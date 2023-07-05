Володин: Макрон привел Францию на порог гражданской войны
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в коллегии Генпрокуратуры РФ
Эммануэль Макрон запустил во Франции процессы саморазрушения, после которых страна оказалась на пороге гражданской войны. Об этом 5 июля заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин в телеграм-канале
Президент Франции Эммануэль Макрон своими действиями привел страну к запуску процессов саморазрушения, после которых страна оказалась на грани распада, написал Володин. Он добавил, в этой связи политическая система Франции потеряла устойчивость.
"Страна оказалась на пороге гражданской войны… Макрон своими действиями привел некогда сильное и стабильное государство к запуску процессов саморазрушения", – говорится в сообщении.
Володин отметил, что Макрон постепенно снижал роль профсоюзов, ослабляя партийную систему Франции. При этом президент "выдавливал с политического поля голлистов и социалистов, которые на протяжении десятилетий обеспечивали стабильность Пятой Французской республики, а сейчас — маргинализированы", указал спикер Госдумы.
27 июня во время проверки на дорогах в городе Нантер французские полицейские застрелили 17-летнего арабского подростка. По версии правоохранителей, подросток отказался выполнить их требования.
После этого в ряде городов Франции начались массовые беспорядки. Молодежь громит и грабит элитные магазины, поджигает автомобили, отделения полиции и административные здания.
В отличие от украинского Майдана, во Франции мы наблюдаем бунт этнических общин, рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко.
Это выступления французских мигрантов, которые являются этническими магрибцами, арабами или африканцами, и для Франции эти процессы опаснее Майдана, добавил Фененко.
Если во Франции победят магрибцы, то останется ли она прежней страной - большой вопрос, заключил эксперт.
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Вчера, 17:36Алексей Фененко о том, какая часть Украины попадет в НАТО и почему протесты во Франции опаснее МайданаЕсли Россия победит, на Западе поставят вопрос о разделе Украины и ее "остаток" — этническую территорию от Полтавы до Тернополя — вполне могут принять в НАТО. Однако наступательный потенциал ВСУ еще не исчерпан, и у страны есть большой мобилизационный ресурс