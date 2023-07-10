https://ukraina.ru/20230710/1047884164.html

Грег Вайнер: Я не удивлюсь, если российское наступление совпадет с началом саммита НАТО

Грег Вайнер: Я не удивлюсь, если российское наступление совпадет с началом саммита НАТО - 10.07.2023 Украина.ру

Грег Вайнер: Я не удивлюсь, если российское наступление совпадет с началом саммита НАТО

В преддверии саммита Североатлантического альянса, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе, обстановка вокруг принятия Украины в НАТО накаляется. При обсуждении Украина.ру, 10.07.2023

2023-07-10T03:35

2023-07-10T03:35

2023-07-10T03:35

интервью

украина

вильнюс

россия (рф)

болгария

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зарубежье

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В преддверии саммита Североатлантического альянса, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе, обстановка вокруг принятия Украины в НАТО накаляется. При обсуждении данной темы, многие эксперты отмечают в основном политические моменты. Политолог-американист Грег Вайнер предложил посмотреть на проблему с другой стороны: в чем цена вопроса гарантий безопасности Украине.Своими предположениями он поделился в интервью изданию Украина.ру.— Грег, пригласят ли Киев в НАТО на июльском саммите альянса в Вильнюсе?— Самая главная проблема, о которой почему-то все молчат, когда говорят о вступлении Украины в НАТО — вопрос финансов. Государство – член НАТО должно тратить 2% своего Валового внутреннего продукта (ВВП) на военное содержание альянса.Как утверждает Киев, ВВП страны по состоянию на 2022 год составляет 160 миллиардов долларов. В текущем году правительство ожидает рост показателя на 3,2%. Но даже при всем при этом, если Украина войдет в НАТО, кто будет тратить деньги на ее военное содержание? На Западе, как известно, деньги считать умеют.Страна находится в стадии военного конфликта с Российской Федерацией, об окончании которого стоит только гадать. На данный момент Украина получила 44,7 миллиарда долларов и 18 миллиардов евро военной поддержки как страна, которой симпатизирует и помогает Запад — потому что считает, что она должна вести свою войну. Грубо говоря, около 70 миллиардов долларов Киеву подарили.Кто будет дарить Украины военное содержание: оборудование, ракеты, танки, бронетранспортёры, самолёты — если она станет членом НАТО? В случае вхождения в альянс страна должна обеспечивать сама себя всем указанным. Возникает непонятная ситуация, из которой, получается, выхода нет. Включить Украину в НАТО — значит взять ее на тотальное содержание. А в организации такого сценария не предусмотрено. Поэтому денежная часть этой ситуации — одна из основных трудностей. А финансово (не будем даже сейчас учитывать политические аспекты) Украина в НАТО не проходит.— А то, что Киев и София 6 июля подписали совместную декларацию, где Болгария обязуется оказывать Украине политическую поддержку в вопросах вступления в НАТО на что-то влияет?— Премьер-министр Болгарии подписал письмо поддержки вступления Украины в НАТО, когда будут созданы условия для этого. Но снабжать Киев военным оборудованием бесплатно и даже платно, заметьте, военно-промышленный комплекс (ВПК) Болгарии отказался — никаких кредитов, ничего подобного.Это говорит о том, что не все страны готовы своими финансами поддерживать Украину. Учтите, что электорат в европейских странах тоже умеет считать и ходит на выборы. Например, мои приятели из Венгрии, Словакии, Черногории отмечают, что в их странах цены за последние год в среднем выросли минимум на 25–30%. Такие такого роста цен не помнит никто.Такая ситуация наблюдается не только в Европе — цены выросли в Штатах, в Австралии, в далекой Новой Зеландии. Поэтому, повторюсь, вот в чем цена вопроса принятия Украины в НАТО, и никто его игнорировать не готов. Уж очень дорогое удовольствие брать в альянс страну, которую потом придется содержать.— Есть ли в НАТО страны с особой позицией по поводу вступления Украины в альянс?