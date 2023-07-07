Покинувший Украину посол Грузии объяснил, что на самом деле означает его отъезд

Игорь Гвритишвили о том, почему на самом деле грузины воюют за ВСУ и зачем Зеленскому Саакашвили

На Зеленского давят его покровители из-за океана и через него пытаются повлиять на правительство Грузии, считает грузинский политолог, член совета Союза грузин России Игорь Гвритишвили.