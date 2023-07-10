https://ukraina.ru/20230710/1047913677.html

В Польше задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России

В Польше задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России - 10.07.2023 Украина.ру

В Польше задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России

Польские власти сообщили о задержании очередного "российского шпиона", на этот раз - гражданина Украины, написал 10 июля в Twitter министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский

2023-07-10T10:35

2023-07-10T10:35

2023-07-10T10:35

польша

зарубежье

шпионы

украинец

новости

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"Агентство внутренней безопасности задержало еще одного члена шпионской сети, работающего на российскую разведку… Подозреваемый вел наблюдение за военными объектами и морскими портами", - заверил министр.По данным пресс-службы польской прокуратуры, задержанный является гражданином Украины, который находится на территории Польши с 2019 года."На этот раз задержанным оказался гражданин Украины. Уже скоро возможны очередные задержания", - написал в Twitter генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.Он предъявил задержанному обвинения в причастности к организованной преступной группе и деятельности в пользу иностранной разведки против интересов Польской Республики.Глава МВД отметил, что это уже 15-й человек, задержанный в рамках расследования деятельности российской шпионской сети в Польше.Польские власти регулярно сообщают о выявлении "российских шпионов". В конце июня был задержан хоккеист Максим Сергеев, выступавший в первой польской лиге.

https://ukraina.ru/20230630/1047704534.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

польша, зарубежье, шпионы, украинец, новости