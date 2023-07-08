Помощь Донбассу: что здесь делает итальянский политик? - 08.07.2023 Украина.ру
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Помощь Донбассу: что здесь делает итальянский политик?
Помощь Донбассу: что здесь делает итальянский политик? - 08.07.2023 Украина.ру
Помощь Донбассу: что здесь делает итальянский политик?
Что глава итальянской партии "Единая Италия" Амедео Авондет делает в Донбассе и как он связан с добровольческой разведывательно-штурмовой бригадой "Волки"? Об этом вы узнаете из материала нашего корреспондента Игоря Гомольского, которому удалось пообщаться с итальянским политиком и заместителем командира 1-я ДРШБр "Волки"
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видео, андрей гомольский
Видео, Донбасс, Италия, репортажи, помощь, Андрей Гомольский

Помощь Донбассу: что здесь делает итальянский политик?

11:12 08.07.2023
 
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Что глава итальянской партии "Единая Италия" Амедео Авондет делает в Донбассе и как он связан с добровольческой разведывательно-штурмовой бригадой "Волки"? Об этом вы узнаете из материала нашего корреспондента Игоря Гомольского, которому удалось пообщаться с итальянским политиком и заместителем командира 1-я ДРШБр "Волки"
 
Андрей Гомольский
 
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