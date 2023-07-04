Иран включили в ШОС - 04.07.2023 Украина.ру
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Иран включили в ШОС
Иран включили в ШОС - 04.07.2023 Украина.ру
Иран включили в ШОС
Иран получил полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), следует из декларации по итогам 23-го саммита организации
2023-07-04T14:22
2023-07-04T14:22
новости
шос
зарубежье
иран
белоруссия
эбрахим (ибрахим) раиси
александр лукашенко
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23-й саммит Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошёл в виртуальном формате 4 июля. Иран стал полноправным членом ШОС. Президент Ирана Эбрахим Раиси уверен, что членство в ШОС обеспечит государство условиями для укрепления безопасности, суверенитета и устойчивого развития экономики.ШОС основана в 2001 году, в нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этом году к организации присоединился Иран.Иран стал девятой страной–членом организации. В сентябре 2022 года на предыдущем саммите ШОС в Самарканде Иран подписал меморандум об обязательствах по получению статуса государства – члена объединения. До официального вступления в ШОС Исламская Республика имела статус наблюдателя.Белоруссия находится в статусе наблюдателя, но год назад Минск подал заявку на полноправное членство. 4 июля на полях саммита был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к ШОС.Президент республики Александр Лукашенко отметил, что в условиях обострения проблем глобальной продовольственной безопасности государства ШОС могут рассчитывать на возможности Белоруссии как одного из крупнейших экспортеров минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, продовольствия и техники.
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новости, шос, зарубежье, иран, белоруссия, эбрахим (ибрахим) раиси, александр лукашенко
Новости, ШОС, Зарубежье, Иран, Белоруссия, Эбрахим (Ибрахим) Раиси, Александр Лукашенко

Иран включили в ШОС

14:22 04.07.2023
 
© РИА Новости . Александр Казаков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости . Александр Казаков
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Иран получил полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), следует из декларации по итогам 23-го саммита организации
23-й саммит Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошёл в виртуальном формате 4 июля. Иран стал полноправным членом ШОС. Президент Ирана Эбрахим Раиси уверен, что членство в ШОС обеспечит государство условиями для укрепления безопасности, суверенитета и устойчивого развития экономики.

"Мы полагаем, что полное членство в этой важной организации (ШОС. - Ред.) обеспечит Иран условиями для коллективной безопасности, возможностями для устойчивого развития экономики, для обеспечения суверенитета в большей степени, чем это было раньше", - сказал Раиси.

ШОС основана в 2001 году, в нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этом году к организации присоединился Иран.
Иран стал девятой страной–членом организации. В сентябре 2022 года на предыдущем саммите ШОС в Самарканде Иран подписал меморандум об обязательствах по получению статуса государства – члена объединения. До официального вступления в ШОС Исламская Республика имела статус наблюдателя.
Белоруссия находится в статусе наблюдателя, но год назад Минск подал заявку на полноправное членство. 4 июля на полях саммита был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к ШОС.
Президент республики Александр Лукашенко отметил, что в условиях обострения проблем глобальной продовольственной безопасности государства ШОС могут рассчитывать на возможности Белоруссии как одного из крупнейших экспортеров минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, продовольствия и техники.
Визит президента РФ В. Путина во Вьетнам для участия в саммите АТЭС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
13:09
Си Цзиньпин призвал страны ШОС противостоять цветным революциямСоюз стран ШОС должен противостоять цветным революциям и вмешательству во внутренние дела стран со стороны внешних сил. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на 23-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
 
НовостиШОСЗарубежьеИранБелоруссияЭбрахим (Ибрахим) РаисиАлександр Лукашенко
 
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