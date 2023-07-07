Епископам УПЦ угрожают расправой раскольники из ПЦУ

"Все мои друзья и знакомые, с которыми я созваниваюсь, чувствуют угрозу, так как у них отбирают храмы. А что может быть еще большей угрозой, когда к вам приходят и забирают то, что принадлежит Церкви Христовой? Причем забирают не для кого-то, а просто так. Туда никто не ходит, у них даже прихожан нет", - сказал он.