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Замглавы МИД России указал на провал контрнаступления ВСУ
Замглавы МИД России указал на провал контрнаступления ВСУ - 05.07.2023 Украина.ру
Замглавы МИД России указал на провал контрнаступления ВСУ
Попытка украинского контрнаступления захлебывается, российские войска дают решительный отпор. Об этом заявил 5 июля журналистам заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин
2023-07-05T13:25
2023-07-05T13:25
2023-07-05T13:25
контрнаступление
новости
украина
сергей шойгу
мид рф
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"Наши войска дают решительный отпор попыткам боевиков украинских формирований совершать, осуществлять так называемое контрнаступление. Оно захлебывается, враг несет большие потери", - сказал он.По его оценке, Запад ни во что не ставит интересы Украины и ее народа и готов воевать с Россией до последнего украинца.Украинское наступление началось еще в начале июня.За месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его оценкам, российская армия уничтожила "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".В среду, 5 июля советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины в третий раз пошли в контрнаступление в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
контрнаступление, новости, украина, сергей шойгу, мид рф
Замглавы МИД России указал на провал контрнаступления ВСУ
Попытка украинского контрнаступления захлебывается, российские войска дают решительный отпор. Об этом заявил 5 июля журналистам заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин
"Наши войска дают решительный отпор попыткам боевиков украинских формирований совершать, осуществлять так называемое контрнаступление. Оно захлебывается, враг несет большие потери", - сказал он.
По его оценке, Запад ни во что не ставит интересы Украины и ее народа и готов воевать с Россией до последнего украинца.
"Мы готовы к тому, чтобы и далее давать отпор Западу и его украинским приспешникам, и готовы и далее продолжать специальную военную операцию с тем, чтобы безусловно реализовать те цели и задачи, которые поставлены президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным", - заверил дипломат.
Украинское наступление началось еще в начале июня.
За месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его оценкам, российская армия уничтожила "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".
Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
В среду, 5 июля советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины в третий раз пошли в контрнаступление в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.