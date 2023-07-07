Епископам УПЦ угрожают расправой раскольники из ПЦУ - 07.07.2023 Украина.ру
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Епископам УПЦ угрожают расправой раскольники из ПЦУ
Епископам УПЦ угрожают расправой раскольники из ПЦУ - 07.07.2023 Украина.ру
Епископам УПЦ угрожают расправой раскольники из ПЦУ
Епископы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) чувствуют угрозу жизни со стороны раскольников из структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ), рассказал заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон), сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-07T12:00
2023-07-07T12:00
новости
украина
упц
пцу
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Украинские епископы чувствуют угрозу своей жизни и здоровью со стороны представителей раскольнической ПЦУ, заявил заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон).Киевский режим организовал масштабную волну гонений на каноническую УПЦ. Власти разных регионов Украины запретили ее деятельность, а в Раду внесли законопроект о фактическом запрете УПЦ.Служба безопасности Украины открывает уголовные дела против духовенства, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".Власти киевского режима утверждают, что каноническая Украинская православная церковь имеет связь с Россией.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, православный мир ее не признает.ПЦУ сформирована по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.Сторонники раскольнической ПЦУ захватывают храмы канонической УПЦ по всей стране.
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новости, украина, упц, пцу
Новости, Украина, УПЦ, ПЦУ

Епископам УПЦ угрожают расправой раскольники из ПЦУ

12:00 07.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКрестный ход в Киеве
Крестный ход в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Епископы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) чувствуют угрозу жизни со стороны раскольников из структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ), рассказал заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон), сообщили журналисты РИА Новости
Украинские епископы чувствуют угрозу своей жизни и здоровью со стороны представителей раскольнической ПЦУ, заявил заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон).
"Все мои друзья и знакомые, с которыми я созваниваюсь, чувствуют угрозу, так как у них отбирают храмы. А что может быть еще большей угрозой, когда к вам приходят и забирают то, что принадлежит Церкви Христовой? Причем забирают не для кого-то, а просто так. Туда никто не ходит, у них даже прихожан нет", - сказал он.
Киевский режим организовал масштабную волну гонений на каноническую УПЦ. Власти разных регионов Украины запретили ее деятельность, а в Раду внесли законопроект о фактическом запрете УПЦ.
Служба безопасности Украины открывает уголовные дела против духовенства, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Власти киевского режима утверждают, что каноническая Украинская православная церковь имеет связь с Россией.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, православный мир ее не признает.
ПЦУ сформирована по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.
Сторонники раскольнической ПЦУ захватывают храмы канонической УПЦ по всей стране.
УПЦ
12 мая, 17:09
"Когда они пришли за мной…" Власти добивают Украинскую православную церковьСвященнослужители Бердянской и Приморской епархий Запорожской области обратились с просьбой о принятии в РПЦ. Это прецедент, поскольку инициатива идет не от архиерея, а снизу — от простых священников и прихожан
 
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