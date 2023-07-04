Жителя Крыма осудили за контрабанду военной продукции в США - 04.07.2023 Украина.ру
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Жителя Крыма осудили за контрабанду военной продукции в США
Жителя Крыма осудили за контрабанду военной продукции в США - 04.07.2023 Украина.ру
Жителя Крыма осудили за контрабанду военной продукции в США
Крымчанин организовал канал контрабанды военной продукции в США и страны Западной Европы. Об этом сообщает пресс-служба ФТС в телеграмм
2023-07-04T14:59
2023-07-04T14:59
новости
контрабанда
фсб
терроризм
крым
покушение
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Канал контрабанды военной продукции из Крыма в США и Европу организовал житель Симферополя. Он покупал у частных лиц продукцию для химзащиты, а затем перепродавал её в собственном интернет-магазине, говорится в сообщении.При обысках в гараже оперативники нашли склад, на котором хранилось более 200 товаров военного назначения. Продукцию изъяли, после чего суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.Ранее сотрудники ФСБ России задержали мужчину, который готовил покушение на главу Республики Крым Сергея Аксёнова. Мужчину задержали, когда он забирал бомбу из тайника. Подозреваемого арестовали, он дал признательные показания. Задержанный рассказал, что в декабре 2022 года был завербован спецслужбами Украины и неким куратором по имени Игорь. Мужчину обучили подрывному делу, маскировке и нанесению грима, ухода от преследования. После этого он получил задание поехать в Крым, в Симферополь.Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за эффективную работу. По его словам, устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели спецоперации. "Так и будет", добавил он.Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки.Последнее время континентальная Россия находится под жёстким прикрытием со стороны специальных служб. Об этом рассказал изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в запасе, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов.Сегодня действительно начинают вскрываться многие украинские "спящие ячейки". России необходимо усиливать контрразведывательный режим, потому что подобного рода групп достаточно много, добавил Михайлов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, контрабанда, фсб, терроризм, крым, покушение
Новости, контрабанда, ФСБ, терроризм, Крым, покушение

Жителя Крыма осудили за контрабанду военной продукции в США

14:59 04.07.2023
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкУчения войск радиационной, химической и биологической защиты
Учения войск радиационной, химической и биологической защиты - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Крымчанин организовал канал контрабанды военной продукции в США и страны Западной Европы. Об этом сообщает пресс-служба ФТС в телеграмм
Канал контрабанды военной продукции из Крыма в США и Европу организовал житель Симферополя. Он покупал у частных лиц продукцию для химзащиты, а затем перепродавал её в собственном интернет-магазине, говорится в сообщении.
"В документах мужчина указывал, что отправляет шапки, сумки, маски. Но экспертиза показала, что все это военная атрибутика", - говорится в сообщении.
При обысках в гараже оперативники нашли склад, на котором хранилось более 200 товаров военного назначения. Продукцию изъяли, после чего суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.
Ранее сотрудники ФСБ России задержали мужчину, который готовил покушение на главу Республики Крым Сергея Аксёнова. Мужчину задержали, когда он забирал бомбу из тайника. Подозреваемого арестовали, он дал признательные показания.
Задержанный рассказал, что в декабре 2022 года был завербован спецслужбами Украины и неким куратором по имени Игорь. Мужчину обучили подрывному делу, маскировке и нанесению грима, ухода от преследования. После этого он получил задание поехать в Крым, в Симферополь.
Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за эффективную работу. По его словам, устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели спецоперации. "Так и будет", добавил он.
Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки.
Последнее время континентальная Россия находится под жёстким прикрытием со стороны специальных служб. Об этом рассказал изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в запасе, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов.
Сегодня действительно начинают вскрываться многие украинские "спящие ячейки". России необходимо усиливать контрразведывательный режим, потому что подобного рода групп достаточно много, добавил Михайлов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Российский инвестиционный форум. День второй - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Вчера, 13:11
Песков высказался о покушении на АксеноваСергей Аксенов - настоящий боец, покушением его не запугаешь. Таким образом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на сообщение о предотвращенной попытке покушения на главу Крыма, передает издание РИА Новости
 
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