https://ukraina.ru/20230706/1047846001.html

Виктор Литовкин: Американцам не жаль украинцев, но их не жалеет и Зеленский

Виктор Литовкин: Американцам не жаль украинцев, но их не жалеет и Зеленский - 06.07.2023 Украина.ру

Виктор Литовкин: Американцам не жаль украинцев, но их не жалеет и Зеленский

По американским данным, Украина потеряла 15 тысяч человек только за две недели боев на Артемовском и Запорожском направлении. Столько Советский Союз потерял за десять лет войны в Афганистане. А за все время СВО потери Украины составили 350 тысяч человек, отметил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин

2023-07-06T15:41

2023-07-06T15:41

2023-07-06T17:08

интервью

виктор литовкин

сво

украина

потери всу

вооружения

запад

f-16

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Виктор, процитирую заявление президента Сербии Александра Вучича: «Я ожидаю большого наступления Украины в двух направлениях — одно возле Бахмута, он же Артемовск, другое окажется более масштабное, направленное к Энергодару и Мелитополю». Разделяете ли вы подобную стратегию, и ожидать ли активизации Киева до начала саммита НАТО?— Безусловно, все эти наступательные действия должны быть осуществлены до начала саммита, потому что на саммит Украина должна представить результаты, добиваясь «перемоги» (победы. — Ред.) над Россией, выполняя волю своих кураторов из Вашингтона, Брюсселя и Лондона.В первую очередь, конечно, те направления, которые назвал Вучич — это действительно важные направления, но я бы еще не забывал о Херсоне. Там тоже есть обмелевший Днепр. Украина пытается и там добиться успеха. Тем более какие-то шансы на это есть.У Украины есть высадочные средства — тридцать или больше быстроходных катеров, которые она может использовать, хотя я не очень сильно представляю, как она может преодолеть эти метровые залежи ила, которые образовались после схода воды в русле Днепра.Но Украина может использовать это, она уже предприняла атаку на мост Антоновский, и нам с большим трудом удалось выбить ее из-под моста, (ликвидировать. — Ред.) тот плацдарм, который они организовали на левом берегу Днепра для того, чтобы продолжить эту атаку.Но то, что одним из основных направлений может быть Бердянск и Мелитополь — тоже напрашивается это направление.Почему? Украине очень важно разрубить связь между нашей группировкой на юге Украины, чтобы не было возможности посуху снабжать Крым продовольствием и боеприпасами, вооружением и т. д. Им нужен выход к Азовскому морю, который они потеряли. И само Азовское море, которое они тоже потеряли, чтобы по Азовскому морю можно было получать помощь Запада.Хотя понятно, что под Крымским мостом никого бы не пропустили, кто нам не нужен и кто действует в пользу Украины, но тем не менее такой символический жест, — что Украина вышла на берег Азовского моря, что Азовское море опять теперь часть Украины, — им очень важен, чтобы показать свои «перемоги» (победы. — Ред.).Ну и Артемовск — это не просто значимое место и так называемый Бахмут. Это Угледарская дуга. Это то последнее препятствие, которое стоит перед нашими войсками для полного освобождения ДНР. Это Краматорск, по которому мы недавно нанесли обезоруживающий удар по кафе, в котором собралось руководство НАТО, руководство этой группировки — очень болезненный удар по украинским и натовским интересам.Овладение Артемовском, которое может случиться, если Украина этого добьется, — а она стремится к этому, — может препятствовать полному освобождению ДНР.Так что все эти направления действительно важны. Но я бы не забывал еще направления на Брянск и Белгород, потому что это тоже те направления, на которых Украина хочет устраивать нам диверсионно-террористические акты, а может и зайти какой-то группировкой серьезной, захватить какой-то населенный город, чтобы шантажировать Россию, чтобы растянуть ее силы и заставить обнажить какие-то территории на линии фронта.Неслучайно мы направили в Белгородскую область чеченские подразделения, которые следят за этой территорией и делают все возможное, чтобы не допустить украинские диверсионно-террористические группировки на нашу территорию.Вот такие основные направления возможных ударов я вижу со стороны Украины. Но не будем забывать еще и направление на Белоруссию, там тоже неслучайно Украина держит группировку где-то в двадцать тысяч войск. Она, конечно, говорит о том, что со стороны Белоруссии, тем более, когда там появился «Вагнер», может начаться атака на западные области Украины, чтобы отрезать от Польши Западную Украину.Но тем не менее это может быть удар и со стороны Белоруссии, и может быть удар со стороны Украины. Так что эта точка напряжения тоже существует.— Вне зависимости от успехов или провалов до наступления июльского саммита НАТО там будет затрагиваться разговор о новых траншах, о новых передачах военной помощи Киеву. Рассчитывать ли на передачу F-16 и возникнут ли у нас в связи с этим затруднения на фронте?— Я думаю, что к июльскому саммиту никакие F-16 Украина не получит. И у меня большой вопрос, получит ли она F-16 вообще. Я много раз на эту тему говорил, но не боюсь повториться, скажу еще раз. Самолет, сам F-16, я не буду говорить, что он устаревший, уступает нашим Су-30 и Су-35. Это аксиома, и поэтому смысла нет об этом говорить.Но вопрос в другом. Подготовка украинских летчиков, хотя началась она достаточно давно, как на Западе высказываются: это не только научить украинского летчика взлетать на этом самолете, садиться на этом самолете и летать на этом самолете в воздухе. Это не проблема, по большому счету. Любой опытный летчик может это сделать. Я много раз видел, как на международных авиационных выставках садились иностранные летчики в наши самолеты, взлетали, кружили над аэродромом в воздухе, потом садились. И в одиночестве, и в спарке. Если наш летчик сидел спереди, а он сзади, но ему давали возможность и взлетать, и садиться — под контролем нашего летчика.Это не проблема. К любому самолету можно присесть и понять, где рычаг один, другой, третий, в общем, где основные рычаги.Другое дело — вести воздушный бой. В одиночестве, в паре или в большем составе. Этому долго учиться надо, потому что это зависит не только от тебя — это зависит еще от твоих коллег, которые будут летать рядом с тобой. Они должны тебя понимать с полуслова, и ты должен их понимать с полуслова. Это длительный период подготовки, в том числе, и для нанесения ударов по наземным целям.Но это одна сторона вопроса — подготовка летчика. Другая сторона вопроса — наиболее сложная и затратная — это создание инфраструктуры аэродромов, на которые должен садиться и взлетать F-16.Это не только взлетно-посадочная полоса, это не проблема. Самолет может сесть и на шоссе хорошее, бетонное, и взлететь с него, но аэродром — это командирская вышка, радиолокационные станции, которые будут следить за небом и ориентировать летчика, где есть какие цели и т. д., подсказывать ему. И сами будут следить за тем, чтобы на аэродром не нанесли удар.Это техника эксплуатационной части, так называемые ТЭЧ. Это небольшие заводы по обслуживанию самолета перед его вылетом и после его возвращения. Это заводы по производству воздуха высокого давления. Заводы по очистке авиационного керосина, его фильтрации. Ангары, где должны стоять самолеты, чтобы их не уничтожили бомбардировки противника. Склады с боеприпасами, с ракетами «воздух — воздух» и т. д.Это огромный комплекс, дорогостоящий комплекс, где его на Украине размещать — непонятно, потому что сейчас на Украине в воздухе доминирует российская авиация. И если Украина будет создавать такой комплекс или Украина вместе со своими кураторами будет такой аэродром создавать — этого не спрячешь от любой разведки. Я не говорю о космической, но и от наземной разведки не спрячешь.– В общем, он будет первой мишенью.– Вы абсолютно правы. Есть вторая сторона. Такие комплексы будут в Румынии, будут в Польше, но тогда самолеты будут взлетать оттуда, прилетать на Украину, вести какие-то боевые действия. Но, поскольку в воздухе господство имеет России – мы их будем убивать, уничтожать. Тем более, F-16 – радиус действия 600 километров. То есть, какие-то 100–120 км он должен потратить туда и обратно в небе Польши.Остается совсем маленький радиус – и он должен умудриться за этот маленький радиус найти цель, нанести по ней удар и вернуться назад. Ну что, мы будем сидеть и смотреть, как он будет летать и наносить эти удары? Мы будем смотреть, как он будет прикрывать наступающие украинские бронечасти?Конечно, нет. Мы будем встречать эти самолеты, уничтожать их. И опять украинская армия останется без прикрытия в воздухе. Поэтому – идея эта прекрасная, но она была прекрасная год-два тому назад, а сейчас она бессмысленная. Ну, только символический жест, что Запад поддерживает Украину, он готов ей отдать все, что угодно, начиная от ракет ATACMS, заканчивая F-16.Ну да, можно потратить еще какие-то миллионы долларов на помощь Украине, но это абсолютно будет бесполезно.Пугать российские вооруженные силы самолетом F-16, я думаю, смысла нет. В информационном пространстве – да, F-16, да, 4,5 тысячи самолетов таких выпущено. Да, они проявили себя в небе Ирака, в Сирии, можно сколько угодно это рассказывать. Но там не было российских Су-30, Су-35. И однодвигательный самолет против двухдвигательного – это определенный недостаток для воздушного боя. Тем более, что маневренность F-16 не сравнима с маневренности наших самолетов Су-30 и Су-35, у которых есть изменяемый вектор тяги на двигателях, которые могут на одном месте разворачиваться. А F-16, чтобы совершить такой маневр, надо полнеба прочертить.– Если так молятся украинские власти на F-16, то поддержки авиации, получается, нет, а как без поддержки авиации рассчитывать на успех в контрнаступлении?– Вот, это - "безумству храбрых поем мы песню", такое есть выражение. Только здесь – "безумству обреченных поем мы траурный марш", так бы я переделал эти горьковские слова. Дело в том, что самолеты им не дали, а что-то предъявлять надо саммиту НАТО в Вильнюсе, и поэтому они ринулись без прикрытия с воздуха в наступление.Ну вот самые простые примеры, цифры меня эти поражают. Они за две недели наступления, контрнаступа, как они его называют, потеряли 15 тысяч человек, по американским данным.Что такое 15 тысяч человек? 15 тысяч своих солдат и офицеров мы потеряли за десять лет войны в Афганистане. 10 лет войны в Афганистане и две недели боев на Артемовском и Запорожском направлении. И 259 танков, как говорил Владимир Владимирович Путин – "намолотили наши мужики". Больше семисот боевых бронированных машин – самых разных, включая "Страйкеры" и другие машины американские. Про беспилотники я говорить не буду, там вообще без счета.Как можно так наступать, зная, что тебя будут уничтожать? Только безумцы могут это делать, ну – или это попытка сделать приятное саммиту НАТО в Вильнюсе. Но укладывать в гробы, даже не в гробы, а в землю своих людей, свою армию…Я понимаю, что американцам не жалко украинцев, они готовы воевать в Украине до последнего украинца. Но Зеленский и его камарилья должны понимать, что они оставляют свою страну без генофонда, без мужчин от 18 до 50 лет. Я помню, что тоже это американские данные, когда утверждалось, что за время СВО Украина потеряла 350 тысяч мужчин.По статистике армейской, на каждого погибшего приходится 3-4 раненых и увечных. Это больше миллиона мужчин погибло. Не от кого будет женщинам рожать детей, некому будет потом работать на Украине, поднимать ее промышленность, сельское хозяйство, культуру украинскую потрясающую, я имею в виду настоящую культуру, а не ту, которая сейчас навязывается на Украине, народную культуру Украины.И что? С чем останется Украина? Войны когда-то заканчиваются. Любые войны заканчиваются. С чем будет Украина жить? И вообще, останется ли Украина как нация, как народ? Вот, в чем вопрос!Но Зеленского и его хунту это абсолютно не волнует. Их волнует собственная судьба, а их судьба зависит от Вашингтона и Брюсселя, в первую очередь.

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, виктор литовкин, сво, украина, потери всу, вооружения, запад, f-16