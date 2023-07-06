https://ukraina.ru/20230706/1047834677.html

Зеленский снова оправдался за медленное контранступление ВСУ

Зеленский снова оправдался за медленное контранступление ВСУ - 06.07.2023 Украина.ру

Зеленский снова оправдался за медленное контранступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в контактах с представителями США и стран Европы выступал за то, чтобы Украина начала контрнаступление раньше, и пытался получить для этого необходимые вооружения, передал 5 июля телеканал CNN

2023-07-06T07:24

2023-07-06T07:24

2023-07-06T07:24

контрнаступление

всу

новости

оружие

владимир зеленский

сша

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"Я благодарен США как лидеру в оказываемой нам поддержке… Однако я говорил им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и для этого нам необходимы все оружие и боеприпасы. Почему? Потому что, если мы начнем позднее, то будем продвигаться гораздо медленнее", - сказал он.Зеленский объяснил заниженный по сравнению с ожидаемым темп контрнаступления "сложностями" на поле боя.Президент также вновь призвал США поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16. По словам Зеленского, речь идет не о том, чтобы добиться для Украины преимущества над Россией в небе, а "только лишь равенства". "F-16 помогут продвигаться вперед не только тем, кто находится на поле боя. Без прикрытия с воздуха попросту очень тяжело", - заключил он.Украинское наступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard.Как констатировал на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.

https://ukraina.ru/20230705/1047814493.html

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контрнаступление, всу, новости, оружие, владимир зеленский, сша