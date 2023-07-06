"Профильная" профессия: стали известны подробности о задержанном в Закарпатье торговце детьми

Буданов ответил на вопрос о причастности ГУР к подрыву "Северных потоков" и убийствам в России Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов дал интервью The Times, в котором в частности, ответил на вопрос о причастности своего ведомства к подрыву "Северных потоков" и резонансным убийствам в России