https://ukraina.ru/20230708/1047886246.html

Поддержка Эрдогана, гарантии Байдена и спорные снаряды. Главное на Украине на утро 8 июля

Поддержка Эрдогана, гарантии Байдена и спорные снаряды. Главное на Украине на утро 8 июля - 08.07.2023 Украина.ру

Поддержка Эрдогана, гарантии Байдена и спорные снаряды. Главное на Украине на утро 8 июля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал членство в НАТО для Украины. Президент США Джо Байден рассказал о гарантиях безопасности для Украины. В Белом доме сообщили, на каких условиях предоставили Украине кассетные боеприпасы

2023-07-08T07:53

2023-07-08T07:53

2023-07-08T09:06

хроники

эксклюзив

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Украина заслуживает стать членом НАТО."Без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО", - отметил Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле.По его словам, проигравших от достижения мира между сторонами конфликта не будет."Наше искреннее желание - чтобы обе стороны вернулись к миру, несмотря на имеющиеся между ними разногласия", - рассказал он.При этом Эрдоган подчеркнул, что Турция будет прилагать все усилия для того, чтобы боевые действия прекратились путём переговоров."Мы будем прилагать все усилия для прекращения этого конфликта путем переговорного процесса", - отметил Эрдоган.Он также рассказал, что ожидает визита президента России Владимира Путина в Турцию. Во время этого визита должны обсудить в том числе и вопрос обмена пленными."В ближайший месяц состоится визит господина Путина в Турцию, мы вновь сможем обсудить тему обмена военнопленными лицом к лицу", - отметил Эрдоган.По его словам, эта же тема поднималась на переговорах с Зеленским."Сегодня мы на встрече с господином Зеленским выслушали украинскую сторону, ведём также переговоры с российской стороной. Я обсуждал эту тему с господином (президентом России Владимиром) Путиным, будет шанс обсудить ее лично во время его визита в Турцию, а также по телефону. Это одна из приоритетных тем на повестке. Мы надеемся на результат этой работы в ближайшее время", - заявил Эрдоган.Он также выразил надежду на продление зерновой сделки."Выражаю надежду на очередное продление заключенного в июле 2022 года в Стамбуле соглашения по зерновому коридору. Мы продолжаем наши усилия по зерновому коридору, продолжим. Думаем, насколько можем продлить сделку после 17 июля. Ожидаем, чтобы она продлевалась минимум раз в три месяца, а в целом продлить механизм на два года. Рассчитываем обсудить вопрос с уважаемым господином Путиным как по телефонной дипломатии, так и очно. Это один из основных вопросов нашей повестки", - отметил Эрдоган.В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет видеть разные зерновые коридоры."Мы все независимые страны. У нас есть на сегодняшний день этот зерновой коридор, он существует несвободный, а именно такой - структурированный и сложный из-за того, что Россия блокирует Чёрное море. Я считаю, что должны быть разные коридоры", - сказал Зеленский на пресс-конференции с Эрдоганом.По итогам визита Зеленского в Турцию был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере стратегических отраслей промышленности."Документ направлен на содействие сотрудничеству в стратегических отраслях промышленности и технологий между компаниями Украины и Турецкой Республики, а также на поддержку внедрения существующих и начало новых проектов в этих сферах. Среди направлений сотрудничества – развитие мощностей и возможностей производства автономных транспортных средств, в частности беспилотных летательных аппаратов; наращивание производства различных типов БПЛА; исследования и разработки в области автономных систем, космоса и в других технологических секторах стратегических отраслей промышленности двух стран; другое техническое сотрудничество, необходимое для развития стратегических отраслей промышленности", - сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.Документ подписали министр министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир.Гарантии Байдена и кассетные боеприпасыПрезидент США Джо Байден заявил, что считает преждевременным ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО из-за боевых действий, а также из-за несоответствия Украины критериям членства.В интервью телеканалу CNN он пообещал помочь Украине подготовиться к участию в Альянсе и выразил готовность предоставить ей гарантии безопасности на промежуточный период."Я подробно говорил с Зеленским об этом и в том числе дал понять, что США были бы готовы на то время, пока идет процесс, а он займет какое-то время, предоставить безопасность аля безопасность, которую мы предоставляем Израилю... если будет соглашение, прекращение огня, мирное соглашение", - сказал Байден.При этом он указал, что есть вопросы к Украине и по поводу демократии."Но я думаю, что сейчас преждевременно ставить на голосование (вопрос о членстве Украины), потому что есть другие требования, в том числе в части демократизации", - отметил он.Также, по словам Байдена, среди членов Альянса нет консенсуса по поводу приглашения Украины в "семью НАТО" в разгар боевых действий, поскольку это будет означать для них всех вступление в конфликт с Россией.В то же время Байден подтвердил неизменность политики "открытых дверей" НАТО.Кроме того, вечером 7 июля на брифинге в Белом доме советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США передадут Украине кассетные боеприпасы.По словам Салливана, Вашингтон признаёт риски для мирного населения в случае применения таких снарядов. Именно по этой причине США якобы откладывали решение о передаче боеприпасов ВСУ."Украина предоставила письменные гарантии того, что будет использовать данные боеприпасы очень осторожно – таким образом, чтобы минимизировать любые риски для мирного населения", – заявил он.В то же время, как сообщило американское издание The Hill, по меньшей мере 38 правозащитных организаций выступили против поставок на Украину кассетных боеприпасов."По меньшей мере 38 правозащитных организаций публично выступили против передачи кассетных боеприпасов Украине, где такое оружие уже использовалось в войне с разрушительными последствиями", - отмечалось в публикации.Издание также процитировало главу вашингтонского отделения Human Rights Watch Сару Ягер, которая призвала не использовать в качестве предлога для отправки кассетных боеприпасов то, что они уже присутствуют на Украине."Они уже по всей стране и должны быть вычищены. Это недостаточное основание для того, чтобы США отправляли их ещё больше", - сказала она.При этом она отметила, что, возможно, американские власти изменят свою позицию после появления информации о жертвах среди мирных жителей."Законодатели, политики и администрация Байдена, возможно, подумают дважды, когда начнут поступать фотографии детей, которые пострадали от американских кассетных боеприпасов", - добавила Ягер.Издание The Hill подсчитало, что запрета на кассетные боеприпасы в силу их неизбирательного действия придерживаются 18 стран НАТО, которые вряд ли последуют примеру США..

https://ukraina.ru/20230707/1047883442.html

https://ukraina.ru/20230707/1047870650.html

https://ukraina.ru/20230707/1047862153.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив