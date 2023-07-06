https://ukraina.ru/20230706/1047834677.html
Зеленский снова оправдался за медленное контранступление ВСУ
Зеленский снова оправдался за медленное контранступление ВСУ - 06.07.2023 Украина.ру
Зеленский снова оправдался за медленное контранступление ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в контактах с представителями США и стран Европы выступал за то, чтобы Украина начала контрнаступление раньше, и пытался получить для этого необходимые вооружения, передал 5 июля телеканал CNN
2023-07-06T07:24
2023-07-06T07:24
2023-07-06T07:24
контрнаступление
всу
новости
оружие
владимир зеленский
сша
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"Я благодарен США как лидеру в оказываемой нам поддержке… Однако я говорил им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и для этого нам необходимы все оружие и боеприпасы. Почему? Потому что, если мы начнем позднее, то будем продвигаться гораздо медленнее", - сказал он.Зеленский объяснил заниженный по сравнению с ожидаемым темп контрнаступления "сложностями" на поле боя.Президент также вновь призвал США поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16. По словам Зеленского, речь идет не о том, чтобы добиться для Украины преимущества над Россией в небе, а "только лишь равенства". "F-16 помогут продвигаться вперед не только тем, кто находится на поле боя. Без прикрытия с воздуха попросту очень тяжело", - заключил он.Украинское наступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard.Как констатировал на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
https://ukraina.ru/20230705/1047814493.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
контрнаступление, всу, новости, оружие, владимир зеленский, сша
Зеленский снова оправдался за медленное контранступление ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в контактах с представителями США и стран Европы выступал за то, чтобы Украина начала контрнаступление раньше, и пытался получить для этого необходимые вооружения, передал 5 июля телеканал CNN
"Я благодарен США как лидеру в оказываемой нам поддержке… Однако я говорил им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и для этого нам необходимы все оружие и боеприпасы. Почему? Потому что, если мы начнем позднее, то будем продвигаться гораздо медленнее", - сказал он.
Зеленский объяснил заниженный по сравнению с ожидаемым темп контрнаступления "сложностями" на поле боя.
"Я хотел, чтобы наше контрнаступление произошло намного раньше, так как все понимали, что если оно развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем нашему врагу время и возможность установить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи", - добавил он.
Президент также вновь призвал США поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16. По словам Зеленского, речь идет не о том, чтобы добиться для Украины преимущества над Россией в небе, а "только лишь равенства".
"F-16 помогут продвигаться вперед не только тем, кто находится на поле боя. Без прикрытия с воздуха попросту очень тяжело", - заключил он.
Украинское наступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard.
Как констатировал на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".
Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями.
Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.