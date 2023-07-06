https://ukraina.ru/20230706/1047840364.html

Турция не одобрит вступление Швеции в НАТО на ближайшем саммите - СМИ

Турция не одобрит вступление Швеции в НАТО на ближайшем саммите - СМИ - 06.07.2023 Украина.ру

Турция не одобрит вступление Швеции в НАТО на ближайшем саммите - СМИ

Турция не одобрит членство Швеции в НАТО, пока не будут выполнены договорённости с Анкарой, сообщил турецкий телеканал TGRT Haber 6 июля

2023-07-06T11:27

2023-07-06T11:27

2023-07-06T11:27

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6 июля в Брюсселе состоится важнейшая встреча перед саммитом лидеров НАТО. Швеция ещё не сделала тех шагов, которых ожидает Турция: не выдала террористов по запросу Анкары. Турция ясно дала понять, что не одобрит членство Швеции в НАТО, если Швеция не предпримет этих шагов.На предстоящей встрече в Брюсселе Турцию представят министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын и советник президента Акиф Чагатай Кылыч.Турецкий обозреватель высказал мнение о том, что к вступлению в НАТО Турцию подталкивают США, чтобы использовать страну для доступа к ресурсам в Арктическом регионе. Помимо этого, США рассматривают НАТО как механизм контроля. Они хотят, чтобы не было страны, которая является членом ЕС, но не является членом НАТО. Чтобы все они находились под одной крышей и под американским контролем.

https://ukraina.ru/20230706/1047839057.html

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новости, зарубежье, турция, швеция, нато, брюссель, сша