https://ukraina.ru/20230708/1047892568.html

Искушение искусственным. В Москве прошел креативный фест, где были искусственный и псевдо- интеллекты

Искушение искусственным. В Москве прошел креативный фест, где были искусственный и псевдо- интеллекты - 08.07.2023 Украина.ру

Искушение искусственным. В Москве прошел креативный фест, где были искусственный и псевдо- интеллекты

Редакция Украины.ру посетила главное федеральное событие в сфере креативных индустрий: Russian creative week. С 3 по 7 июля в ИНТЦ Ломоносов состоялся открытый диалог: спикеры обсудили образ будущего этой инновационной отрасли, актуальные запросы рынков и многое другое. Мы тоже хотели прикоснуться к самым креативным идеям России. И вот что увидели

2023-07-08T15:48

2023-07-08T15:48

2023-07-08T16:13

эксклюзив

москва

фестиваль

россия (рф)

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Как только мы узнали об этом событии, нас, несомненно, привлекло слово “креативный” в названии мероприятия, ведь креативный – это творческий, нестандартный, необычный. Мы полагали, что не только читателям, но и нам самим будет, что полезного почерпнуть для нашего развития.Как заявили организаторы, цель феста: “Популяризация и развитие креативных индустрий и творческого потенциала в России”. Именно за этим мы и пришли на этот фест, как по-современному обозначают фестиваль его организаторы.Всего состоялось более 100 мероприятий в рамках деловой программы. По традиции, центральным событием форума стало пленарное заседание с участием заместителя руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко, президента АНО "Креативная экономика", директора "Российской креативной недели" Марины Абрамовой, глав крупнейших российских экосистем, топ-менеджеров медиахолдингов, социологов и философов.“Главное было выжить”На этой неделе ИНТЦ Ломоносов превратился в Солнечную систему, и мы посетили Меркурий. Именно так называлась площадка, где прошли лекции, посвященные перспективам медиа ландшафта и развитию телеграм-каналов.Лекция длилась ровно полтора часа. Во время первого доклада нам удалось узнать, какие изменения с точки зрения создания контента произошли за этот год.Генеральный директор и издатель медиапроекта "Сноб" Марина Геворкян описала в трех словах трудности, которые довелось пережить их дискуссионному, информационному и общественному пространству: “Главное было выжить”.Несомненно, 2022-23 годы по-разному повлияли на работу средств массовой информации в России: кто-то переквалифицировался в плане жанровой наполняемости своего издания в силу случившихся обстоятельств, кто-то и вовсе был вынужден уйти с рынка, а кто-то на волне “информационного” хайпа увеличил аудиторию и количество подписчиков.Изменения коснулись и технической составляющей медиа-бизнеса – многие издания были вынуждены сменить даже платформы.По словам Ивана, он общается с многими ведущими главными редакторами страны. И все задают один и тот же вопрос: где трафик?Ежедневно у средств массовой информации идет борьба не только за оригинальный контент, но и за оперативность. Порой бывает затруднительно за короткий промежуток времени создать действительно эксклюзивный контент и стартануть первым среди огромного множества конкурентов.Но, похоже, что сфера журналистики переходит на следующий уровень и, возможно, что по соседству в издании с вами будет сидеть не коллега, а "железный разум", который сгенерирует нужный текст за считанные секунды.“Это не будущее, это реальность”Сегодня, признается Иван Макаров, некоторые медиа присылают в “Дзен” тексты, написанные искусственным интеллектом. Но никто, понятное дело, не признается в этом. К слову, бывает трудно отличить и понять, кем нарисована картина, компьютером или человеком. Что уж говорить о написанном тексте.По этому поводу мы решили уточнить: - Раннее вы говорили про использование искусственного интеллекта в СМИ. Скажите пожалуйста, возможно ли применение ИИ в СМИ, которые направлены на освещение общественно-политической информации?“На самом деле это уже есть. Я точно знаю несколько крупных общественно-политических изданий, которые во всю используют искусственный интеллект именно в написании новостей, связанных с тем, что происходит, - признается Иван Макаров. - Фейки, конечно возможны. Сейчас это все работает в формате премодерации”Если вкратце, то принцип нейросети очень прост: пользователь вводит необходимые ключевые слова, ИИ сам находит значимые новости, подходящие тематики, формирует новостное сообщение с учетом требований издания к стилю и объему, и отправляет редактору на согласование.