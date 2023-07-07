Главный шпион, переговорщик и контролёр. Как США руководят действиями Украины в СВО - 07.07.2023 Украина.ру
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Главный шпион, переговорщик и контролёр. Как США руководят действиями Украины в СВО
Главный шпион, переговорщик и контролёр. Как США руководят действиями Украины в СВО - 07.07.2023 Украина.ру
Главный шпион, переговорщик и контролёр. Как США руководят действиями Украины в СВО
Полная зависимость Киева от Вашингтона – уже данность, о которой открыто и без капли смущения говорит даже президент Украины Владимир Зеленский. Как именно выстроена схема заокеанского кураторства в эпоху СВО, подробно рассказывает американский журнал Newsweek
2023-07-07T12:17
2023-07-07T12:17
эксклюзив
россия (рф)
украина
сша
цру
владимир путин
владимир зеленский
спецоперация
всу
северный поток
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Авторы издания 3 месяца проводили расследование, в ходе которого пообщались с десятком официальных лиц и представителей разведывательного сообщества.Роль ЦРУ на Украине"Многое из того, что Вашингтон делает для помощи Украине, держится в секрете, а многое из того, что обычно входит в сферу компетенции Пентагона, выполняется ЦРУ", - говорится в статье.Американским военным, например, запрещён въезд на Украину, только по указанию Белым домом, а агенты ЦРУ (численность которых точно неизвестна, но, по оценке источников, одновременно на Украине находилось менее 100 человек) неоднократно приезжали в страну после начала специальной военной операции РФ, чтобы оказать содействие в операциях с новым вооружением. Но главная задача ЦРУ заключалась в том, чтобы узнать, что происходит в головах президентов России и Украины.Важный момент: действия ЦРУ не должны привести к нарушению обещания Белого дома о том, что американские войска на Украине не появятся.В качестве специалиста по устранению неполадок, способного общаться с иностранными лидерами не только в рамках официальных каналов связи, президент США Джо Байден выбрал директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, который как бывший посол США в России имел особое влияние в контексте Украины. В ноябре 2021 года, вскоре после того как Вашингтон узнал о планах российской стороны по проведению СВО, Бёрнс провёл в Москве переговоры с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым. С президентом РФ Владимиром Путиным он не встретился, поскольку глава государства находился в Сочи, но поговорил с ним по защищённой телефонной линии.Уже в период проведения военной спецоперации Бёрнс несколько раз совершал тайные визиты в Киев для встреч с Зеленским.Эксперты и официальные лица подтвердили Newsweek, что ЦРУ удалось незаметно сыграть свою роль в отношениях с Киевом и Москвой.Поддержка Киева Вашингтоном при содействии всего западного мираОдной Украиной миссия ЦРУ не ограничивалась – американские власти подключили спецслужбу к работе с десятками стран, чтобы убеждать их принять позицию администрации Байдена по украинскому конфликту, в том числе приграничные с Украиной государства, которые не до конца разделяли точку зрения Вашингтона и Киева на происходящее."Управлять этим пришлось ЦРУ, работая через коллег из внешней разведки и тайной полиции, а не через публичных политиков и дипломатов. ЦРУ обратилось за помощью к соседям Украины, чтобы лучше понять Путина, а также Зеленского", – пишет Newsweek.Одна из приграничных стран играет ключевую роль в контексте западной поддержки Киева. В ходе переговоров Бёрнса с польским коллегой в Варшаве менее чем через месяц после начала СВО стороны достигли соглашения, позволяющего ЦРУ использовать Польшу в качестве своего тайного центра."Из Польши оперативники ЦРУ могут связываться с многочисленными агентами, включая украинских и российских шпионов. Почти все сотрудники центра специальных мероприятий ЦРУ, которые взаимодействуют со своими украинскими партнёрами и силами специальных операций 20 стран, размещены на базах в Польше", – уточняет Newsweek.Именно тесное взаимодействие ЦРУ и польских властей позволило сдержать дипломатический кризис. По пути из Турции на Украину Бёрнс получил из Вашингтона разведданные, что упавшая в ноябре 2022 года вблизи польского села Пшеводув зенитная ракета, вышедшая из строя, была украинской, не российской (в противном случае это могло бы расцениваться как атака РФ на государство-члена НАТО и, соответственно, на НАТО в целом), о чём сразу сообщил президенту Польши Анджею Дуде.Польша стала главным европейским хабом, через который на Украину поставлялась западная военная техника. А вообще, как рассказали источники Newsweek в ЦРУ, для переброски оружия США используют "серый флот" коммерческих самолётов, но эти операции засекречены.В настоящее время, как пишет издание, ВСУ снабжается по двум крупным транспортным сетям, одна из которых такова: суда доставляют грузы в порты Бельгии, Нидерландов, Германии и Польши, а затем их перевозят на Украину фурами и поездами.