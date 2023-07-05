https://ukraina.ru/20230705/1047814493.html

Замглавы МИД России указал на провал контрнаступления ВСУ

Замглавы МИД России указал на провал контрнаступления ВСУ - 05.07.2023 Украина.ру

Замглавы МИД России указал на провал контрнаступления ВСУ

Попытка украинского контрнаступления захлебывается, российские войска дают решительный отпор. Об этом заявил 5 июля журналистам заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин

2023-07-05T13:25

2023-07-05T13:25

2023-07-05T13:25

контрнаступление

новости

украина

сергей шойгу

мид рф

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"Наши войска дают решительный отпор попыткам боевиков украинских формирований совершать, осуществлять так называемое контрнаступление. Оно захлебывается, враг несет большие потери", - сказал он.По его оценке, Запад ни во что не ставит интересы Украины и ее народа и готов воевать с Россией до последнего украинца.Украинское наступление началось еще в начале июня.За месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его оценкам, российская армия уничтожила "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".В среду, 5 июля советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины в третий раз пошли в контрнаступление в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

https://ukraina.ru/20230705/1047813655.html

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контрнаступление, новости, украина, сергей шойгу, мид рф