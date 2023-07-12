https://ukraina.ru/20230712/1047940222.html

Фильм, который мог стать последним. "Битва за Севастополь": Киев, Одесса, Крым, война

Фильм, который мог стать последним. "Битва за Севастополь": Киев, Одесса, Крым, война - 12.07.2023 Украина.ру

Фильм, который мог стать последним. "Битва за Севастополь": Киев, Одесса, Крым, война

12 июля 1916 года в Киевской области, в маленьком городке Белая Церковь, который спустя всего два года станет сердцем УНР, родилась снайпер "номер один" Второй мировой войны – Людмила Павличенко, "Леди смерть"

2023-07-12T08:00

2023-07-12T08:00

2023-07-12T08:00

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Отечественные режиссеры предприняли всего две попытки воплотить ее образ в кино. Первый фильм – "Цель вижу" Евгения Сокурова, хотя и получил несколько наград (в основном, за вклад в патриотическое воспитание детей), но особенно громкой его премьера не была.Действительно значимой, а в чем-то и неповторимой стала другая киноистория – "Битва за Севастополь" (в украинском прокате – "Незламна" - несломленная – ред.) российского и украинского режиссера Сергея Мокрицкого.Съемки фильма происходили во время Майдана, перехода Крыма в состав России и первых боев в Донбассе. Тогда, в 2014 исполнительница главной роли, российская актриса Юлия Пересильд была уверена: это последний фильм совместного производства на ближайшие десятилетия:"Думаю, это последний совместный проект на ближайшие 10 - 20 лет. Таких больше не будет. Во всех этих исторических переворотах, революциях, мы снимали кино с украинцами! 23 марта я вылетаю в Киев на премьеру. Жутко хочу увидеть всех людей, с которыми снималась, посмотреть на них, потому что соскучилась.И, знаете, они не перестали со мной разговаривать. По крайней мере, пока. 15 июля, когда мы отсняли картину, я прорыдала целый день, потому что не понимала, увижу их когда-нибудь или нет. Этого ведь может и не произойти! Вообще, этой картины быть не должно! То, что она состоялась - неимоверное чудо!", - говорила она журналистам накануне украинской премьеры "Незламної". И, к счастью, ошиблась.Российско-украинский фильм стал одним из знаковых: такой фурор и картин совместного производства десятых годов произвели, разве что "Тарас Бульба" Владимира Бортко, "Ликвидация" Сергея Урсуляка, "Матч" Андрея Малюкова, и, бесспорно, культовый комедийный сериал "Сваты", спродюсированный не очень-то хорошим президентом, но прекрасным юмористом Владимиром Зеленским.Несмотря на то, что Украину штормило, фильм состоялся, а съемки проходили не только в Крыму переходного периода и "пророссийской" Одессе, но и в Киеве, и Каменце-Подольском Хмельницкой области, и нигде, по воспоминаниям Пересильд, не произошло ни одного конфликта. Хотя она-то сама не нравилась поначалу ни съемочной команде, ни праздно наблюдающими за съемками жителями Севастополя и Балаклавы:"Ведь Павличенко для них - это же гарная дивчина с темной косой и боевым характером. А я до съемок казалась им такой беленькой безбровой девочкой, совсем на нее не похожей. Но впоследствии мы нашли общий язык, и севастопольцы приходили на площадку, что-то советовали.А на возможные вопросы по поводу моего персонажа я отвечу так: Людмила Павличенко является Героем не России или Украины, а Советского Союза - страны, которой больше нет. И я надеюсь, что наши зрители это понимают.""Битва за Севастополь" действительно стала образцом удачной творческой кооперации: саундтрек, например, был написан Константином Меладзе, сыгран Национальным заслуженным академическим симфоническим оркестром Украины, а два основных сингла – "Кукушка" Виктора Цоя, перепетая Полиной Гагариной и "Обійми" "Океана Ельзи". Хотелось бы верить, что Святославу Вакарчуку сейчас не стыдно.Вот кому могло бы быть стыдно, так это продюсеру и сценаристу Егору Олесову, который был одним из главных авторов и создателей картины, а также директором компании Postmodern, выполнившей все работы по компьютерной графике: военная тема в кино всегда была интересна ему, и остается по сей день, но войны – разные.