— Во-первых, продолжая предыдущую мысль, в НАТО есть страны с нулевой финансовой ответственностью. Это, например, прибалты — самые н"могучие" члены альянса, которые громче всех кричат "Давайте примем Киев в НАТО", при этом сами не несут финансового бремени в блоке. Латвия недавно пожертвовала 4 вертолета Киеву — конечно, это большой подарок украинскому народу. Организация существует в основном за счет США, которые вкладывают 65% бюджета НАТО. Потом идут Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды и так далее.Во-вторых, Польша рвётся в лидеры по приёму Украины в НАТО; в-третьих, англичане блефуют на этой теме. Но это всё не основные силы — примерно 9 из 31 членов блока не готовы поддержать присоединение Украины. Это так называемые старички — ключевые члены НАТО.В первую очередь, видеть Киев в рядах организации не готовы США. Джо Байден не случайно акцентировал, что Украину в НАТО примут только тогда, когда это будет соответствовать его стандартам: никаких военных конфликтов, соответствующее бюджетное обеспечение, перестройка армии и так далее.Это означает, что сейчас никакого приёма не будет, потому что страна не соответствует требованиям альянса. То есть одного героизма Украины не хватает.— Даже если вступление Украины в НАТО не будет одобрено, она рассчитывает получить гарантии безопасности. Как понимать "гарантии безопасности" Украине?— Анна, я тоже вас могу попросить дать мне гарантии безопасности. Вы мне их сможете дать? Гарантии безопасности — это обещание мира. Если есть стандарты сосуществования государств, когда мировая система сбалансирована, соотнесена, выполняется международное законодательство — это и есть гарантии безопасности. А отдельно кому-то такие обязательства обычно не даются с точки зрения права.Украине видимо нравятся гарантии безопасности, которые от западного мира получил Израиль в отношениях с арабами. Но там совсем другая ситуация, уникальность которой не надо объяснять —все прекрасно понимают, почему Тель-Авив получил гарантии безопасности. Украина - не Израиль.Даже если НАТО сделают документ какой-то — это не 10 незыблемых заповедей, данных Моисею. Любая бумажка, даже конституция, закон, может переписываться, изменяться, дополняться. Для меня здесь главное, как я уже отчасти сказал: в чем цена вопроса гарантий безопасности Украине.Например, сейчас у власти в США стоит демократ Байден. А если президентом станет республиканец, если к власти в сенате и конгрессе придет большинство республиканцев, и американские избиратели попросят так сильно не тратиться на Украину. Что будет?— В чем цель возможной ядерной провокации Украины?— Это информационная война Украины против России, цель которой ударить по имиджу последней. Такие прокси-войны сейчас идут во всем мире. Ничего нового Киев не придумал.— Варшава хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на склады с тактическим ядерным оружием России в Белоруссии. Какая цель у таких заявлений? Разогреть долгосрочный конфликт с РФ?— Нет, Запад не настроен на долгосрочный конфликт с Россией, потому что это выматывающее дело. Я много раз говорил, что западный электорат устал и цены выросли. В Венгрии, например, за год цены выросли на 80%. Военно-промышленные комплексы отдельных стран зарабатывают, но есть же ещё масса вещей.У Польши же исторически лютая ненависть к Российской Федерации, и, возможно, ей нужен реванш. Напомню, российские войска занимали Варшаву 13 раз, последняя всегда была проигрывающей стороной.— Германия и Польша скандалят из-за обслуживания танков Leopard для ВСУ. Почему польское предприятие хочет взимать 100 тысяч евро за диагностику украинских танков, которая в Германии стоит в 10 раз дешевле? Делает деньги на украинском конфликте?— Конечно. Во-первых, Варшава содержит по разным данным от 2 до 3 миллионов украинских беженцев. Евросоюз дает на это деньги в той или иной форме: либо через прямые дотации ЕС, либо через содержание танков.Во-вторых, в Германии море денег: немцы за последние 25 лет заработали триллионы евро на рэкспорте российского газа. Немцы могут содержать и Польшу, и Венгрию, и Словакию, и половину стран Восточной Европы. Поэтому поляки не стесняются — они всё это знают.— Наступательный потенциал ВСУ практически исчерпан, несмотря на новые поступления техники, считают отдельные военные эксперты. Не пора ли уже армии России переходить в наступление?