https://ukraina.ru/20230706/1047843937.html
"Украина — идеальный полигон для испытаний западного оружия". Эксперты об откровениях Резникова
"Украина — идеальный полигон для испытаний западного оружия". Эксперты об откровениях Резникова - 06.07.2023 Украина.ру
"Украина — идеальный полигон для испытаний западного оружия". Эксперты об откровениях Резникова
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Financial Times заявил, что страна является идеальным полигоном для испытания западного оружия. Украина.ру, 06.07.2023
2023-07-06T12:40
2023-07-06T12:40
2023-07-06T13:59
эксклюзив
резников
запад
нато
оружие
испытание
полигон
александр коц
дмитрий василец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/89/1034328911_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_8d3c0a41cc923e9c1b1f56d7d3b11346.jpg
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Financial Times заявил, что страна является идеальным полигоном для испытания западного оружия.«Для военной промышленности мира лучшего полигона не придумаешь», — заявил Резников.Как отмечает издание, передача Киеву зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а также недавно разработанных Германией систем противовоздушной обороны IRIS-T позволила впервые подвергнуть совместному испытанию «все различные системы уровня НАТО».«Системы работают вместе ... Им это тоже очень важно знать», — заявил Резников.Он добавил, что западные союзники Киева «на самом деле могут увидеть, работает ли их оружие, насколько эффективно оно работает и нужно ли его модернизировать».Хотя Резников известен резкими заявлениями, но слова министра прозвучали уж слишком откровенно как для политической фигуры. Что об этом думают эксперты и лидеры мнений — в обзоре соцсетей от издания Украина.ру.Директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина:Украина является идеальным «испытательным полигоном» для западного оружия.Это слова министра обороны Украины Алексея Резникова из интервью британской Financial Times. Издание подчёркивает:«Война на Украине — это первый случай, когда оружие НАТО используется в больших масштабах против российской армии. И это дает западным военным бесценную информацию о характеристиках их вооружения».По мнению Резникова, «для военной промышленности мира лучшего испытательного полигона и не придумаешь».Добавим, что Украина — это не только полигон для испытаний западного оружия, но и полигон для его утилизации. А также место для проверки тактики и стратегии НАТО по ведению боевых действий против России. И, конечно же, это ещё и «война до последнего украинца».Что останется от самой территории и населения после таких опытов Запада? Западным хозяевам всё равно. А менеджеры среднего звена из их проекта «Украина» в лице шайки Зеленского надеются наворовать на всю оставшуюся жизнь и жить за границей.Такова суровая цена отсутствия политической субъектности данной территории. Геополитический подарок СССР и России достался слабой и коррумпированной украинской элите. Она окончательно упустила свой шанс на создание полноценного государства.Журналист Игорь Гомольский:Резников — это чудо что такое. Назвать собственное государство испытательным полигоном — гениально. Странно, что людей подопытными кроликами назначить не решился.И в этом нет ничего удивительного. Во-первых, правду говорить легко и приятно. Даже Резникову. Во-вторых, эта компашка уже абсолютно уверена, что деваться людям некуда. Можно не миндальничать. В-третьих, не за интеллект их так ценят западные партнеры. Вот совсем не за него.Политик и журналист Дмитрий Василец:Министр обороны Зеленского пан Алексей Резников пошел во все тяжкие и назвал свою страну «идеальным полигоном» для натовского вооружения.Зеленский добился своего, превратив страну в полигон и поле боя для блока НАТО, предательство украинского народа выглядит именно так, при этом некоторые особо одаренные особи продолжают как попугаи повторять, что они воюют «за Украину»…Военкор Александр Коц:Удивительно точно министр обороны Украины озвучил отношение нынешней киевской власти к своей стране:«Западные союзники на самом деле могут увидеть, работает ли их оружие, насколько эффективно оно работает и нужно ли его модернизировать, — выдал на голубом глазу Резников. — Для военной промышленности мира лучшего полигона не придумаешь».Я бы обратил внимание на это высказывание даже не солдат ВСУ, а их жен и матерей — ваших мужиков на убой отправляют в рамках испытаний западного оружия. Об этом официально заявлено главой вашего Минобороны.Украинский дипломат Андрей Телиженко:Киевский режим даже не скрывает, что они просто используют Украину как полигон для стран Запада и украинцы в этом подопытные мыши.* Орфография и пунктуация авторов сохранены.
https://ukraina.ru/20230628/1047626299.html
https://ukraina.ru/20230705/1047816543.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/89/1034328911_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_b50f71733e7fd78ed2c21618325660e5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
эксклюзив, резников, запад, нато, оружие, испытание, полигон, александр коц, дмитрий василец
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Financial Times заявил, что страна является идеальным полигоном для испытания западного оружия.
