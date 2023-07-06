https://ukraina.ru/20230706/1047848722.html

Лукашенко: реакция Путина на попытку мятежа не изменилась, но "оценки стали мягче"

Лукашенко: реакция Путина на попытку мятежа не изменилась, но "оценки стали мягче" - 06.07.2023 Украина.ру

Лукашенко: реакция Путина на попытку мятежа не изменилась, но "оценки стали мягче"

Президент России Владимир Путин давно знаком с Евгением Пригожиным, и у них сложились хорошие отношения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщили корреспонденты БЕЛТА

2023-07-06T14:34

2023-07-06T14:34

2023-07-06T14:34

новости

александр лукашенко

чвк "вагнер"

белоруссия

владимир путин

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Президент России Владимир Путин знает Евгения Пригожина "еще с Санкт-Петербурга, когда они там жили и работали", и у них были "очень добрые отношения друг с другом", сказал Лукашенко.Он добавил, что первая реакция президента Владимира Путина на попытку вооруженного мятежа Пригожина не поменялась, но "оценки стали гораздо мягче".Он отметил, что не видит рисков для Белоруссии, если на определённых условиях бойцы ЧВК "Вагнер" будут размещены на территории страны. Если нужно будет задействовать подразделение "Вагнера" для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно на любом направлении.По его словам, Пригожин до сих пор находится в России, а его бойцы размещены в своих постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронтаРанее он отмечал, что пунктов по набору в группу "Вагнер" в Белоруссии не будет, однако расположиться на территории республики они могут, для этого бойцам предложили одну из заброшенных воинских частей.Евгений Пригожин в конце июня предпринял попытку мятежа в России. Он объявил о проведении "марша справедливости". Бойцы ЧВК "Вагнер" пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Ситуация была урегулирована при посредничестве Александра Лукашенко.

https://ukraina.ru/20230706/1047847457.html

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новости, александр лукашенко, чвк "вагнер", белоруссия, владимир путин