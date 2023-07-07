https://ukraina.ru/20230707/1047862490.html
Епископам УПЦ угрожают расправой раскольники из ПЦУ
Епископам УПЦ угрожают расправой раскольники из ПЦУ - 07.07.2023 Украина.ру
Епископам УПЦ угрожают расправой раскольники из ПЦУ
Епископы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) чувствуют угрозу жизни со стороны раскольников из структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ), рассказал заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон), сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-07T12:00
2023-07-07T12:00
2023-07-07T12:00
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Украинские епископы чувствуют угрозу своей жизни и здоровью со стороны представителей раскольнической ПЦУ, заявил заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон).Киевский режим организовал масштабную волну гонений на каноническую УПЦ. Власти разных регионов Украины запретили ее деятельность, а в Раду внесли законопроект о фактическом запрете УПЦ.Служба безопасности Украины открывает уголовные дела против духовенства, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".Власти киевского режима утверждают, что каноническая Украинская православная церковь имеет связь с Россией.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, православный мир ее не признает.ПЦУ сформирована по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.Сторонники раскольнической ПЦУ захватывают храмы канонической УПЦ по всей стране.
https://ukraina.ru/20230512/1046172437.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, упц, пцу
Епископам УПЦ угрожают расправой раскольники из ПЦУ
Епископы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) чувствуют угрозу жизни со стороны раскольников из структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ), рассказал заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон), сообщили журналисты РИА Новости
Украинские епископы чувствуют угрозу своей жизни и здоровью со стороны представителей раскольнической ПЦУ, заявил заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон).
"Все мои друзья и знакомые, с которыми я созваниваюсь, чувствуют угрозу, так как у них отбирают храмы. А что может быть еще большей угрозой, когда к вам приходят и забирают то, что принадлежит Церкви Христовой? Причем забирают не для кого-то, а просто так. Туда никто не ходит, у них даже прихожан нет", - сказал он.
Киевский режим организовал масштабную волну гонений на каноническую УПЦ. Власти разных регионов Украины запретили ее деятельность, а в Раду внесли законопроект о фактическом запрете УПЦ.
Служба безопасности Украины открывает уголовные дела против духовенства, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Власти киевского режима утверждают, что каноническая Украинская православная церковь имеет связь с Россией.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, православный мир ее не признает.
ПЦУ сформирована по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.
Сторонники раскольнической ПЦУ захватывают храмы канонической УПЦ по всей стране.