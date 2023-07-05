Володин: Макрон привел Францию на порог гражданской войны

Алексей Фененко о том, какая часть Украины попадет в НАТО и почему протесты во Франции опаснее Майдана

Если Россия победит, на Западе поставят вопрос о разделе Украины и ее "остаток" — этническую территорию от Полтавы до Тернополя — вполне могут принять в НАТО. Однако наступательный потенциал ВСУ еще не исчерпан, и у страны есть большой мобилизационный ресурс