ЦРУ и Белый дом просили Newsweek не раскрывать конкретные места проведения операций на территории Украины и Польши, иначе, если бы подробности рейсов "серого флота" стали известны, то Россия атаковала бы эти узлы и маршруты.С началом поставок через Восточную Европу вооружений стоимостью в миллиарды долларов ещё одним вызовом для ЦРУ стала борьба с коррупцией, которая оказалась большой проблемой, выяснило американское издание в ходе расследования: это и кражи, и откаты.Зеленский отбился от американских рук"Тайная война с тайными правилами лежит в основе всего, что происходит на Украине", - говорит на условиях анонимности высокопоставленный сотрудник разведки администрации Белого дома, который непосредственно занимается планированием политики на Украине. Он сказал, что Вашингтон и Москва имеют многолетний опыт разработки этих тайных правил, требующих, чтобы ЦРУ играло огромную роль как главный шпион, как переговорщик, как поставщик разведывательных данных, и, возможно, самое главное, ЦРУ пытается гарантировать, что война больше не выйдет из-под контроля", - пишет Newsweek.Однако удержать ситуацию под своим контролем американцам всё же не удалось.К июлю 2022 года, когда стало понятно, что конфликт может затянуться надолго, от символического размещения военных в Европе для "демонстрации сдерживания" США перешли к поставке на Украину военной помощи и даже дальнобойного оружия. Но при одном условии: Киев в рамках тайных переговоров пообещал ЦРУ не применять западное оружие против России за пределами зоны боевых действий. Но слово украинская сторона не сдержала."Вашингтон тайно выразил правительству Зеленского своё недовольство по поводу атаки на "Северный поток" в сентябре прошлого года, но за этим актом саботажа последовали другие удары, в том числе атака беспилотников на сам Кремль. Это вызвало вопросы по поводу одной из основных обязанностей ЦРУ в сфере разведки - владеть достаточной информацией о том, что планируют украинцы, одновременно влиять на них и придерживаться своего секретного соглашения с Москвой", - отмечает Newsweek.По словам высокопоставленного американского чиновника, ЦРУ заранее не знала ни об атаке на Крымский мост утром 8 октября 2022 года, но впоследствии пыталась установить обстоятельства произошедшего, ни об атаке на военный аэродром Энгельса 5 декабря."ЦРУ с атакой на Крымский мост узнало, что Зеленский либо не имел полного контроля над ВСУ, либо не хотел знать об определённых действиях", - сказал представитель разведывательного сообщества США.Все эти действия Украины, направленные против России, усложнили положение вещей и могут привести к катастрофическим последствиям, предупредил собеседник Newsweek."По моему скромному мнению, ЦРУ не понимает природу украинского государства и тех безрассудных политических группировок, которые в нём представлены", - сказал на условиях анонимности высокопоставленный представитель правительства Польши.Практически невозможно убедить Украину соблюдать негласное соглашение с США об ограничении масштабов конфликта, то есть не применять американское оружие для атак против России вне зоны проведения специальной военной операции, уверен чиновник."Один из самых больших секретов войны на Украине заключается в том, как многого не знает ЦРУ", - констатирует Newsweek.Тем и опаснее становится ситуация: что задумал и как поступит Зеленский, не знают даже его заокеанские кураторы, от которых он целиком и полностью зависит как финансово, так и в плане вооружения армии для ведения боевых действий против РФ.Даже ЦРУ не под силам распознать натуру непредсказуемого президента Украины, в отчаянии готового на любую авантюру, в том числе угрожающую жизням тысяч людей.
https://ukraina.ru/20230120/1042813548.html
https://ukraina.ru/20230305/1044080916.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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эксклюзив, россия (рф), украина, сша, цру, владимир путин, владимир зеленский, спецоперация, всу, северный поток, зарубежье
Эксклюзив, Россия (РФ), Украина, США, ЦРУ, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Спецоперация, ВСУ, Северный поток, Зарубежье

Главный шпион, переговорщик и контролёр. Как США руководят действиями Украины в СВО

12:17 07.07.2023
 
© AP / Carolyn Kaster
- РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP / Carolyn Kaster
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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Полная зависимость Киева от Вашингтона – уже данность, о которой открыто и без капли смущения говорит даже президент Украины Владимир Зеленский. Как именно выстроена схема заокеанского кураторства в эпоху СВО, подробно рассказывает американский журнал Newsweek
Авторы издания 3 месяца проводили расследование, в ходе которого пообщались с десятком официальных лиц и представителей разведывательного сообщества.
