявил об этом официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер – добавив, что при президенте Байдене такого якобы не случится.
Таким образом, серьезных изменений не намечается. В течение ближайшего времени Зеленский будет посылать на смертельные штурмы насильственно мобилизованных солдат. Но это не приведет к победам, несмотря на наличие натовской бронетехники и ракет. А последующее развитие ситуации действительно во многом зависит от политического климата в западных странах.
"Я думаю, что Европа сейчас испытывает серьезные проблемы. В Германии, Италии, Франции. Вы видите эти бунты. В этих странах внутренние проблемы. В Европе нет желания посылать людей умирать на Украину", – рассказал об этом на днях кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
Илон Маск уже в который раз позволяет себе открыто сомневаться в перспективах военного успеха украинской армии. А конгрессвумен Марджори Тейлор Грин только что внесла поправки в проект оборонного бюджета США на 2024 год – предлагая запретить выделять средства на нужды Киева до окончания украинского конфликта и не поставлять Украине истребители F-16 вместе с ракетами большой дальности.
"Закон о национальной обороне должен финансировать исключительно оборону нашей страны, а не войну в другой стране", – заявила Грин.
В мире видят последствия "многолетней поддержки Украины", которую обещает НАТО – одновременно отказывая Киеву в праве вступить в североатлантический клуб.
И эта перспектива пугает сегодня многих. Потому что такая стратегия угрожает Европе бесконечным конфликтом, который сильнее всего ударит по украинцам, одновременно повышая риск мировой ядерной войны.