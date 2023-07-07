https://ukraina.ru/20230707/1047862968.html
Украинские боевики заставили батюшку в Донбассе рыть себе могилу ложкой
Украинские боевики заставили батюшку в Донбассе рыть себе могилу ложкой - 07.07.2023 Украина.ру
Украинские боевики заставили батюшку в Донбассе рыть себе могилу ложкой
Украинские нацисты заставляли донбасского батюшку копать себе могилу ложкой. Об этом рассказал заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон), передает 7 июля РИА Новости
2023-07-07T10:00
2023-07-07T10:00
2023-07-07T10:00
упц
гонения
нацисты
новые регионы
новости
могила
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"Я знаю в Донбассе батюшку, которого, когда российская армия отошла, и пришли фашисты, их ведь даже украинцами не назовешь, заставили ложкой копать себе могилу!" - сказал он.Епископ добавил, что украинские боевики не только издевались над священнослужителями, но и убивали их, обливали серной кислотой.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции.
https://ukraina.ru/20230704/1047788693.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
упц, гонения, нацисты, новые регионы, новости, могила
УПЦ, гонения, нацисты, Новые регионы, Новости, могила
Украинские боевики заставили батюшку в Донбассе рыть себе могилу ложкой
Украинские нацисты заставляли донбасского батюшку копать себе могилу ложкой. Об этом рассказал заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон), передает 7 июля РИА Новости
"Я знаю в Донбассе батюшку, которого, когда российская армия отошла, и пришли фашисты, их ведь даже украинцами не назовешь, заставили ложкой копать себе могилу!" - сказал он.
Епископ добавил, что украинские боевики не только издевались над священнослужителями, но и убивали их, обливали серной кислотой.
"И все эти бесчеловечные преступления были с одобрения киевской власти, а некоторые - по их указанию. Сегодня Украинская православная церковь – это мученическая церковь", - подчеркнул он.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции.