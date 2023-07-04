Иран включили в ШОС
© РИА Новости . Александр Казаков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС
Иран получил полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), следует из декларации по итогам 23-го саммита организации
23-й саммит Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошёл в виртуальном формате 4 июля. Иран стал полноправным членом ШОС. Президент Ирана Эбрахим Раиси уверен, что членство в ШОС обеспечит государство условиями для укрепления безопасности, суверенитета и устойчивого развития экономики.
"Мы полагаем, что полное членство в этой важной организации (ШОС. - Ред.) обеспечит Иран условиями для коллективной безопасности, возможностями для устойчивого развития экономики, для обеспечения суверенитета в большей степени, чем это было раньше", - сказал Раиси.
ШОС основана в 2001 году, в нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этом году к организации присоединился Иран.
Иран стал девятой страной–членом организации. В сентябре 2022 года на предыдущем саммите ШОС в Самарканде Иран подписал меморандум об обязательствах по получению статуса государства – члена объединения. До официального вступления в ШОС Исламская Республика имела статус наблюдателя.
Белоруссия находится в статусе наблюдателя, но год назад Минск подал заявку на полноправное членство. 4 июля на полях саммита был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к ШОС.
Президент республики Александр Лукашенко отметил, что в условиях обострения проблем глобальной продовольственной безопасности государства ШОС могут рассчитывать на возможности Белоруссии как одного из крупнейших экспортеров минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, продовольствия и техники.
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