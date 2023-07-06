https://ukraina.ru/20230706/1047843937.html

"Украина — идеальный полигон для испытаний западного оружия". Эксперты об откровениях Резникова

"Украина — идеальный полигон для испытаний западного оружия". Эксперты об откровениях Резникова - 06.07.2023 Украина.ру

"Украина — идеальный полигон для испытаний западного оружия". Эксперты об откровениях Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Financial Times заявил, что страна является идеальным полигоном для испытания западного оружия. Украина.ру, 06.07.2023

2023-07-06T12:40

2023-07-06T12:40

2023-07-06T13:59

эксклюзив

резников

запад

нато

оружие

испытание

полигон

александр коц

дмитрий василец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/89/1034328911_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_8d3c0a41cc923e9c1b1f56d7d3b11346.jpg

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Financial Times заявил, что страна является идеальным полигоном для испытания западного оружия.«Для военной промышленности мира лучшего полигона не придумаешь», — заявил Резников.Как отмечает издание, передача Киеву зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а также недавно разработанных Германией систем противовоздушной обороны IRIS-T позволила впервые подвергнуть совместному испытанию «все различные системы уровня НАТО».«Системы работают вместе ... Им это тоже очень важно знать», — заявил Резников.Он добавил, что западные союзники Киева «на самом деле могут увидеть, работает ли их оружие, насколько эффективно оно работает и нужно ли его модернизировать».Хотя Резников известен резкими заявлениями, но слова министра прозвучали уж слишком откровенно как для политической фигуры. Что об этом думают эксперты и лидеры мнений — в обзоре соцсетей от издания Украина.ру.Директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина:Украина является идеальным «испытательным полигоном» для западного оружия.Это слова министра обороны Украины Алексея Резникова из интервью британской Financial Times. Издание подчёркивает:«Война на Украине — это первый случай, когда оружие НАТО используется в больших масштабах против российской армии. И это дает западным военным бесценную информацию о характеристиках их вооружения».По мнению Резникова, «для военной промышленности мира лучшего испытательного полигона и не придумаешь».Добавим, что Украина — это не только полигон для испытаний западного оружия, но и полигон для его утилизации. А также место для проверки тактики и стратегии НАТО по ведению боевых действий против России. И, конечно же, это ещё и «война до последнего украинца».Что останется от самой территории и населения после таких опытов Запада? Западным хозяевам всё равно. А менеджеры среднего звена из их проекта «Украина» в лице шайки Зеленского надеются наворовать на всю оставшуюся жизнь и жить за границей.Такова суровая цена отсутствия политической субъектности данной территории. Геополитический подарок СССР и России достался слабой и коррумпированной украинской элите. Она окончательно упустила свой шанс на создание полноценного государства.Журналист Игорь Гомольский:Резников — это чудо что такое. Назвать собственное государство испытательным полигоном — гениально. Странно, что людей подопытными кроликами назначить не решился.И в этом нет ничего удивительного. Во-первых, правду говорить легко и приятно. Даже Резникову. Во-вторых, эта компашка уже абсолютно уверена, что деваться людям некуда. Можно не миндальничать. В-третьих, не за интеллект их так ценят западные партнеры. Вот совсем не за него.Политик и журналист Дмитрий Василец:Министр обороны Зеленского пан Алексей Резников пошел во все тяжкие и назвал свою страну «идеальным полигоном» для натовского вооружения.Зеленский добился своего, превратив страну в полигон и поле боя для блока НАТО, предательство украинского народа выглядит именно так, при этом некоторые особо одаренные особи продолжают как попугаи повторять, что они воюют «за Украину»…Военкор Александр Коц:Удивительно точно министр обороны Украины озвучил отношение нынешней киевской власти к своей стране:«Западные союзники на самом деле могут увидеть, работает ли их оружие, насколько эффективно оно работает и нужно ли его модернизировать, — выдал на голубом глазу Резников. — Для военной промышленности мира лучшего полигона не придумаешь».Я бы обратил внимание на это высказывание даже не солдат ВСУ, а их жен и матерей — ваших мужиков на убой отправляют в рамках испытаний западного оружия. Об этом официально заявлено главой вашего Минобороны.Украинский дипломат Андрей Телиженко:Киевский режим даже не скрывает, что они просто используют Украину как полигон для стран Запада и украинцы в этом подопытные мыши.* Орфография и пунктуация авторов сохранены.

https://ukraina.ru/20230628/1047626299.html

https://ukraina.ru/20230705/1047816543.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, резников, запад, нато, оружие, испытание, полигон, александр коц, дмитрий василец