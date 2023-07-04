https://ukraina.ru/20230704/1047788693.html

"Вырежем всех". В Хмельницкой области неизвестные угрожают священникам УПЦ

"Вырежем всех". В Хмельницкой области неизвестные угрожают священникам УПЦ - 04.07.2023 Украина.ру

"Вырежем всех". В Хмельницкой области неизвестные угрожают священникам УПЦ

В городе Красилове Хмельницкой области на ограде храма Рождества Христова неизвестные сделали надпись: "вырежем всех московских попов". Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой епархии, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ

2023-07-04T13:23

2023-07-04T13:23

2023-07-04T13:23

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На ограде храма в Красилове неизвестные оставили угрожающую надпись в отношении священников УПЦ. Подобные призывы разрушают не только украинское единство изнутри, но и портят авторитет Украины на международном уровне, отметили в епархии.Настоятель храма, на стене которого оставили надпись с призывами "резать попов", протоиерей Пётр Коваль уже обратился в полицию.До этого сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) угрожали захватить храм Рождества Христова в Красилове и порезали колеса машины настоятеля.Ранее Кременецкий районный суд признал послушника Почаевской лавры виновным в распространении антиукраинских материалов и призывов к поддержке российских военных. В начале июня СБУ завела уголовное дело против настоятеля храма в Харьковской области, которого также обвинили в поддержке России.На днях адвокат Киево-Печерской лавры Никита Чекман опубликовал указ министерства культуры и информационной политики Украины, где говорилось, что ведомство создало комиссию по опечатыванию помещений монастыря и призвало монахов УПЦ освободить помещения до 4 июля.В УПЦ заявили, что требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры является незаконным, назвали такие действия самоуправством.Во вторник в украинском Минкульте сообщили, что комиссия ведомства намерена проверить и опечатать пять корпусов на территории Лавры.Для сторонников Православной церкви Украины идолами стали деньги и национальная идея, сказал наместник мужского монастыря Саввы Освященного в Мелитополе архимандрит Иоанн в интервью изданию Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать на нашем сайте

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новости, пцу, упц, православие, киево-печерская лавра