Но машина, есть машина. Пока роботам сложно будет конкурировать с человеческими чувствами и переживаниями. В журналистике ценится непредсказуемость, глубокая аналитика и эмпатия, чего нет у хладнокровных машин.Генеральный директор и издатель медиапроекта "Сноб" Марина Геворкян мечтает использовать ИИ, как инвестор, но при этом она отметила, что людей нужно сохранять, и редакционных людей особенно: “потому что у нас, с нашими стандартами написания текстов катастрофический кадровый голод”.Из-за чего у "Дурова волосы повылазили"4 июля – второй день феста, и мы снова на Площадке Меркурий. На повестке дня – лекция "Телеграм-каналы: куда дальше". Вполне злободневная и актуальная тема, которую можно было осветить весьма “креативно”, но не тут то было…На импровизированной сцене в по-современному устроенной аудитории уселись семеро: молодые люди, хорошо, по-современному одетые, по-современному постриженные и ухоженные. Картинка являла миру – вот он - передовой отряд медиа-менеджеров, которые знают, как развивать медиа в непростых современных условиях.Но чем больше они говорили, тем больше становилось очевидным, что креативными здесь были только прически и одежда выступающих.В начале один из менеджеров сообщил, что они такое производят на своем Тг-канале, что у "бедного Дурова (руководителя всей Телеги) остаток волос повылазили". Правда, с этим не все согласились, некоторые сомневались, нет, не в том, что они вытворяют у себя в редакции и в информационном поле, а в том, вылезают или нет "остатки волос у Дурова".Честно говоря, эта микродискуссия с одобрительными усмешками всей остальной компании креативных медиа-менеджеров сразу как-то опровергла креативность и серьезность происходящего. И не зря. Что такого интересного делают именно на этом канале, как и на других, представленных их руководителями на креативной сессии, что Дуров должен от этого потерять (или не потерять?) остатки волос, так и осталось невыясненным. Впрочем, похоже, что спикеры собрались не делиться, а публично посплетничать о том, как их опекают Роскомнадзор, ФСБ и прочие. Неясным только осталось и на этот раз, за что и чем таким они могли привлечь внимание спецслужб и регулятивных органов. О главном здесь, как стало понятно, говорить не принято.Постоянно повторяемое слово "инструменты", видимо должно было подчеркивать креативность подходов. Но что интересно, кроме самого слова не было названо или описано ни одного инструмента.Хотя нет. Одна из женщин-менеджеров вспомнила, что не любит смотреть длинные видео – по 3-4 часа, а предпочитает короткие видеоролики, в которых нету этой долговременной занудности. Мысль, мягко говоря, далека от креативности, как муравей от вершины телебашни…Еще один менеджер, поддерживая ее, сообщил, что после того, "как случилась спецоперация" они стали использовать очень много видео. Надо понимать так, что эти видео они собирают со всего интернета, то есть, грубо говоря копипастят чужие материалы и без зазрения совести демонстрируют как свои. Во всяком случае, о производстве своих видео, связанных с мятежом Пригожина, а именно об этом эпизоде, судя по намекам, и шла речь, лихой медиа-менеджер ничего не сказал.И вот в таком небрежно-комплиментарном к друг другу ключе шел разговор креативщиков-телеграмщиков о том, каких невиданных успехов добились эти СМИ.В принципе, даже и эти заметки не стоило бы писать, если бы не два-три важных, на наш взгляд, момента.Первое. Размышляя о возможности подключения к ТГ-каналам и использования функции комментария (то есть возможности посетителей сайтов оставлять свои реплики по поводу прочитанного), один из креативных менеджеров заявил, что из 2 млн. подписчиков его канала, 1 млн. 980 тысяч – потенциальные пациенты психбольницы. Второй, вернее вторая возразила, что ее-то подписчики, конечно, не долбодятлы (слово "дятел" в данном случае заменяет реальный мат), но все же тоже доставляют хлопоты. Все остальные участники дискуссии своими одобрительными усмешками поддержали и присоединились к этим удивительно откровенным людоедским характеристикам.Впрочем, не всё, оказывается, так просто и у них. В какой-то момент спикеры констатировали, что аудитория от них постепенно уходит на региональные сайты. А вот почему это происходит, они объяснить не могут.