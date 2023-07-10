В Польше задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России - 10.07.2023 Украина.ру
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В Польше задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России
В Польше задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России - 10.07.2023 Украина.ру
В Польше задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России
Польские власти сообщили о задержании очередного "российского шпиона", на этот раз - гражданина Украины, написал 10 июля в Twitter министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский
2023-07-10T10:35
2023-07-10T10:35
польша
зарубежье
шпионы
украинец
новости
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"Агентство внутренней безопасности задержало еще одного члена шпионской сети, работающего на российскую разведку… Подозреваемый вел наблюдение за военными объектами и морскими портами", - заверил министр.По данным пресс-службы польской прокуратуры, задержанный является гражданином Украины, который находится на территории Польши с 2019 года."На этот раз задержанным оказался гражданин Украины. Уже скоро возможны очередные задержания", - написал в Twitter генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.Он предъявил задержанному обвинения в причастности к организованной преступной группе и деятельности в пользу иностранной разведки против интересов Польской Республики.Глава МВД отметил, что это уже 15-й человек, задержанный в рамках расследования деятельности российской шпионской сети в Польше.Польские власти регулярно сообщают о выявлении "российских шпионов". В конце июня был задержан хоккеист Максим Сергеев, выступавший в первой польской лиге.
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польша, зарубежье, шпионы, украинец, новости
Польша, Зарубежье, шпионы, украинец, Новости

В Польше задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России

10:35 10.07.2023
 
© Brian Aslak / flickr
© Brian Aslak / flickr
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Польские власти сообщили о задержании очередного "российского шпиона", на этот раз - гражданина Украины, написал 10 июля в Twitter министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский
"Агентство внутренней безопасности задержало еще одного члена шпионской сети, работающего на российскую разведку… Подозреваемый вел наблюдение за военными объектами и морскими портами", - заверил министр.
По данным пресс-службы польской прокуратуры, задержанный является гражданином Украины, который находится на территории Польши с 2019 года.
"На этот раз задержанным оказался гражданин Украины. Уже скоро возможны очередные задержания", - написал в Twitter генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.
Он предъявил задержанному обвинения в причастности к организованной преступной группе и деятельности в пользу иностранной разведки против интересов Польской Республики.
Глава МВД отметил, что это уже 15-й человек, задержанный в рамках расследования деятельности российской шпионской сети в Польше.
Польские власти регулярно сообщают о выявлении "российских шпионов". В конце июня был задержан хоккеист Максим Сергеев, выступавший в первой польской лиге.
30 июня, 10:19
Охота на россиян: Польша обвинила 20-летнего хоккеиста в шпионажеАгентство внутренней безопасности Польши задержало 20-летнего российского хоккеиста, играющего в одном из клубов первой лиги в Силезии, по обвинению в шпионаже, передает 30 июня польская RMF FM
 
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