"Талибан"* приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане из-за акта сожжения Корана - 11.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230711/1047932808.html
"Талибан"* приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане из-за акта сожжения Корана
"Талибан"* приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане из-за акта сожжения Корана - 11.07.2023 Украина.ру
"Талибан"* приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане из-за акта сожжения Корана
Работа представительств Швеции в Афганистане приостановлена до тех пор, пока шведские власти не принесут извинений за акт сожжения Корана. Заявление опубликовал официальный представитель Афганистана Забихулла Муджахид в Twitter
2023-07-11T10:39
2023-07-11T10:39
новости
зарубежье
афганистан
швеция
талибан
"талибан"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0b/1047933368_0:0:2477:1393_1920x0_80_0_0_fce4254915979fbc50c3ee9bb354bcf7.jpg
"Талибан"* приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане из-за акта сожжения Корана, пока страна не принесёт извинения мусульманам. Афганистан призвал другие мусульманские страны пересмотреть своё взаимодействие со Швецией.28 июня у главной мечети Стокгольма на глазах у сотен человек иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана, вытер ими свою обувь, а затем положил в священную книгу мусульман бекон и поджег её.СМИ сообщали, что что шведская полиция разрешила проведение протестной акции с сожжением Корана в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме вызвало негативную реакцию во многих странах мира. По запросу Пакистана Совет по правам человека ООН проведёт срочное заседание по поводу сожжения Корана у мечети в Швеции. А власти Ирака потребовали у Швеции выдать иммигранта, который публично сжёг Коран, чтобы тот предстал перед судом.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещена в России
https://ukraina.ru/20230629/1047680963.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0b/1047933368_0:0:2217:1662_1920x0_80_0_0_2be1f8ad73997f6b4657af2f64ce70ce.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, зарубежье, афганистан, швеция, талибан, "талибан"
Новости, Зарубежье, Афганистан, Швеция, Талибан, "Талибан"

"Талибан"* приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане из-за акта сожжения Корана

10:39 11.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМазари-Шариф под контролем запрещенного в РФ "Талибана"
Мазари-Шариф под контролем запрещенного в РФ Талибана - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Работа представительств Швеции в Афганистане приостановлена до тех пор, пока шведские власти не принесут извинений за акт сожжения Корана. Заявление опубликовал официальный представитель Афганистана Забихулла Муджахид в Twitter
"Талибан"* приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане из-за акта сожжения Корана, пока страна не принесёт извинения мусульманам.
"После оскорбления Священного Корана и мусульманской веры в Швеции Исламский Эмират приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане до тех пор, пока они не принесут извинения мусульманам за этот отвратительный акт", - говорится в заявлении.
Афганистан призвал другие мусульманские страны пересмотреть своё взаимодействие со Швецией.
28 июня у главной мечети Стокгольма на глазах у сотен человек иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана, вытер ими свою обувь, а затем положил в священную книгу мусульман бекон и поджег её.
СМИ сообщали, что что шведская полиция разрешила проведение протестной акции с сожжением Корана в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме вызвало негативную реакцию во многих странах мира. По запросу Пакистана Совет по правам человека ООН проведёт срочное заседание по поводу сожжения Корана у мечети в Швеции. А власти Ирака потребовали у Швеции выдать иммигранта, который публично сжёг Коран, чтобы тот предстал перед судом.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещена в России
Начало священного для мусульман месяца Рамадан - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
29 июня, 16:02
Новая ненормальность. Зачем в Европе сжигают КоранШвеция ворвалась в заголовки мировых новостей – после того, как там в очередной раз демонстративно сожгли священную книгу Ислама
 
НовостиЗарубежьеАфганистанШвецияТалибан"Талибан"
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:01Карасин: Помянут ли на саммите НАТО зверства украинских националистов в Волынской резне?
11:42Украине предложат "облегчённую защиту НАТО" вместо полноправного членства - СМИ
11:37В МИД Бельгии отреагировали на решение США о поставках кассетных боеприпасов на Украину
11:23Сергей Сардыко: Так называемый "Дом Зеленского" в Ливадии надо срочно снести
11:20ВСУ и Запад не знают, что делать: почему российские военные перестали отступать - Антонов. Видео
10:54"Польша предаёт свой народ". Володин рассказал, к чему приводит поддержка нацизма
10:39"Талибан"* приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане из-за акта сожжения Корана
10:31Столтенберг: Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО
10:12Как украинцев везли на "маленькую победоносную войну" и где будет новый Бахмут: Кофман о деталях. Видео
10:08Глава делегации в Вене: цель саммита НАТО - поддержка режима Зеленского
09:41Науседа призвал НАТО строить военные базы вблизи России - Times
09:28Лично против. Почему люди в разных странах выступают против НАТО
09:24Убийство подводника. Украинские неонацисты мстят России и ее героям
09:00"Спектакль" на саммите, успехи ВС РФ, избавление от кассетных бомб. Главное на Украине на утро 11 июля
08:40"Эрдоган хочет вернуться к Западу": что движет президентом Турции, когда он идет против России
08:20Алексей Зубец: НАТО - это клуб белых людей, в который Украина не входит
08:00Как началась "Волынская резня"
07:45Ярослав Манцевич: Возвращение командиров "Азова"* на Украину не помешает продлить зерновую сделку
07:41Владимир Васильев: Байден не допустит Украину в НАТО, но продолжит накачивать ее оружием
07:30"Не лезьте в наши дела". Макрон поссорился с Евросоюзом на фоне массовых беспорядков
Лента новостейМолния