https://ukraina.ru/20230704/1047791392.html

Иран включили в ШОС

Иран включили в ШОС - 04.07.2023 Украина.ру

Иран включили в ШОС

Иран получил полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), следует из декларации по итогам 23-го саммита организации

2023-07-04T14:22

2023-07-04T14:22

2023-07-04T14:22

новости

шос

зарубежье

иран

белоруссия

эбрахим (ибрахим) раиси

александр лукашенко

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23-й саммит Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошёл в виртуальном формате 4 июля. Иран стал полноправным членом ШОС. Президент Ирана Эбрахим Раиси уверен, что членство в ШОС обеспечит государство условиями для укрепления безопасности, суверенитета и устойчивого развития экономики.ШОС основана в 2001 году, в нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этом году к организации присоединился Иран.Иран стал девятой страной–членом организации. В сентябре 2022 года на предыдущем саммите ШОС в Самарканде Иран подписал меморандум об обязательствах по получению статуса государства – члена объединения. До официального вступления в ШОС Исламская Республика имела статус наблюдателя.Белоруссия находится в статусе наблюдателя, но год назад Минск подал заявку на полноправное членство. 4 июля на полях саммита был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к ШОС.Президент республики Александр Лукашенко отметил, что в условиях обострения проблем глобальной продовольственной безопасности государства ШОС могут рассчитывать на возможности Белоруссии как одного из крупнейших экспортеров минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, продовольствия и техники.

https://ukraina.ru/20230704/1047786562.html

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новости, шос, зарубежье, иран, белоруссия, эбрахим (ибрахим) раиси, александр лукашенко