«Для военной промышленности мира лучшего полигона не придумаешь», — заявил Резников.
Как отмечает издание, передача Киеву зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а также недавно разработанных Германией систем противовоздушной обороны IRIS-T позволила впервые подвергнуть совместному испытанию «все различные системы уровня НАТО».
«Системы работают вместе ... Им это тоже очень важно знать», — заявил Резников.
Он добавил, что западные союзники Киева «на самом деле могут увидеть, работает ли их оружие, насколько эффективно оно работает и нужно ли его модернизировать».
Хотя Резников известен резкими заявлениями, но слова министра прозвучали уж слишком откровенно как для политической фигуры. Что об этом думают эксперты и лидеры мнений — в обзоре соцсетей от издания Украина.ру.
Директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина:
Украина является идеальным «испытательным полигоном» для западного оружия.
Это слова министра обороны Украины Алексея Резникова из интервью британской Financial Times. Издание подчёркивает:
«Война на Украине — это первый случай, когда оружие НАТО используется в больших масштабах против российской армии. И это дает западным военным бесценную информацию о характеристиках их вооружения».
По мнению Резникова, «для военной промышленности мира лучшего испытательного полигона и не придумаешь».
Добавим, что Украина — это не только полигон для испытаний западного оружия, но и полигон для его утилизации. А также место для проверки тактики и стратегии НАТО по ведению боевых действий против России. И, конечно же, это ещё и «война до последнего украинца».
Что останется от самой территории и населения после таких опытов Запада? Западным хозяевам всё равно. А менеджеры среднего звена из их проекта «Украина» в лице шайки Зеленского надеются наворовать на всю оставшуюся жизнь и жить за границей.
Такова суровая цена отсутствия политической субъектности данной территории. Геополитический подарок СССР и России достался слабой и коррумпированной украинской элите. Она окончательно упустила свой шанс на создание полноценного государства.
Журналист Игорь Гомольский:
Резников — это чудо что такое. Назвать собственное государство испытательным полигоном — гениально. Странно, что людей подопытными кроликами назначить не решился.
И в этом нет ничего удивительного. Во-первых, правду говорить легко и приятно. Даже Резникову. Во-вторых, эта компашка уже абсолютно уверена, что деваться людям некуда. Можно не миндальничать. В-третьих, не за интеллект их так ценят западные партнеры. Вот совсем не за него.
Политик и журналист Дмитрий Василец:
Министр обороны Зеленского пан Алексей Резников пошел во все тяжкие и назвал свою страну «идеальным полигоном» для натовского вооружения.
Зеленский добился своего, превратив страну в полигон и поле боя для блока НАТО, предательство украинского народа выглядит именно так, при этом некоторые особо одаренные особи продолжают как попугаи повторять, что они воюют «за Украину»…
Удивительно точно министр обороны Украины озвучил отношение нынешней киевской власти к своей стране:
«Западные союзники на самом деле могут увидеть, работает ли их оружие, насколько эффективно оно работает и нужно ли его модернизировать, — выдал на голубом глазу Резников. — Для военной промышленности мира лучшего полигона не придумаешь».
Я бы обратил внимание на это высказывание даже не солдат ВСУ, а их жен и матерей — ваших мужиков на убой отправляют в рамках испытаний западного оружия. Об этом официально заявлено главой вашего Минобороны.
Украинский дипломат Андрей Телиженко:
Киевский режим даже не скрывает, что они просто используют Украину как полигон для стран Запада и украинцы в этом подопытные мыши.
* Орфография и пунктуация авторов сохранены.