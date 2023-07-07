https://ukraina.ru/20230707/1047862968.html

Украинские боевики заставили батюшку в Донбассе рыть себе могилу ложкой

Украинские боевики заставили батюшку в Донбассе рыть себе могилу ложкой - 07.07.2023 Украина.ру

Украинские боевики заставили батюшку в Донбассе рыть себе могилу ложкой

Украинские нацисты заставляли донбасского батюшку копать себе могилу ложкой. Об этом рассказал заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон), передает 7 июля РИА Новости

2023-07-07T10:00

2023-07-07T10:00

2023-07-07T10:00

упц

гонения

нацисты

новые регионы

новости

могила

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"Я знаю в Донбассе батюшку, которого, когда российская армия отошла, и пришли фашисты, их ведь даже украинцами не назовешь, заставили ложкой копать себе могилу!" - сказал он.Епископ добавил, что украинские боевики не только издевались над священнослужителями, но и убивали их, обливали серной кислотой.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции.

https://ukraina.ru/20230704/1047788693.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

упц, гонения, нацисты, новые регионы, новости, могила