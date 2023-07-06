Лукьянов о грузинской мечте, расширении НАТО и исторических аналогиях СВО. Видео - 06.07.2023 Украина.ру
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Лукьянов о грузинской мечте, расширении НАТО и исторических аналогиях СВО. Видео
Лукьянов о грузинской мечте, расширении НАТО и исторических аналогиях СВО. Видео - 06.07.2023 Украина.ру
Лукьянов о грузинской мечте, расширении НАТО и исторических аналогиях СВО. Видео
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов в эфире Украина.ру прокомментировал попытки Грузии получить статус кандидата в члены ЕС,... Украина.ру, 06.07.2023
2023-07-06T11:43
2023-07-06T11:43
видеоигры
россия (рф)
украина
сво
нато
грузия
членство
шос
саммит
история
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Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов в эфире Украина.ру прокомментировал попытки Грузии получить статус кандидата в члены ЕС, а также рассказал о предстоящем саммите НАТО и о последствиях беспорядков во Франции: 00:37 - Получит ли Грузия статус кандидата в члены ЕС? 03:12 - Последствия саммита НАТО для Украины; 04:57 - Кто следующий член военного блока? 06:47 - Саммит глав государств ШОС: концепция объединения; 09:25 - Конфликт на Украине: исторические аналогии; 12:10 – О беспорядках во Франции; 14:54 - Зерновая сделка: а есть ли причины продлевать?
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видеоигры, россия (рф), украина, сво, нато, грузия, членство, шос, саммит, история, швеция, франция, беспорядки, видео
видеоигры, Россия (РФ), Украина, СВО, НАТО, Грузия, членство, ШОС, саммит, История, Швеция, Франция, Беспорядки

Лукьянов о грузинской мечте, расширении НАТО и исторических аналогиях СВО. Видео

11:43 06.07.2023
 
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Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов в эфире Украина.ру прокомментировал попытки Грузии получить статус кандидата в члены ЕС, а также рассказал о предстоящем саммите НАТО и о последствиях беспорядков во Франции:
00:37 - Получит ли Грузия статус кандидата в члены ЕС?
03:12 - Последствия саммита НАТО для Украины;
04:57 - Кто следующий член военного блока?
06:47 - Саммит глав государств ШОС: концепция объединения;
09:25 - Конфликт на Украине: исторические аналогии;
12:10 – О беспорядках во Франции;
14:54 - Зерновая сделка: а есть ли причины продлевать?
 
видеоигрыРоссия (РФ)УкраинаСВОНАТОГрузиячленствоШОСсаммитИсторияШвецияФранцияБеспорядки
 
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