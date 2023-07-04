"Вырежем всех". В Хмельницкой области неизвестные угрожают священникам УПЦ - 04.07.2023 Украина.ру
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"Вырежем всех". В Хмельницкой области неизвестные угрожают священникам УПЦ
"Вырежем всех". В Хмельницкой области неизвестные угрожают священникам УПЦ - 04.07.2023 Украина.ру
"Вырежем всех". В Хмельницкой области неизвестные угрожают священникам УПЦ
В городе Красилове Хмельницкой области на ограде храма Рождества Христова неизвестные сделали надпись: "вырежем всех московских попов". Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой епархии, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ
2023-07-04T13:23
2023-07-04T13:23
новости
пцу
упц
православие
киево-печерская лавра
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На ограде храма в Красилове неизвестные оставили угрожающую надпись в отношении священников УПЦ. Подобные призывы разрушают не только украинское единство изнутри, но и портят авторитет Украины на международном уровне, отметили в епархии.Настоятель храма, на стене которого оставили надпись с призывами "резать попов", протоиерей Пётр Коваль уже обратился в полицию.До этого сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) угрожали захватить храм Рождества Христова в Красилове и порезали колеса машины настоятеля.Ранее Кременецкий районный суд признал послушника Почаевской лавры виновным в распространении антиукраинских материалов и призывов к поддержке российских военных. В начале июня СБУ завела уголовное дело против настоятеля храма в Харьковской области, которого также обвинили в поддержке России.На днях адвокат Киево-Печерской лавры Никита Чекман опубликовал указ министерства культуры и информационной политики Украины, где говорилось, что ведомство создало комиссию по опечатыванию помещений монастыря и призвало монахов УПЦ освободить помещения до 4 июля.В УПЦ заявили, что требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры является незаконным, назвали такие действия самоуправством.Во вторник в украинском Минкульте сообщили, что комиссия ведомства намерена проверить и опечатать пять корпусов на территории Лавры.Для сторонников Православной церкви Украины идолами стали деньги и национальная идея, сказал наместник мужского монастыря Саввы Освященного в Мелитополе архимандрит Иоанн в интервью изданию Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать на нашем сайте
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новости, пцу, упц, православие, киево-печерская лавра
Новости, ПЦУ, УПЦ, Православие, Киево-Печерская лавра

"Вырежем всех". В Хмельницкой области неизвестные угрожают священникам УПЦ

13:23 04.07.2023
 
© church.ua
© church.ua
Читать в
В городе Красилове Хмельницкой области на ограде храма Рождества Христова неизвестные сделали надпись: "вырежем всех московских попов". Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой епархии, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ
На ограде храма в Красилове неизвестные оставили угрожающую надпись в отношении священников УПЦ. Подобные призывы разрушают не только украинское единство изнутри, но и портят авторитет Украины на международном уровне, отметили в епархии.

"Для каждого сознательного человека понятно, что на Украине нет "московских попов", как и нет "московских врачей, учителей, госслужащих", потому что на Украине живут, работают и молятся украинцы, которые являются гражданами нашего государства", – говорится в сообщении.

Настоятель храма, на стене которого оставили надпись с призывами "резать попов", протоиерей Пётр Коваль уже обратился в полицию.
До этого сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) угрожали захватить храм Рождества Христова в Красилове и порезали колеса машины настоятеля.
Ранее Кременецкий районный суд признал послушника Почаевской лавры виновным в распространении антиукраинских материалов и призывов к поддержке российских военных. В начале июня СБУ завела уголовное дело против настоятеля храма в Харьковской области, которого также обвинили в поддержке России.
На днях адвокат Киево-Печерской лавры Никита Чекман опубликовал указ министерства культуры и информационной политики Украины, где говорилось, что ведомство создало комиссию по опечатыванию помещений монастыря и призвало монахов УПЦ освободить помещения до 4 июля.
В УПЦ заявили, что требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры является незаконным, назвали такие действия самоуправством.
Во вторник в украинском Минкульте сообщили, что комиссия ведомства намерена проверить и опечатать пять корпусов на территории Лавры.
Для сторонников Православной церкви Украины идолами стали деньги и национальная идея, сказал наместник мужского монастыря Саввы Освященного в Мелитополе архимандрит Иоанн в интервью изданию Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать на нашем сайте
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Верующие УПЦ заблокировали комиссию Минкульта Украины в Киево-Печерской лавреВерующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заблокировали доступ комиссии минкультуры Украины по описи в один из корпусов Киево-Печерской лавры. Чиновники грозятся обратиться в полицию. Об этом сообщили в союзе православных журналистов Украины 4 июля
 
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