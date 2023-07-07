"Выход из Шенгена". Депутат Дюпон-Эньян рассказал, как Франции избежать беспорядков в стране - 07.07.2023 Украина.ру
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"Выход из Шенгена". Депутат Дюпон-Эньян рассказал, как Франции избежать беспорядков в стране
"Выход из Шенгена". Депутат Дюпон-Эньян рассказал, как Франции избежать беспорядков в стране - 07.07.2023 Украина.ру
"Выход из Шенгена". Депутат Дюпон-Эньян рассказал, как Франции избежать беспорядков в стране
Франции необходимо покинуть Шенгенскую зону, чтобы не допустить новых беспорядков, считает депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNews
2023-07-07T11:58
2023-07-07T11:58
новости
зарубежье
франция
николя дюпон-эньян
беспорядки
беспорядки
мигранты
шенген
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Лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян выделил проблему с мигрантами в стране как основную причину прошедших во Франции беспорядков. Франции необходимо выйти из Шенгенской зоны и установить национальные границы.По его словам, большое количество населения Франции, которое относится к другой культуре, "прибыло не для того, чтобы интегрироваться в общество".Остановить беспорядки во Франции может только установление национальных границ государства и выход из Шенгенской зоны, считает он. "Нужно сказать французам правду, мы не можем иметь открытых границ Шенгенской зоны и не иметь беспорядков. Нужно делать выбор сейчас", - заключил Дюпон-ЭньянРяд французских политиков, например, председатель крайне правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделля и лидер партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино, связывали напряженность и беспорядки с мигрантами. Однако в МИД Франции заявляли, что в стране нет проблем с безопасностью из-за потока мигрантов.Столкновения с полицией начались 27 июня после того, как во время проверки на дорогах в городе Нантер французские полицейские застрелили 17-летнего арабского подростка. По версии правоохранителей, подросток отказался выполнить их требования.После этого беспорядки распространились на ряд других городов. За три ночи массовых бунтов были сожжены автомобили, магазины, банки, полицейские участки, мэрии, школы, автобусы и трамваи. Магазины, торговые центры и бутики были разграблены, зафиксированы случаи самосуда.В отличие от украинского Майдана, во Франции мы наблюдаем бунт этнических общин, рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко.Это выступления французских мигрантов, которые являются этническими магрибцами, арабами или африканцами, и для Франции эти процессы опаснее Майдана. Если во Франции победят магрибцы, то останется ли она прежней страной - большой вопрос, заключил эксперт.Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте.
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новости, зарубежье, франция, николя дюпон-эньян, беспорядки, беспорядки, мигранты, шенген
Новости, Зарубежье, Франция, Николя Дюпон-Эньян, Беспорядки, беспорядки, мигранты, Шенген

"Выход из Шенгена". Депутат Дюпон-Эньян рассказал, как Франции избежать беспорядков в стране

11:58 07.07.2023
 
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПредвыборные выступления кандидатов в президенты Франции
Предвыборные выступления кандидатов в президенты Франции - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Франции необходимо покинуть Шенгенскую зону, чтобы не допустить новых беспорядков, считает депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNews
Лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян выделил проблему с мигрантами в стране как основную причину прошедших во Франции беспорядков. Франции необходимо выйти из Шенгенской зоны и установить национальные границы.
"Нужно это (неконтролируемую миграцию. – Ред.) остановить. Я единственный, кто требует установить национальные границы и выходить из Шенгена", - заявил политик.
По его словам, большое количество населения Франции, которое относится к другой культуре, "прибыло не для того, чтобы интегрироваться в общество".
Остановить беспорядки во Франции может только установление национальных границ государства и выход из Шенгенской зоны, считает он. "Нужно сказать французам правду, мы не можем иметь открытых границ Шенгенской зоны и не иметь беспорядков. Нужно делать выбор сейчас", - заключил Дюпон-Эньян
Ряд французских политиков, например, председатель крайне правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделля и лидер партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино, связывали напряженность и беспорядки с мигрантами. Однако в МИД Франции заявляли, что в стране нет проблем с безопасностью из-за потока мигрантов.
- РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Вчера, 16:02
Во Франции разгромлены 200 городов. Макрон сходил выпить пива и подружился с наркоторговцамиМассовые протесты во Франции, которые продолжались в течение последней недели, постепенно пошли на спад. Страна подсчитывает убытки, понесенные в результате вспышки уличного насилия
Столкновения с полицией начались 27 июня после того, как во время проверки на дорогах в городе Нантер французские полицейские застрелили 17-летнего арабского подростка. По версии правоохранителей, подросток отказался выполнить их требования.
После этого беспорядки распространились на ряд других городов. За три ночи массовых бунтов были сожжены автомобили, магазины, банки, полицейские участки, мэрии, школы, автобусы и трамваи. Магазины, торговые центры и бутики были разграблены, зафиксированы случаи самосуда.
В отличие от украинского Майдана, во Франции мы наблюдаем бунт этнических общин, рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко.
Это выступления французских мигрантов, которые являются этническими магрибцами, арабами или африканцами, и для Франции эти процессы опаснее Майдана. Если во Франции победят магрибцы, то останется ли она прежней страной - большой вопрос, заключил эксперт.
Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте.
Беспорядки в Нантере - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
2 июля, 15:19
"Франция на пороге гражданской войны". В Париже считают пожары и пострадавших полицейскихНа данный момент в общественных местах Парижа и других городов Франции зафиксировано более 800 пожаров, произошедших в результате беспорядков. Об этом 2 июля сообщила радиостанция LCI со ссылкой на данные министерства внутренних дел
 
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