— С точки зрения общечеловеческой логики, да, пора. И если это произойдёт 11 июля, в день начала заседания стран НАТО на саммите в Вильнюсе, я не удивлюсь.— В западных СМИ, даже в проукраински настроенных, все чаще стали слышаться сомнения и появляться неопределенные заголовки из серии: Киев уверяет, что контрнаступление идёт хорошо; Киев говорит, что скоро будет решающий удар. Недавно ряд французских экспертов заявили, что на самом деле Украина может проиграть войну. Неужели Запад перестает жить в иллюзиях?— Потому что вуду-политика заклинаний перестала работать. Опять же я возвращаюсь к тому, что всё на Западе сводится к подсчёту денег и уровню жизни населения. Сейчас в Европе бешено растут цены на газ, закупка которого в огромном количестве идёт в Соединённых Штатах. Стоимость его не драматическая, но он однозначно дороже российского топлива. Даже если разница в 25–30$ за тысячу кубометров газа, это всё равно разница большая, серьёзная.Естественно, все эти вещи бьют по европейскому потребителю и заставляют его голосовать так, как он считает нужным. А это может сильно поменять политический расклад на ближайших выборах в Европе и даже в США.— Российский хоккеист из "клуба первой лиги" Максим Сергеев задержан в Польше по обвинению в шпионаже. Весной 2023 года по делу о шпионаже в пользу России в Польше арестовали 12 украинцев и белорусов, россиян среди них не было. Что кроется за этим задержанием?— Здесь важно то, что это первый россиянин, задержанный в Польше за шпионаж. Со стороны Польши, я считаю, это формирование обменного фонда — для того, чтобы обменять пленных поляков, которые, воюя на стороне ВСУ, попали в плен. Ничего другого в этой истории я не вижу.Я глубоко изучал эту ситуацию, мальчишке было 18 лет, когда он приехал в Польшу — он ни коим образом не может быть разведчиком или военным шпионом. Здесь абсолютно дело в так называемой торговле: например, в США задержали дипломата Дунаева, а в России — американского журналиста Гершковича. Сейчас вроде как идут разговоры об их обмене. Все действуют одинаково— А по какому принципу был выбран именно этот российский хоккеист, а не другой какой-то житель России?— Публичность — он хоккеист, фигура в спортивном мире.— Литовский университет 5 июля сообщил, что присвоил Зеленскому звание почетного доктора — за "лидерство в борьбе за свободу Украины, демократию и гуманистические ценности". Опять выслуживаются перед Евросоюзом?— Кто на чем зарабатывает деньги. Поляки — на танках; прибалты — на присвоении диплома Зеленскому… Это современный способ информационного пиара, прокси-войны. Вложили в Зеленского — вынули из Евросоюза в виде денежной поддержки.— Большинство граждан США не желают видеть президентом государства человека старше 70 лет, пишет The Hill, ссылаясь на опрос Pew Research Center. Может ли измениться мнение американцев или приговор будущему президентству Трампа и Байдена подписан?— Скорее мнение граждан США может усугубиться [против Байдена и Трампа]. Если против возрастного президента сейчас 76%, то будет 96%. Невозможно уже смотреть на происходящее. Опять на днях Байден вышел на трибуну и стал пинать её ногами — уже не смешно, а печально и грустно.Байден на встречах со всеми лидерами сидит и по бумажке читает свои заявления прямо в Овальном кабинете Белого дома, не стесняясь. С этим пора заканчивать. Как — пусть разбирается демократическая партия, это ее продукт. Байдена могут снять, например, по состоянию здоровья. Я думаю, что в какой-то момент люди, которые много чего решают в демпартии, так и сделают. Не доводя это дело до конгресса, когда там будет голосование за президента.Трамп, конечно, в свои 77 лет выглядит огурцом, но кто гарантирует, что к 80 годам он не станет таким, как Байден?Поэтому Джо Байдена и Дональда Трампа в финале президентской гонки не будет. Америка хочет нормальных, адекватных, относительно молодых лидеров — моложе 50–60 лет политиков, которые могут много работать, переносить нагрузки, которым не нужна армия помощников, которых не нужно поддерживать и указывать, куда ступить с трибуны.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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