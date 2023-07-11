https://ukraina.ru/20230711/1047932808.html

"Талибан"* приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане из-за акта сожжения Корана

"Талибан"* приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане из-за акта сожжения Корана - 11.07.2023 Украина.ру

"Талибан"* приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане из-за акта сожжения Корана

Работа представительств Швеции в Афганистане приостановлена до тех пор, пока шведские власти не принесут извинений за акт сожжения Корана. Заявление опубликовал официальный представитель Афганистана Забихулла Муджахид в Twitter

2023-07-11T10:39

2023-07-11T10:39

2023-07-11T10:39

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швеция

талибан

"талибан"

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"Талибан"* приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане из-за акта сожжения Корана, пока страна не принесёт извинения мусульманам. Афганистан призвал другие мусульманские страны пересмотреть своё взаимодействие со Швецией.28 июня у главной мечети Стокгольма на глазах у сотен человек иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана, вытер ими свою обувь, а затем положил в священную книгу мусульман бекон и поджег её.СМИ сообщали, что что шведская полиция разрешила проведение протестной акции с сожжением Корана в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме вызвало негативную реакцию во многих странах мира. По запросу Пакистана Совет по правам человека ООН проведёт срочное заседание по поводу сожжения Корана у мечети в Швеции. А власти Ирака потребовали у Швеции выдать иммигранта, который публично сжёг Коран, чтобы тот предстал перед судом.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещена в России

https://ukraina.ru/20230629/1047680963.html

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новости, зарубежье, афганистан, швеция, талибан, "талибан"