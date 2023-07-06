https://ukraina.ru/20230706/1047842248.html

Лукьянов о грузинской мечте, расширении НАТО и исторических аналогиях СВО. Видео

Лукьянов о грузинской мечте, расширении НАТО и исторических аналогиях СВО. Видео - 06.07.2023 Украина.ру

Лукьянов о грузинской мечте, расширении НАТО и исторических аналогиях СВО. Видео

Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов в эфире Украина.ру прокомментировал попытки Грузии получить статус кандидата в члены ЕС,... Украина.ру, 06.07.2023

2023-07-06T11:43

2023-07-06T11:43

2023-07-06T11:43

видеоигры

россия (рф)

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сво

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шос

саммит

история

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Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов в эфире Украина.ру прокомментировал попытки Грузии получить статус кандидата в члены ЕС, а также рассказал о предстоящем саммите НАТО и о последствиях беспорядков во Франции: 00:37 - Получит ли Грузия статус кандидата в члены ЕС? 03:12 - Последствия саммита НАТО для Украины; 04:57 - Кто следующий член военного блока? 06:47 - Саммит глав государств ШОС: концепция объединения; 09:25 - Конфликт на Украине: исторические аналогии; 12:10 – О беспорядках во Франции; 14:54 - Зерновая сделка: а есть ли причины продлевать?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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