https://ukraina.ru/20230706/1047842248.html
Лукьянов о грузинской мечте, расширении НАТО и исторических аналогиях СВО. Видео
Лукьянов о грузинской мечте, расширении НАТО и исторических аналогиях СВО. Видео - 06.07.2023 Украина.ру
Лукьянов о грузинской мечте, расширении НАТО и исторических аналогиях СВО. Видео
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов в эфире Украина.ру прокомментировал попытки Грузии получить статус кандидата в члены ЕС,... Украина.ру, 06.07.2023
2023-07-06T11:43
2023-07-06T11:43
2023-07-06T11:43
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история
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Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов в эфире Украина.ру прокомментировал попытки Грузии получить статус кандидата в члены ЕС, а также рассказал о предстоящем саммите НАТО и о последствиях беспорядков во Франции: 00:37 - Получит ли Грузия статус кандидата в члены ЕС? 03:12 - Последствия саммита НАТО для Украины; 04:57 - Кто следующий член военного блока? 06:47 - Саммит глав государств ШОС: концепция объединения; 09:25 - Конфликт на Украине: исторические аналогии; 12:10 – О беспорядках во Франции; 14:54 - Зерновая сделка: а есть ли причины продлевать?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видеоигры, россия (рф), украина, сво, нато, грузия, членство, шос, саммит, история, швеция, франция, беспорядки, видео
видеоигры, Россия (РФ), Украина, СВО, НАТО, Грузия, членство, ШОС, саммит, История, Швеция, Франция, Беспорядки
Лукьянов о грузинской мечте, расширении НАТО и исторических аналогиях СВО. Видео
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов в эфире Украина.ру прокомментировал попытки Грузии получить статус кандидата в члены ЕС, а также рассказал о предстоящем саммите НАТО и о последствиях беспорядков во Франции:
00:37 - Получит ли Грузия статус кандидата в члены ЕС?
03:12 - Последствия саммита НАТО для Украины;
04:57 - Кто следующий член военного блока?
06:47 - Саммит глав государств ШОС: концепция объединения;
09:25 - Конфликт на Украине: исторические аналогии;
12:10 – О беспорядках во Франции;
14:54 - Зерновая сделка: а есть ли причины продлевать?