А чего тут объяснять-то? Немосковские, нестоличные настоящие журналисты, "работающие на земле", находящиеся в непосредственной близи к читателям-пользователям сайтов уважают их и это аудитория чувствует. А столичные штучки, так называемый офисный планктон, "журналисты" (именно в кавычках) с креативными стрижками, но с циничными взглядами на аудиторию, не знающие ни своей страны, ни ее людей и считающие, что "спецоперация случилась", как дождь или гололедица, зарабатывают, как правило, на хайпе, откровенной чернухе и сплетнях. Ничего креативного в этом, конечно, нет. Потому и говорить-то им не о чем.И последнее, пожалуй, самое интересное. Отвечая на вопрос одного из участников сессии из зала о том, как распознавать фейки, кому верить и насколько правдива информация, распространяемая в ТГ-каналах, креативные медиа-менеджеры пришли к вполне прогнозируемому выводу – верить надо не им, а государственному информационному агентству РИА Новости, которое на этой креативной сессии представлено не было – журналисты без кавычек в это время занимались своей основной работой - писали правду о происходящем в мире."Не будет ни книг, ни, театра, ни кино, ни ТВ - сплошной Интернет и ИИ"?Не забыли мы и про фестивальную часть креативной недели. Мероприятий было не сосчитать. По всей Москве были разбросаны интерактивные площадки, где организаторы и волонтеры любезно вещали о достижениях российских дизайнеров, программистов, художников, артистов и предлагали примерить на себя эти роли.На третий день феста Украина.ру решила посетить музей Москвы. Именно здесь, на одной из площадок Сбербанк предоставил возможность немного поиграть с искусственным интеллектом. Молодые парни стажеры из Сбера показали нам, как работает генеративная нейросеть Кандинский 2.1. Это новая разработка крупнейшего банка России, которая по вашему текстовому запросу сделает любое изображение: будь то дизайн, логотип, что хотите. Благодаря функционалу можно объединять картинки, делать замену любой части изображения и выбирать множество разных стилей: от Пикассо до мозаики.Мы тоже решили создать свое изображение и ввели несколько ключевых слов: Россия, горы, телефон, коты, золото, деревянный дом. После в строке “стиль” мы выбрали “Советский мультфильм”. И действительно, через мгновенье на большом плазменном экране перед нами выскочило творение ИИ: теплая, как счастливое советское детство, картина с рыжим котом на фоне деревянного сруба возле заснеженных предгорий. Удивительная вещь: как полет ваших фантазий и самых неординарных идей может воплотиться тут же. Это картинкой мы и иллюстрируем наш этот текст.Студент НИТУ МИСИС и стажер Сбербанка Александр Олешек рассказал о своем опыте. На Нон-фикшене (книжной выставке) к ним подходило множество креативных людей, просили сделать баннеры, логотипы, обложки для книг, какие-то творческие идеи для картин.По словам Александра, они понимали, что машина не заменит человека, а подать идею и подтолкнуть она прекрасно может. Будущее – это человеко-машинный симбиоз, где человек с его потребностями, чувствами и ценностями должен стоять на первом месте.Прогресс не стоит на месте: с каждым технологическим прорывом, мы задается вопросом: куда еще лучше? Куда еще круче? Вспомним слова героя фильма “Москва слезам не верит”: Спустя почти полвека нам кажутся наивными эти слова, ведь телевидение постепенно уходит на второй план и проигрывает Всемирной Сети, которая вобрала в себя и газеты, и телевидение, и кино.Теперь интернет стал средой обитания и для искусственного интеллекта, который стремительно внедряется во все сферы человеческой жизни. И можно смело утверждать, что в данном случае у искусственного интеллекта КПД явно выше, чем у простого “работничка”. Однако нейросеть работает только “по моему велению, по моему хотению”… Поэтому твердая человеческая рука и чувственный, а не роботизированный интеллект пока все же ведет на коротком поводке искусственный мозг, но не успеешь моргнуть, как он сорвется и убежит для воплощения своих амбиций. А тогда что?В целом креативный фестиваль наглядно показал, что творчество всегда останется гуманитарной сферой. От людей и для людей. И никакие технологии и инновации не вытеснят человека из этого процесса. Иначе только фальшь и демагогия. Это тоже было видно наглядно.

https://ukraina.ru/20201008/1029181072.html

https://ukraina.ru/20190110/1022298245.html

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2023

Серафима Тимохина

Серафима Тимохина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Серафима Тимохина

эксклюзив, москва, фестиваль, россия (рф)