Роль ЦРУ на Украине
"Многое из того, что Вашингтон делает для помощи Украине, держится в секрете, а многое из того, что обычно входит в сферу компетенции Пентагона, выполняется ЦРУ", - говорится в статье.
Американским военным, например, запрещён въезд на Украину, только по указанию Белым домом, а агенты ЦРУ (численность которых точно неизвестна, но, по оценке источников, одновременно на Украине находилось менее 100 человек) неоднократно приезжали в страну после начала специальной военной операции РФ, чтобы оказать содействие в операциях с новым вооружением.
Но главная задача ЦРУ заключалась в том, чтобы узнать, что происходит в головах президентов России и Украины.
Важный момент: действия ЦРУ не должны привести к нарушению обещания Белого дома о том, что американские войска на Украине не появятся.
Уильям Бернс Бёрнс глава ЦРУ - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 14:48
Важные новости для Зеленского. Зачем директор ЦРУ тайно приезжал в КиевНесколько дней назад в Киеве для проведения секретных консультаций с президентом Украины побывал директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Однако известно об этом стало только сейчас
В качестве специалиста по устранению неполадок, способного общаться с иностранными лидерами не только в рамках официальных каналов связи, президент США Джо Байден выбрал директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, который как бывший посол США в России имел особое влияние в контексте Украины.
В ноябре 2021 года, вскоре после того как Вашингтон узнал о планах российской стороны по проведению СВО, Бёрнс провёл в Москве переговоры с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым. С президентом РФ Владимиром Путиным он не встретился, поскольку глава государства находился в Сочи, но поговорил с ним по защищённой телефонной линии.
"Две страны смогли принять проверенные и надёжные правила поведения. Соединённые Штаты не участвовали бы в конфликте напрямую и не стремились к смене власти (в России – ред.), пообещала администрация Байдена. Россия бы ограничила своё нападение Украиной и действовала в соответствии с негласными, но всеми понимаемыми правилами секретных операций: не пересекать определённые границы, не атаковать представителей руководства или дипломатов, соблюдать правила слежки. В целом русские уважают эти глобальные красные линии, даже если они невидимы", - сказал Newsweek высокопоставленный сотрудник разведки.
Уже в период проведения военной спецоперации Бёрнс несколько раз совершал тайные визиты в Киев для встреч с Зеленским.
Эксперты и официальные лица подтвердили Newsweek, что ЦРУ удалось незаметно сыграть свою роль в отношениях с Киевом и Москвой.
Поддержка Киева Вашингтоном при содействии всего западного мира
Одной Украиной миссия ЦРУ не ограничивалась – американские власти подключили спецслужбу к работе с десятками стран, чтобы убеждать их принять позицию администрации Байдена по украинскому конфликту, в том числе приграничные с Украиной государства, которые не до конца разделяли точку зрения Вашингтона и Киева на происходящее.
"Управлять этим пришлось ЦРУ, работая через коллег из внешней разведки и тайной полиции, а не через публичных политиков и дипломатов. ЦРУ обратилось за помощью к соседям Украины, чтобы лучше понять Путина, а также Зеленского", – пишет Newsweek.
Одна из приграничных стран играет ключевую роль в контексте западной поддержки Киева. В ходе переговоров Бёрнса с польским коллегой в Варшаве менее чем через месяц после начала СВО стороны достигли соглашения, позволяющего ЦРУ использовать Польшу в качестве своего тайного центра.
"Из Польши оперативники ЦРУ могут связываться с многочисленными агентами, включая украинских и российских шпионов. Почти все сотрудники центра специальных мероприятий ЦРУ, которые взаимодействуют со своими украинскими партнёрами и силами специальных операций 20 стран, размещены на базах в Польше", – уточняет Newsweek.
Владимир Евсеев интервью
5 марта, 08:04
Владимир Евсеев: Россия для победы над ВСУ готова бить по аэродромам на территории Польши и РумынииРоссия на Украине уже напрямую воюет с НАТО, поэтому победа в СВО автоматически предотвратит большую войну в Европе.
Именно тесное взаимодействие ЦРУ и польских властей позволило сдержать дипломатический кризис. По пути из Турции на Украину Бёрнс получил из Вашингтона разведданные, что упавшая в ноябре 2022 года вблизи польского села Пшеводув зенитная ракета, вышедшая из строя, была украинской, не российской (в противном случае это могло бы расцениваться как атака РФ на государство-члена НАТО и, соответственно, на НАТО в целом), о чём сразу сообщил президенту Польши Анджею Дуде.
