https://ukraina.ru/20230711/1047954357.html

Зеленский привез простреленный флаг из Артёмовска, но в НАТО Украину все равно не возьмут. Итоги 11 июля

Зеленский привез простреленный флаг из Артёмовска, но в НАТО Украину все равно не возьмут. Итоги 11 июля - 11.07.2023 Украина.ру

Зеленский привез простреленный флаг из Артёмовска, но в НАТО Украину все равно не возьмут. Итоги 11 июля

В Вильнюсе начался саммит НАТО, на котором выступил Зеленский; стало известно, что Украину в Альянс не возмут; Франция и Германия заявили о расширении военной помощи ВСУ

2023-07-11T19:03

2023-07-11T19:03

2023-07-11T19:03

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Зеленский в Вильнюсе"Как дома!" - первое, что сказал президент Украины Владимир Зеленский, выкрикнув на саммите НАТО в Вильнюсе националистическую кричалку, и услышав отзыв на украинском, который он назвал "языком героев", извинившись за то, что не говорит по-литовски. Вместе с ним выступил президент Литвы Гитанас Науседа и Первая леди Украины – Елена Зеленская.Выступил он, правда, не на самом саммите, а на церемонии поднятия украинского боевого знамени, которое Зеленский привез из Артёмовска (Бахмута). Игнорируя тот факт, что город был освобожден российской армией, украинский президент заявил, что:Он также пообещал, что литовцев никогда больше не ждет "депортация в Сибирь", а на улицах Праги и Будапешта "никогда не будет танков"."НАТО даст Украине безопасность. Украина сделает НАТО сильнее", - внезапно заявил Зеленский, хотя генсек Альянса Йенс Столтенберг получасом ранее сделал заявление о том, что до конца боевых действий Украина не получит приглашения вступить в НАТО.Запад недвусмысленно дал понять, что дверь в НАТО для Киева закрыта. При этом Запад по большому счету не заинтересован в том, чтобы подслащивать горькие пилюли, которые глотает Зеленский, считает Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец."Украина – наемник НАТО. Другого статуса для Украина в рамках Запада не предвидится. НАТО – это клуб белых людей. Украина к числу белых людей не относится. Зеленский примет любые решения, это вопрос его личной безопасности", – уверен эксперт.Саммит НАТО: вопросы без ответаНесмотря на то, что в Офисе президента Украины анонсировали выступление Зеленского на 18:00 по московскому времени, ближе к назначенному часу его пресс-секретарь Сергей Никифоров заявил, что на саммите Зеленский, прибывший в Вильнюс из польского Жешува, все-таки не выступит, но поприсутствует на церемонии поднятия украинского флага.Еще до того, как саммит официально был открыт, а участники сделали торжественное фото, западные СМИ, в частности, британское издание The Guardian, писали, что украинский президент пытается убедить "союзников" переписать уже подготовленное заявление, касательно вступления Украины в Альянс."Источники в НАТО заявили, что они полагают, что украинский лидер участвует в жесткой... дипломатии на последней минуте, направленной на то, чтобы побудить (союзников) переписать декларацию или коммюнике по итогам саммита до того, как встреча завершится в среду", - было сказано в сообщении издания.В итоге Столтенберг сделал заявление:Украина не получит на саммите в Вильнюсе приглашение к вступлению в НАТО, как это просили украинские власти. Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия", заявил он.Пакет поддержки, подготовленный странами Альянса для Киева, по его словам, предусматривает:– отмену требования по выполнению ПДЧ по членству;– долгосрочную программу военной помощи по 500 миллионов долларов в год для модернизации украинской армии и полного перехода на стандарты НАТО;– запуск Совета Украина-НАТО, который должен стать платформой для консультаций в кризисных ситуациях. Первое заседание состоится завтра при участии президента Зеленского.Трижды журналисты переспросили у него какие именно условия должна выполнить Украина, для того, чтобы, все же, вступить в НАТО, и Столтенберг ответил только с третьего раза: "борьба с коррупцией, реформы по модернизации институтов госуправления, включая сектор безопасности и обороны, а также совместимость со стандартами НАТО."Ракеты из ФранцииФранция поставит Украине дальнобойные ракеты SCALP для "поддержки наступления ВСУ", сообщил 11 июля президент страны Эммануэль Макрон.По информации СМИ, часть из них уже находится на Украине. По данным Reuters, всего ракет будет 50, украинская сторона "пообещала Парижу" применять их исключительно на "международно-признанных украинских территориях"SCALP – французский вариант британских ракет Storm Shadow, которые ранее были применены на фронте, их дальность действия около 250 километров.Как только информация об этом появилась в украинских и зарубежных СМИ, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал типичный для себя пост со смайликами благодарности Парижу, а депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский написал в своем телеграм-канале:"Ну здравствуй, штаб Черноморского Флота РФ..."Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поставки французских ракет:Помимо ракет SCALP, о новых поставках вооружения для Украины, буквально за несколько часов до начала саммита НАТО в Вильнюсе, стало известно о том, что правительство ФРГ согласовало пакет военной помощи Украине на сумму 700 млн евро.В пакет военной помощи включили:· 2 пусковые установки Patriot из запасов Бундесвера,· 40 БМП Marder,· 25 танков Leopard 1A5,· 5 танков Bergepanzer-2,· 20 тысяч артиллерийских боеприпасов,· 5 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских дымовых снарядов.По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, этот пакет "отвечает приоритетам Украины".В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу также прокомментировал западную военную помощь Украине и контрнаступление ВСУ: по его словам, украинская армия с 4 июня в ходе контрнаступления не достига своих целей ни на одном из направлений, потеряв при этом 3 тысячи единиц вооружения.Перед долгожданным саммитом ВСУ не решили ни одной из оперативных задач на фронте, не говоря уже о стратегических, которые постоянно декларировались в качестве целей идущего уже месяц наступления. Об этом говорит военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов."Разговор на саммите в Вильнюсе будет сложным для Украины и мало что привносящим в обязательства стран НАТО. Речь может идти только о расширении существующего формата взаимодействия, когда западные страны поставляют вооружения и разведданные, но никак не участвуют в коллективной обороне.Любые двусторонние обязательства не будут захватывать 5 статью Устава НАТО. Действия Польши, Румынии, Прибалтики, превосходящие нынешние объемы помощи, вряд ли найдут поддержку у основных стран Альянса", – сказал военный эксперт.

https://ukraina.ru/20230711/1047951804.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксперты, хроники, украина, владимир зеленский, нато, артемовск