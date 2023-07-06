"Профильная" профессия: стали известны подробности о задержанном в Закарпатье торговце детьми - 06.07.2023 Украина.ру
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"Профильная" профессия: стали известны подробности о задержанном в Закарпатье торговце детьми
"Профильная" профессия: стали известны подробности о задержанном в Закарпатье торговце детьми - 06.07.2023 Украина.ру
"Профильная" профессия: стали известны подробности о задержанном в Закарпатье торговце детьми
Задержанный в Закарпатье торговец несовершеннолетними работал воспитателем в детском доме. Информацию об этом 6 июля обнародовал Телеграм-канал Украина.ру
2023-07-06T13:03
2023-07-06T13:03
новости
украина
дети
торговля
органы
закарпатье
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В конце июня украинская полиция сообщила о задержании на КПП "Малые Селменцы" на украинско-словацкой границе уроженца Закарпатья, который продавал украинских детей возрасте 1-2 года на органы в Европу.Известно, что до задержания мужчина уже успел реализовать по меньшей мере три таких сделки.
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новости, украина, дети, торговля, органы, закарпатье
Новости, Украина, дети, торговля, органы, Закарпатье

"Профильная" профессия: стали известны подробности о задержанном в Закарпатье торговце детьми

13:03 06.07.2023
 
© РИА Новости . Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкОтделение для беременных с коронавирусом в роддоме Краснодара
Отделение для беременных с коронавирусом в роддоме Краснодара - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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Задержанный в Закарпатье торговец несовершеннолетними работал воспитателем в детском доме. Информацию об этом 6 июля обнародовал Телеграм-канал Украина.ру
"Тревогу забила жительница Житомира, которой "предприниматель" предложил 5000 долларов за ее 11-месячного сына. Разговор с ней велся о передаче ребенка якобы на усыновление в одну из европейских семей. Однако, по оперативной информации правоохранительных органов, никаких приемных родителей не существовало - малышей передавали прямо в руки "черным" трансплантологам", - говорится в публикации.
В конце июня украинская полиция сообщила о задержании на КПП "Малые Селменцы" на украинско-словацкой границе уроженца Закарпатья, который продавал украинских детей возрасте 1-2 года на органы в Европу.
Известно, что до задержания мужчина уже успел реализовать по меньшей мере три таких сделки.
Кирилл Буданов
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