https://ukraina.ru/20230707/1047870650.html

Задержание диверсанта, оружие из Чехии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 июля

Задержание диверсанта, оружие из Чехии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 июля - 07.07.2023 Украина.ру

Задержание диверсанта, оружие из Чехии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 июля

В Крыму задержали мужчину, совершившего диверсию на железной дороге. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России. Чехия передаст Украине боевые вертолёты

2023-07-07T13:00

2023-07-07T13:00

2023-07-07T14:16

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контроле и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 57 ударов по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник совершил 26 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на Горловском — 31 обстрел из РСЗО, артиллерии 152 мм, на Ясиноватском — 1 обстрел из РСЗО, выпустив 336 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Калининский, Никитовский районы), Озеряновка, Ясиноватая, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район).«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Центрально-Городском районе Горловки и Набережном. Ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц, в том числе девочка 2019 года рождения, в Петровском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки и Ясиноватой», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 36 жилых домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, Ясиноватой, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.На следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Киевскому, Петровскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 63 снаряда калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 3 снаряда калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 5 снарядов калибром 152 мм.В результате обстрелов в Донецке был ранен мужчина 1982 года рождения.Согласно опубликованным данным в телеграм-канале администрации Новокаховской городской администрации, за минувшие сутки ВСУ выпустили 74 снаряда по территории Херсонской области.«Вчера днем ВСУ выпустили 74 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алешки — 43; Корсунка — 10; Старая Збурьевка — 6; Саги — 7; Кардашинка — 8», — указывалось в публикации.Ночью обстрелы продолжились.«В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Великая Лепетиха, Каиры», — отмечалось в сводке.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, за минувшие сутки ВСУ обстреливали ряд населённых пунктов региона.«В Белгородском районе по селу Нехотеевка из артиллерии выпущено 8 снарядов. Пострадавших и разрушений нет. Также над районом системой ПВО сбито несколько воздушных целей. В результате в посёлке Разумное выбиты окна в одном многоквартирном доме, различные повреждения зафиксированы в 8 частных домовладениях — посечены кровли, забор, гараж. Повреждены 4 автомобиля и линия электропередачи. Есть повреждения кровли ещё в двух частных домовладениях — одно в селе Таврово, другое в селе Ястребово», — написал Гладков в своём телеграм-канале.Также в Валуйском городском округе украинские военные из артиллерии обстреляли село Новопетровка – зафиксировано два прилёта.«К сожалению, есть погибший — мужчина с проникающим ранением брюшной полости скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. В результате обстрела разрушений нет», — рассказал Гладков.Кроме того, в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 12 минометных снарядов. В этом случае обошлось без последствий.«В Шебекинском городском округе из миномёта и гранатомёта обстреляли МАПП "Шебекино" — зафиксировано 6 минометных снарядов и 10 гранатометных выстрелов. По хутору Панков выпущено 10 снарядов из РСЗО "Град", по селу Середа — 3 миномётных снаряда. В результате обстрелов ни в одном из населённых пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет», — отметил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Задержание диверсантаВ Симферополе задержали агента украинской военной разведки, который в феврале подорвал железную дорогу в Крыму, сообщили в ФСБ.«В феврале 2022 года житель Симферополя, после начала СВО, выехал в Одессу, где был завербован сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Республику Крым», — указано в пресс-релизе.Там же уточняется, что речь идет о гражданине России 1998 года рождения.По указанию украинских кураторов, 23 февраля этого года он подорвал железнодорожное полотно на перегоне Чистенькое — Почтовое в Бахчисарайском районе Крыма. Самодельное взрывное устройство он получил через тайник.Задержанный признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины, сейчас он находится в СИЗО.Уголовное дело в отношении него открыли по статье «Диверсия». Следствие выясняет, причастен ли задержанный к другим преступлениям.Взрыв на железной дороге прогремел 23 февраля.«23 февраля в 2023 года в 19:55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Бахчисарайском районе в с. Почтовое произошло повреждение железно-дорожного полотна. В результате происшествия остановлено движение электричек и поездов. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа ГУ МЧС России по Республике Крым, а также ремонтная бригада на железнодорожном транспорте», — сообщало тогда Главное управление МЧС России по Республике Крым.Однако позже появились сомнения во взрыве.«Информацию о подрыве не подтверждаю. Подрыва не было», — заявил 24 февраля в комментарии РИА "Новости" советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Он добавил, что в причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы.В свою очередь, источник в экстренных службах региона сообщил РИА «Новости», что неизвестный вырезал восемь метров одного из рельсов.Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев предположил, что железнодорожное полотно могли повредить переносной сваркой.«Надо разобраться, что произошло. На подрыв не похоже. Возможно, открутили гайки или спилили костыли. Либо переносной сваркой вырезали кусок рельса. Вариантов много», — написал Ивлев в своём телеграм-канале.По его словам, по стилю похоже на деятельность «украинских фашистов или сочувствующих им».Оружие из ЧехииЧехия поставит Украине боевые вертолёты и боеприпасы, заявил на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским чешский премьер-министр Пётр Фиала.«Можно сказать, что в среднем мы ежедневно направляем на Украину по одной единице тяжелой военной техники и несколько тысяч боеприпасов. Мы готовим поставку на Украину боевых вертолётов, боеприпасов», — рассказал Фиала.По его словам, Чехия передаст Украине авиасимуляторы, чтобы украинские лётчики смогли обучаться пилотированию F-16 не только на Западе, но и непосредственно на Украине.Также Фиала заявил, что чехи ищут юридические возможности направить конфискованные в Чехии российские активы на пользу Украине.Ранее чехи уже грабили россиян. Так, во время Гражданской войны чехословацкий корпус, действовавший в Сибири, историки обвиняют в краже части золотого запаса, находившегося в распоряжении правительства адмирала Александра Колчака. При этом вернувшиеся из России чешские легионеры основали собственный банк «Легиабанк», ставший одним из крупнейших банков Чехословакии.Как позже утверждал бывший замминистра финансов в правительстве Колчака Владимир Новицкий, чехи присвоили 63 млн рублей золотом. В ответ чехи заявляют, что потратили на помощь сбежавшим из России гораздо больше денег, и в целом отрицают факт воровства.

https://ukraina.ru/20230707/1047862153.html

https://ukraina.ru/20230706/1047860151.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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