Польша стала главным европейским хабом, через который на Украину поставлялась западная военная техника. А вообще, как рассказали источники Newsweek в ЦРУ, для переброски оружия США используют "серый флот" коммерческих самолётов, но эти операции засекречены.
В настоящее время, как пишет издание, ВСУ снабжается по двум крупным транспортным сетям, одна из которых такова: суда доставляют грузы в порты Бельгии, Нидерландов, Германии и Польши, а затем их перевозят на Украину фурами и поездами.
ЦРУ и Белый дом просили Newsweek не раскрывать конкретные места проведения операций на территории Украины и Польши, иначе, если бы подробности рейсов "серого флота" стали известны, то Россия атаковала бы эти узлы и маршруты.
С началом поставок через Восточную Европу вооружений стоимостью в миллиарды долларов ещё одним вызовом для ЦРУ стала борьба с коррупцией, которая оказалась большой проблемой, выяснило американское издание в ходе расследования: это и кражи, и откаты.
Зеленский отбился от американских рук
"Тайная война с тайными правилами лежит в основе всего, что происходит на Украине", - говорит на условиях анонимности высокопоставленный сотрудник разведки администрации Белого дома, который непосредственно занимается планированием политики на Украине.
Он сказал, что Вашингтон и Москва имеют многолетний опыт разработки этих тайных правил, требующих, чтобы ЦРУ играло огромную роль как главный шпион, как переговорщик, как поставщик разведывательных данных, и, возможно, самое главное, ЦРУ пытается гарантировать, что война больше не выйдет из-под контроля", - пишет Newsweek.
Однако удержать ситуацию под своим контролем американцам всё же не удалось.
К июлю 2022 года, когда стало понятно, что конфликт может затянуться надолго, от символического размещения военных в Европе для "демонстрации сдерживания" США перешли к поставке на Украину военной помощи и даже дальнобойного оружия.
Но при одном условии: Киев в рамках тайных переговоров пообещал ЦРУ не применять западное оружие против России за пределами зоны боевых действий. Но слово украинская сторона не сдержала.
- РИА Новости, 1920, 03.05.2023
3 мая, 13:13
Доверие тает. Зеленский зол из-за утечек секретных документов и начал утаивать информацию от СШАОтношения между Киевом и его главным союзником, США, испортились. Виной тому – масштабная утечка секретной информации американских спецслужб, Пентагона и Белого дома
"Вашингтон тайно выразил правительству Зеленского своё недовольство по поводу атаки на "Северный поток" в сентябре прошлого года, но за этим актом саботажа последовали другие удары, в том числе атака беспилотников на сам Кремль.
Это вызвало вопросы по поводу одной из основных обязанностей ЦРУ в сфере разведки - владеть достаточной информацией о том, что планируют украинцы, одновременно влиять на них и придерживаться своего секретного соглашения с Москвой", - отмечает Newsweek.
По словам высокопоставленного американского чиновника, ЦРУ заранее не знала ни об атаке на Крымский мост утром 8 октября 2022 года, но впоследствии пыталась установить обстоятельства произошедшего, ни об атаке на военный аэродром Энгельса 5 декабря.
"ЦРУ с атакой на Крымский мост узнало, что Зеленский либо не имел полного контроля над ВСУ, либо не хотел знать об определённых действиях", - сказал представитель разведывательного сообщества США.
Все эти действия Украины, направленные против России, усложнили положение вещей и могут привести к катастрофическим последствиям, предупредил собеседник Newsweek.
"По моему скромному мнению, ЦРУ не понимает природу украинского государства и тех безрассудных политических группировок, которые в нём представлены", - сказал на условиях анонимности высокопоставленный представитель правительства Польши.
Практически невозможно убедить Украину соблюдать негласное соглашение с США об ограничении масштабов конфликта, то есть не применять американское оружие для атак против России вне зоны проведения специальной военной операции, уверен чиновник.
"Один из самых больших секретов войны на Украине заключается в том, как многого не знает ЦРУ", - констатирует Newsweek.
Александр Каргин интервью - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Вчера, 04:29
Александр Каргин: Зеленский — хитрый расчетливый политик, действующий под контролем США
Тем и опаснее становится ситуация: что задумал и как поступит Зеленский, не знают даже его заокеанские кураторы, от которых он целиком и полностью зависит как финансово, так и в плане вооружения армии для ведения боевых действий против РФ.
Даже ЦРУ не под силам распознать натуру непредсказуемого президента Украины, в отчаянии готового на любую авантюру, в том числе угрожающую жизням тысяч людей.
 
ЭксклюзивРоссия (РФ)УкраинаСШАЦРУВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСпецоперацияВСУСеверный потокЗарубежье
 
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