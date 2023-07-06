Лукашенко: реакция Путина на попытку мятежа не изменилась, но "оценки стали мягче" - 06.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230706/1047848722.html
Лукашенко: реакция Путина на попытку мятежа не изменилась, но "оценки стали мягче"
Лукашенко: реакция Путина на попытку мятежа не изменилась, но "оценки стали мягче" - 06.07.2023 Украина.ру
Лукашенко: реакция Путина на попытку мятежа не изменилась, но "оценки стали мягче"
Президент России Владимир Путин давно знаком с Евгением Пригожиным, и у них сложились хорошие отношения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщили корреспонденты БЕЛТА
2023-07-06T14:34
2023-07-06T14:34
новости
александр лукашенко
чвк "вагнер"
белоруссия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039729401_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_32b0a8f00fe1fb2439dc7ab369c669bb.jpg
Президент России Владимир Путин знает Евгения Пригожина "еще с Санкт-Петербурга, когда они там жили и работали", и у них были "очень добрые отношения друг с другом", сказал Лукашенко.Он добавил, что первая реакция президента Владимира Путина на попытку вооруженного мятежа Пригожина не поменялась, но "оценки стали гораздо мягче".Он отметил, что не видит рисков для Белоруссии, если на определённых условиях бойцы ЧВК "Вагнер" будут размещены на территории страны. Если нужно будет задействовать подразделение "Вагнера" для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно на любом направлении.По его словам, Пригожин до сих пор находится в России, а его бойцы размещены в своих постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронтаРанее он отмечал, что пунктов по набору в группу "Вагнер" в Белоруссии не будет, однако расположиться на территории республики они могут, для этого бойцам предложили одну из заброшенных воинских частей.Евгений Пригожин в конце июня предпринял попытку мятежа в России. Он объявил о проведении "марша справедливости". Бойцы ЧВК "Вагнер" пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Ситуация была урегулирована при посредничестве Александра Лукашенко.
https://ukraina.ru/20230706/1047847457.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039729401_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d853fa861aa7a35615af22699878c890.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, александр лукашенко, чвк "вагнер", белоруссия, владимир путин
Новости, Александр Лукашенко, ЧВК "Вагнер", Белоруссия, Владимир Путин

Лукашенко: реакция Путина на попытку мятежа не изменилась, но "оценки стали мягче"

14:34 06.07.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин давно знаком с Евгением Пригожиным, и у них сложились хорошие отношения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщили корреспонденты БЕЛТА
Президент России Владимир Путин знает Евгения Пригожина "еще с Санкт-Петербурга, когда они там жили и работали", и у них были "очень добрые отношения друг с другом", сказал Лукашенко.
Он добавил, что первая реакция президента Владимира Путина на попытку вооруженного мятежа Пригожина не поменялась, но "оценки стали гораздо мягче".
"А что касается "предатели", "изменники" и прочее — это была первая реакция президента Путина утром в субботу. Я думаю, что с течением времени она, может, и не поменялась, оценки, может быть, не изменились, но стали гораздо мягче. И одно дело высказать на весь мир, а другое дело, что у тебя внутри",— добавил белорусский лидер.
Он отметил, что не видит рисков для Белоруссии, если на определённых условиях бойцы ЧВК "Вагнер" будут размещены на территории страны. Если нужно будет задействовать подразделение "Вагнера" для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно на любом направлении.
По его словам, Пригожин до сих пор находится в России, а его бойцы размещены в своих постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта
"Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может быть, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Беларуси его нет", - подчеркнул Лукашенко.
Ранее он отмечал, что пунктов по набору в группу "Вагнер" в Белоруссии не будет, однако расположиться на территории республики они могут, для этого бойцам предложили одну из заброшенных воинских частей.
Евгений Пригожин в конце июня предпринял попытку мятежа в России. Он объявил о проведении "марша справедливости". Бойцы ЧВК "Вагнер" пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Ситуация была урегулирована при посредничестве Александра Лукашенко.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
13:51
Европа готова к переговорам, а Зеленский занял крайнюю позицию - ЛукашенкоВ Европе готовы к переговорам по Украине, а президент Украины Владимир Зеленский занимает крайнюю позицию – воевать до полного возврата территорий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщили корреспонденты БЕЛТА
 
НовостиАлександр ЛукашенкоЧВК "Вагнер"БелоруссияВладимир Путин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:51Посол Грузии на Украине покинул Киев - СМИ
14:36В Минобороны РФ заявили об успешном ударе по расположению наемников на Украине
14:34Лукашенко: реакция Путина на попытку мятежа не изменилась, но "оценки стали мягче"
14:33Президент Литвы наградил рыцарскими крестами украинских чиновников
14:06Лукашенко: Переговоры по Украине возможны осенью
13:57Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" - Миллер
13:52Песков прокомментировал визит Зеленского в Болгарию
13:51Европа готова к переговорам, а Зеленский занял крайнюю позицию - Лукашенко
13:44Чем дольше, тем лучше: зачем Украина меняет стратегию наступления - Ищенко. Видео
13:38В Киево-Печерской оставят места только для монахов, судьба святых мощей неизвестна
13:22"Руки развязаны": Лукашенко назвал условие для применения ядерного оружия
13:21Заявления Лукашенко по переговорам и ЯО, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 июля
13:21"Если у Зеленского есть совесть, пусть прекратит гонения". Как верующие отстаивают Киево-Печерскую лавру
13:18Игорь Юшков о деиндустриализации Европы и газификации Азии
13:09Лживая правда Зеленского
13:03Украина хотела выдать позор за героизм. История необычного праздника Севастополя и его защитников
13:03"Профильная" профессия: стали известны подробности о задержанном в Закарпатье торговце детьми
12:50Зеленский приехал в Болгарию на встречу с руководством страны
12:50"Это большой риск". Военный эксперт рассказал о скрытых для мощного удара резервах ВСУ
12:40Украинский военнопленный рассказал, как натовские инструкторы учат убивать русских
Лента новостейМолния