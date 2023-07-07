https://ukraina.ru/20230707/1047860765.html
Покинувший Украину посол Грузии объяснил, что на самом деле означает его отъезд
Покинувший Украину посол Грузии объяснил, что на самом деле означает его отъезд - 07.07.2023 Украина.ру
Покинувший Украину посол Грузии объяснил, что на самом деле означает его отъезд
Решение украинского руководства отправить на родину грузинского посла свидетельствует о понижении уровня дипломатических отношений между странами. Об этом заявил 6 июля покинувший Украину посол Грузии Георгий Закарашвили в эфире телекомпании "Имеди"
2023-07-07T07:13
2023-07-07T07:13
2023-07-07T07:15
саакашвили
посол
украина
владимир зеленский
новости
грузия
зарубежье
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"Это означает понижение уровня дипломатических отношений. После этого следует разрыв дипломатических отношений. Главной задачей для меня было покинуть территорию Украины в данные сроки, о чем мы договорились с украинской стороной", - сказал посол.В минувший понедельник бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. В МИД Грузии это решение Киева назвали крайней формой обострения отношений.
https://ukraina.ru/20230706/1047853251.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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саакашвили, посол, украина, владимир зеленский, новости, грузия, зарубежье
Саакашвили, посол, Украина, Владимир Зеленский, Новости, Грузия, Зарубежье
Покинувший Украину посол Грузии объяснил, что на самом деле означает его отъезд
07:13 07.07.2023 (обновлено: 07:15 07.07.2023)
Решение украинского руководства отправить на родину грузинского посла свидетельствует о понижении уровня дипломатических отношений между странами. Об этом заявил 6 июля покинувший Украину посол Грузии Георгий Закарашвили в эфире телекомпании "Имеди"
"Это означает понижение уровня дипломатических отношений. После этого следует разрыв дипломатических отношений. Главной задачей для меня было покинуть территорию Украины в данные сроки, о чем мы договорились с украинской стороной", - сказал посол.
В минувший понедельник бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.
В МИД Грузии это решение Киева назвали крайней формой обострения отношений.