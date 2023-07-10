https://ukraina.ru/20230710/1047913677.html
В Польше задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России
В Польше задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России - 10.07.2023 Украина.ру
В Польше задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России
Польские власти сообщили о задержании очередного "российского шпиона", на этот раз - гражданина Украины, написал 10 июля в Twitter министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский
2023-07-10T10:35
2023-07-10T10:35
2023-07-10T10:35
польша
зарубежье
шпионы
украинец
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102520/33/1025203384_0:1:3272:1841_1920x0_80_0_0_fe7353c5db418ef7efa4a07b7ef5e540.jpg
"Агентство внутренней безопасности задержало еще одного члена шпионской сети, работающего на российскую разведку… Подозреваемый вел наблюдение за военными объектами и морскими портами", - заверил министр.По данным пресс-службы польской прокуратуры, задержанный является гражданином Украины, который находится на территории Польши с 2019 года."На этот раз задержанным оказался гражданин Украины. Уже скоро возможны очередные задержания", - написал в Twitter генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.Он предъявил задержанному обвинения в причастности к организованной преступной группе и деятельности в пользу иностранной разведки против интересов Польской Республики.Глава МВД отметил, что это уже 15-й человек, задержанный в рамках расследования деятельности российской шпионской сети в Польше.Польские власти регулярно сообщают о выявлении "российских шпионов". В конце июня был задержан хоккеист Максим Сергеев, выступавший в первой польской лиге.
https://ukraina.ru/20230630/1047704534.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102520/33/1025203384_391:0:2846:1841_1920x0_80_0_0_2a20ce80cba681c28b2cd8764f62dfa2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, зарубежье, шпионы, украинец, новости
Польша, Зарубежье, шпионы, украинец, Новости
В Польше задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России
Польские власти сообщили о задержании очередного "российского шпиона", на этот раз - гражданина Украины, написал 10 июля в Twitter министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский
"Агентство внутренней безопасности задержало еще одного члена шпионской сети, работающего на российскую разведку… Подозреваемый вел наблюдение за военными объектами и морскими портами", - заверил министр.
По данным пресс-службы польской прокуратуры, задержанный является гражданином Украины, который находится на территории Польши с 2019 года.
"На этот раз задержанным оказался гражданин Украины. Уже скоро возможны очередные задержания", - написал в Twitter генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.
Он предъявил задержанному обвинения в причастности к организованной преступной группе и деятельности в пользу иностранной разведки против интересов Польской Республики.
Глава МВД отметил, что это уже 15-й человек, задержанный в рамках расследования деятельности российской шпионской сети в Польше.
Польские власти регулярно сообщают о выявлении "российских шпионов". В конце июня был задержан хоккеист Максим Сергеев, выступавший в первой польской лиге.