Среди ранних работ Олесова – "Баллада о бомбере", "Охота на Вервольфа", уже упомянутый "Матч", все же последние его проекты – о сегодняшнем конфликте на Украине, описания которых начинаются так:"В начале российско-украинской войны почти глухая девочка Ольга приезжает в дом своего отца Романа и его новой семьи в Буче, под Киевом. Но внезапно их дом захватывают российские оккупанты";"Глобальное видение использования продовольствия Россией как оружия во время полномасштабного вторжения в Украину";"История кибер- и информационного сопротивления Украины и её союзников во время войны против Российской Федерации".Ну, и всё в таком духе.А вот российский соавтор сценария "Битвы за Севастополь" Леонид Корин погиб в мае 2023 года в боях за Артёмовск... Он сражался в рядах группы "Вагнер".Фильм "Битва за Севастополь" - а ему чаще всего "прилетает" именно за название, причём, и российское, и украинское – снят по мотивам воспоминаний самой Павличенко "Героическая быль: Оборона Севастополя 1941—1942 гг." При этом ни "Битва за Севастополь", ни украинское "Несломленная" сути картины, в общем-то не отражают: здесь нет масштабных исторических баталий как в советском "Освобождении" Юрия Озерова, и уж конечно нет типичного для современной Украины образа "несгибаемого киборга" (про них снимает Ахтем Сеитаблаев). Фильм рассказывает о живой девушке, о советском человеке, о любви и войне. На фоне того, что иногда выходит в прокат под грифом "фильмы о Великой Отечественной войне" в последние годы, "Битва за Севастополь" - практически шедевр, не насилующий историю.Культурный обозреватель издания "Коммерсант" Михаил Трофименков тоже отмечал несоответствие названия и содержания:"Обороны Севастополя в фильме не то чтобы нет, но занимает она от силы четверть экранного времени. Да битвы как таковой — "бой в Крыму, все в дыму" — и не может быть в фильме о снайпере просто потому, что его работа камерная, штучная.И, что главное, вынесенная в заглавие битва оказывается вовсе не звездным часом, а катастрофой для героини, израненной не столько физически, сколько — самой своей жестокой работой — психически и психологически."Были также критические комментарии насчет сцен эвакуации Одессы – советские военные защищают город почему-то от немцев, хотя стоял там на самом деле румынский гарнизон, и некоторые неточности внимательные зрители обнаружили в тех сценах, где Павличенко приезжает к Первой леди США Элеоноре Рузвельт, но на фоне выходящих в российский прокат в последние годы "Зои" или "Девятаева", эти неточности поистине незначительны.На роль Элеоноры, к слову, режиссер принципиально был согласен взять исключительно англоязычную актрису, и совершенное большинство критиков и зрителей оценили органику британской театральной актрисы Джоан Блекхем, согласившейся сниматься в неизвестном и далеком Киеве ровно через две недели после приглашения на пробы."Битва за Севастополь"/"Незламна" – красивое кино, есть в нем и любовь, и что-то совершенно повседневно человеческое (изумительные одесские сцены с родителями военврача Бориса Чопака), и что-то пронзительно военное – горящие корабли, девочка с косичками, читающая "Убей его" Симонова.Свою любимую сцену в фильме Евгений Цыганов, исполнивший возлюбленного Павличенко, капитана Леонида Киценко, описал так:"Два человека лежат не шелохнувшись, проходят сутки. Они лежат рядом друг с другом. Он видит, как ей на лицо падает снег. А они только глазами могут шевелить. Иногда статика бывает божественной. Может быть, даже у таких смертоносных людей, как снайперы."Образ самой Павличенко, очевидно, состоялся: она звонкая, бойкая, боевая, пронзительно одинокая и неловкая, именно такая девушка, попав из осаждённого, пылающего Севастополя в Белый дом, могла воскликнуть:Павличенко дарили оружие и посвящали песни (известная композиция американского социалиста Вуди Гатри Miss Pavlichenko), а вот кино (пока что) было снято лишь дважды. Возможно, однажды появится более яркая и пронзительная картина, кто знает. Хочется только верить, что снимать ее будут талантливые люди, русские и украинцы, в русском Севастополе и украинском Хмельницком, позабыв о ненависти и войне.

https://ukraina.ru/20181031/1021605730.html

https://ukraina.ru/20220712/1034318530.html

https://ukraina.ru/20230408/1045051327.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

культура, кино, снайпер, киев, севастополь, крым, история, история ссср, великая отечественная война, фильм, кинематограф