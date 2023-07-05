Замглавы МИД России указал на провал контрнаступления ВСУ - 05.07.2023 Украина.ру
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Замглавы МИД России указал на провал контрнаступления ВСУ
Замглавы МИД России указал на провал контрнаступления ВСУ - 05.07.2023 Украина.ру
Замглавы МИД России указал на провал контрнаступления ВСУ
Попытка украинского контрнаступления захлебывается, российские войска дают решительный отпор. Об этом заявил 5 июля журналистам заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин
2023-07-05T13:25
2023-07-05T13:25
контрнаступление
новости
украина
сергей шойгу
мид рф
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"Наши войска дают решительный отпор попыткам боевиков украинских формирований совершать, осуществлять так называемое контрнаступление. Оно захлебывается, враг несет большие потери", - сказал он.По его оценке, Запад ни во что не ставит интересы Украины и ее народа и готов воевать с Россией до последнего украинца.Украинское наступление началось еще в начале июня.За месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его оценкам, российская армия уничтожила "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".В среду, 5 июля советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины в третий раз пошли в контрнаступление в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
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контрнаступление, новости, украина, сергей шойгу, мид рф
контрнаступление, Новости, Украина, Сергей Шойгу, МИД РФ

Замглавы МИД России указал на провал контрнаступления ВСУ

13:25 05.07.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Попытка украинского контрнаступления захлебывается, российские войска дают решительный отпор. Об этом заявил 5 июля журналистам заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин
"Наши войска дают решительный отпор попыткам боевиков украинских формирований совершать, осуществлять так называемое контрнаступление. Оно захлебывается, враг несет большие потери", - сказал он.
По его оценке, Запад ни во что не ставит интересы Украины и ее народа и готов воевать с Россией до последнего украинца.

"Мы готовы к тому, чтобы и далее давать отпор Западу и его украинским приспешникам, и готовы и далее продолжать специальную военную операцию с тем, чтобы безусловно реализовать те цели и задачи, которые поставлены президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным", - заверил дипломат.

Украинское наступление началось еще в начале июня.
За месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его оценкам, российская армия уничтожила "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".
Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
В среду, 5 июля советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины в третий раз пошли в контрнаступление в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
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Страна-полигон, третья волна контрнаступления, недовольство Зеленским. Главное на Украине на 13:00 5 июля
 
контрнаступлениеНовостиУкраинаСергей ШойгуМИД РФ
 
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